طريقة عمل الكنافة المحشوة بالتمر والفول السوداني المحمص في المنزل حيث تعد الكنافة من احد أطباق الحلويات الشهية المميزة كما أن الكنافة تحتل مكانة مميزة لأنها سهلة التحضير وتقدم في مناسبات عديدة وخاصة في شهر رمضان حيث يقبل الكثير على تناولها وتشتهر في دول عديدة لكن يتم أعدادها بأكثر من طريقه واكثر من شكل و حشوة أي تختلف من بلد إلي بلد مثل حشوة الجبنه و القشطه والكستر والمهلبية والكريم شانتيه مضاف إليها الفواكه مثل المانجو سوف نقوم بتحضير كنافة محشوة بالتمر والفول السوداني عبر الخطوات الأتية من خلال مقالنا هذا عبر موقع ثقفني الإخباري ابقوا معنا. طريقة عمل الكنافة المحشوة بالتمر والفول السوداني ومكوناتها طريقة عمل الكنافة المحشوة بالتمر والفول السوداني ومكوناتها المكونات: نصف كوب سكر بودره.

كوب سمنه سياحه.

نصف كوب شربات بارد.

نصف كيلو كنافة. مكونات حشوة الكنافة نصف كيلو تمر طري (عجوة).

رشه من جوزة الطيب.

نصف كوب فول سوداني محمص.

نصف كوب شربات كثيف القوام بارد. تحضير الكنافة المحشو بالتمر مكونات حشوة الكنافةتحضير الكنافة المحشو بالتمر يوجد أنواع كثيرة من الكنافة منها الكنافة الناعمة والكنافة الخشنة والكنافة المبرومة وأيضا كنافة عش البلبل ويمكن تحضير الكنافة بأكثر من طريقة يمكن خبزها فى الفرن أو على الفحم. أولا نبدأ بتفتيت الكنافة الى قطع صغيرة و قصيرة ثم يضاف إليها السمنة والسكر البودر ونفرك المكونات مع بعضها حتى تتشرب الكنافة السكر والسمنة.

نحضر مقلاة على نار متوسطة الحرارة ثم نضع فيها معلقتين من الزبدة ونترك الزبدة حتى تسيح ثم يضاف إليها التمر مع التقليب الجيد.

ثم تضاف رشه القرفة ونستمر في تقليب المكونات مع بعضها ثم يضاف الفول السوداني المحمص وربع كوب من الشربات (السيرب) كثيف القوام حتى تتماسك العجوه مع بعضها.

ثم نرفع المقلاة من على النار ونتركها جانبا للاستعمال في وقت لاحق.

نحضر صينية خبز بحافة قصيرة ونضع فيها كمية من الكنافة مع توزيعها جيدا والضغط عليها باليدين.

ثم نضع حشوة العجوة بالفول السوداني فوق الكنافة مع توزيعها توزيع جيد.

ثم تضاف باقي الكنافة فوق الحشوة ونضغط عليها بهدوء حتى تتماسك الحشوة والكنافة مع بعضها جيدا.

نضع صينية الكنافة في فرن سابق التسخين على درجة حرارة 180 درجة مئوية وتترك حتى تتكتسب اللون الذهبي الجميل من اسفل و من اعلى.

عندما تستوي صينيه الكنافة في الفرن وتختمر تخرج ونسقيها بالشربات الكثيف البارد ونغطيها وتترك جانبا حتى تبرد وتقطع وتقدم في أطباق التقديم مع المشروبات المثلجة أو الدافئة كوجبة فطار شهية أو كوجبة عشاء للضيوف وبالهناء والشفاء. الوسوم

طريقة عمل الكنافة المحشوة بالتمر والفول السوداني المحمص في المنزل حيث تعد الكنافة من احد أطباق الحلويات الشهية المميزة كما أن الكنافة تحتل مكانة مميزة لأنها سهلة التحضير وتقدم في مناسبات عديدة وخاصة في شهر رمضان حيث يقبل الكثير على تناولها وتشتهر في دول عديدة لكن يتم أعدادها بأكثر من طريقه واكثر من شكل و حشوة أي تختلف من بلد إلي بلد مثل حشوة الجبنه و القشطه والكستر والمهلبية والكريم شانتيه مضاف إليها الفواكه مثل المانجو سوف نقوم بتحضير كنافة محشوة بالتمر والفول السوداني عبر الخطوات الأتية من خلال مقالنا هذا عبر موقع ثقفني الإخباري ابقوا معنا. طريقة عمل الكنافة المحشوة بالتمر والفول السوداني ومكوناتها طريقة عمل الكنافة المحشوة بالتمر والفول السوداني ومكوناتها المكونات: نصف كوب سكر بودره.

كوب سمنه سياحه.

نصف كوب شربات بارد.

نصف كيلو كنافة. مكونات حشوة الكنافة نصف كيلو تمر طري (عجوة).

رشه من جوزة الطيب.

نصف كوب فول سوداني محمص.

نصف كوب شربات كثيف القوام بارد. تحضير الكنافة المحشو بالتمر مكونات حشوة الكنافةتحضير الكنافة المحشو بالتمر يوجد أنواع كثيرة من الكنافة منها الكنافة الناعمة والكنافة الخشنة والكنافة المبرومة وأيضا كنافة عش البلبل ويمكن تحضير الكنافة بأكثر من طريقة يمكن خبزها فى الفرن أو على الفحم. أولا نبدأ بتفتيت الكنافة الى قطع صغيرة و قصيرة ثم يضاف إليها السمنة والسكر البودر ونفرك المكونات مع بعضها حتى تتشرب الكنافة السكر والسمنة.

نحضر مقلاة على نار متوسطة الحرارة ثم نضع فيها معلقتين من الزبدة ونترك الزبدة حتى تسيح ثم يضاف إليها التمر مع التقليب الجيد.

ثم تضاف رشه القرفة ونستمر في تقليب المكونات مع بعضها ثم يضاف الفول السوداني المحمص وربع كوب من الشربات (السيرب) كثيف القوام حتى تتماسك العجوه مع بعضها.

ثم نرفع المقلاة من على النار ونتركها جانبا للاستعمال في وقت لاحق.

نحضر صينية خبز بحافة قصيرة ونضع فيها كمية من الكنافة مع توزيعها جيدا والضغط عليها باليدين.

ثم نضع حشوة العجوة بالفول السوداني فوق الكنافة مع توزيعها توزيع جيد.

ثم تضاف باقي الكنافة فوق الحشوة ونضغط عليها بهدوء حتى تتماسك الحشوة والكنافة مع بعضها جيدا.

نضع صينية الكنافة في فرن سابق التسخين على درجة حرارة 180 درجة مئوية وتترك حتى تتكتسب اللون الذهبي الجميل من اسفل و من اعلى.

عندما تستوي صينيه الكنافة في الفرن وتختمر تخرج ونسقيها بالشربات الكثيف البارد ونغطيها وتترك جانبا حتى تبرد وتقطع وتقدم في أطباق التقديم مع المشروبات المثلجة أو الدافئة كوجبة فطار شهية أو كوجبة عشاء للضيوف وبالهناء والشفاء.

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