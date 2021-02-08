اقوي كريم بالكولاجين لتسمين الوجه ونفخ وتوريد الخدود والتخلص من التجاعيد في ثواني

كريم طبيعي لتسمين الوجه ونفخ الخدود الوجه النحيف يشكل مشكلة جمالية كبيرة لدى الكثير من الفتيات والنساء لذا تضطر أن تقوم بالبحث عن أفضل المنتجات التي تساعد في امتلاء الوجه والخدود، ولكن بعضها لا يجدي أي نفعاً، ويكون من الأفضل أن تقومين باستخدام المكونات الطبيعية التي تفيد بشرتك أكثر مما تتوقعين، كما أنها غير مكلفة أبداً ويمكن أن تكون متواجدة بالفعل في منزلك.

هناك الكثير من المكونات التي يمكن خلطها مع بعضها لتعطيكِ كريم طبيعي يساعد على تسمين الوجه ونفخ الخدين ومن أهمها الآتي:

تعد الحلبة من المكونات الطبيعية المفيدة جداً لصحة الإنسان حيث أنها تحتوي على كثير من الخصائص الهامة جداً للبشرة والشعر أيضاً، لكي تستخدمين الحلبة لتسمين الوجه والخدين قومي بخلط ملعقة كبيرة من مسحوق الحلبة مع كوب من الماء وضعيهم بعد ذلك في قدر على النار وتركيهم مع بعضهم حتى الغليان، ثم يضاف لهم ملعقتين صغيرتين من الخميرة وقلبي حتى الغليان، ثم يرفع الخليط من على النار ويترك حتى يبرد، بعدها يطبق على البشرة بواسطة حركات دائرية واتركيه لمدة 15 دقيقة، يم يشطف الوجه بماء الورد لتغذية البشرة وغلق المسام، والمواظبة على استخدام الوصفة يساعد على نفخ الوجه والخدود.

هو من أحد أنواع الكريمات الطبيعية المفيدة جداً لتغذية البشرة بعمق وتجعلها نضرة وجذابة، كما أنه يساهم في تسمين الوجه نظراً لاحتوائه على الزبادي التي يمتلك مجموعة كبيرة من الفيتامينات والبروتينات المهمة والمعادن التي تحتاج إليها البشرة، فقومي بخلط ملعقة صغيرة من النشا مع مقدار مناسب من البكينج بودر وكوب من الزبادي واخلطيهم مع بعضهم ثم ضيفي ملعقة صغيرة من الخميرة واخلطي مرة أخرى، بعد أن تخلطين وتحصلين على خليط ذات قوام كريمي ابدئي في وضع الخليط على الوجه وتركيه لمدة 30 دقيقة وبعدها يشطف بالماء الفاتر والصابون وتكرار استعمال الكريم مرة واحدة في الأسبوع.