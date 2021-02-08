اقوي مشروب للتخسيس السريع في خساره الوزن، عليكم باتباع نظام السعرات الحرارية لمده ثلاثون يوم مع هذا المشروب حتي تحصل علي نتيجة ممتازه، و السعرات الحرارية تتم حسابتها علي حساب عدد السعرات الحرارية التي يتم استهلاكها يوميا للشخص سواء كان ذكرا أم انثي، مع حساب الون والطول والنوع و نوع النشاط البدني الذي يقوم به الفرد يوميا، فمعرفه كميه السعرات الحرارية التي يستهلكها الإنسان يوميا يعد أمرا هاما حتي الحصول علي جسم متناسق وصحي، فتتم حسابها من خلال الوجبات إلي يتم تناولها يوميا، من الأطعمة المختلفة من الخضروات و الدهون والكربوهيدرات واللحوم والحلويات والمشروبات والكثير من الأطعمة، فلابد من حساب السعرات الحرارية التي يمكن استهلاكها يوميا ما بين 1100 سعر إلي 1500 سعر مع استخدام المشروب الصحي لمده ثلاثون يوم حتي تحصلون علي قوام متناسق و رشيق، تابعونا عبر المقال التالي لمعرفه مقادير المشروب السحري لإنقاص الوزن وطريقه تحضيره.

اقوي مشروب للتخسيس السريع في خساره الوزن

عليكم باتباع حميه غذائية ونظام دايت صحي قليل السعرات مع استخدام المشروب السحري لإنقاص الوزن و ممارسه التمارين الرياضية والمشي يوميا لمده ثلاثون دقيقه.

1 ملعقه من الزنجبيل

1 ملعقه من الكركم

بشر ليمونه

ربع ملعقه من العسل النحل

كوب من الماء الساخن

في كوب نضع مكونات الوصفة الكركم والزنجبيل وبشر الليمون ونضع عليهم الماء الساخن ونغطي المشروب لمده عشر دقائق ثم بعد ذلك نقوم بتحليته بالعسل النحل .

يتم تناول هذا المشروب السحري لإنقاص الوزن ثلاث مرات يوميا بعد الوجبات الرئيسية بنصف ساعه .

ملحوظه اتبع نظاما غذائيا صحيا مع ممارسه التمارين الرياضية يوميا حتي الحصول علي النتيجة المرغوبة .

مقادير تحضير المشروب السحري لإنقاص الوزنطريقه تحضير المشروب السحري لإنقاص الوزن