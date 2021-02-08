طريقة عمل شاورما اللحم بأفضل نكهة مثل المطاعم

الشاورما بصفة عامة من اشهى أنواع الأطعمة المفضلة لدى الجميع وبالأخص الأطفال ويطلبونها بصفة مستمرة، لذا نلاحظ أن الجميع يبحثون عن طريقة تحضيرها في المنزل مثل المطاعم خوفا على سلامة أفراد الأسرة من شراءها من الخارج، غير أنها مفيدة جدا لجسم الإنسان فهي تقوى جهاز مناعة الجسم وبالتالي تحميه من الأمراض المعدية المنتشرة حالياً، ومفيدة جدا للعين لاحتوائها على فيتامين A، وتعد عنصر رئيسى لمد الجسم بالكثير من البروتينات فهي تمد الجسم بحوالى 60% من الاحتياج اليومي للبروتين، وغيرها من الفوائد المذهلة للجسم لذا سوف نقدم لكم مكوناتها وطريقة تحضيرها بكل سهولة.مكونات عمل وتحضير شاورما اللحم في المنزل:
شاورما اللحم من أشهر الأكلات الشامية ومن ثم وأصبحت من الأطعمة المفضلة لدى الجميع وبالأخص فى الشرق الأوسط، ولكى نقوم بتحضيرها سوف نحتاج إلى بعض المكونات ألا وهى:
- سبع حبات من المستكة.
- ملعقة كبيرة من بهارات الشاورما.
- خمس ثمرات من الطماطم الطازجة.
- مائتين جرام من الدهن البقري.
- نصف كوب من خل التفاح.
- عشر حبات صغيرة من البصل.
- كيلو جرام من فليه اللحم البقري.
- ملعقة صغيرة من الهال الناعم.
- ملعقة صغيرة ونصف من القرفة الناعمة.
لكي نقوم بتحضير شاورما اللحم في المنزل يجب علينا إتباع هذه الخطوات بشكل صحيح وهي كالآتي:
- نقوم بتقطيع اللحم إلى شرائح طويلة ورفيعة وغسلها جيدا بالماء.
- نقوم بإضافة الدهن مع اللحم.
- نقوم بنقع اللحم في الخل والبهارات والزيت والملح قليلا من الوقت.
- نحضر صينية الشوي ونضع فيها اللحم.
- نقوم بتقشير البصل وغسله جيدا وتقطيعه إلى شرائح صغيرة.
- نقوم بتقطيع الطماطم من النصف مع مراعاة إزالة منتصف الطماطم.
- نقوم بوضع الطماطم والبصل في خليط النقع.
- نقوم بوضع البصل بين شرائح اللحم.
- نقوم بتغطيه اللحم من اعلى بالطماطم.
- نقوم بوضع صينيه الشوي في الفرن، ونتركها لمدة ثلث ساعة على درجة حرارة 180 درجة مئوية.
- نقوم بتهدئة الفرن ونتركها لمدة ربع ساعة.
- نقوم بإطفاء الفرن واخراجها ووضعها في طبق التقديم، وتزيينها بأوراق البقدونس ونتناولها ساخنة.
- كما يمكن عمل سندوتشات للأطفال.
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الشاورما بصفة عامة من اشهى أنواع الأطعمة المفضلة لدى الجميع وبالأخص الأطفال ويطلبونها بصفة مستمرة، لذا نلاحظ أن الجميع يبحثون عن طريقة تحضيرها في المنزل مثل المطاعم خوفا على سلامة أفراد الأسرة من شراءها من الخارج، غير أنها مفيدة جدا لجسم الإنسان فهي تقوى جهاز مناعة الجسم وبالتالي تحميه من الأمراض المعدية المنتشرة حالياً، ومفيدة جدا للعين لاحتوائها على فيتامين A، وتعد عنصر رئيسى لمد الجسم بالكثير من البروتينات فهي تمد الجسم بحوالى 60% من الاحتياج اليومي للبروتين، وغيرها من الفوائد المذهلة للجسم لذا سوف نقدم لكم مكوناتها وطريقة تحضيرها بكل سهولة.مكونات عمل وتحضير شاورما اللحم في المنزل:
شاورما اللحم من أشهر الأكلات الشامية ومن ثم وأصبحت من الأطعمة المفضلة لدى الجميع وبالأخص فى الشرق الأوسط، ولكى نقوم بتحضيرها سوف نحتاج إلى بعض المكونات ألا وهى:
- سبع حبات من المستكة.
- ملعقة كبيرة من بهارات الشاورما.
- خمس ثمرات من الطماطم الطازجة.
- مائتين جرام من الدهن البقري.
- نصف كوب من خل التفاح.
- عشر حبات صغيرة من البصل.
- كيلو جرام من فليه اللحم البقري.
- ملعقة صغيرة من الهال الناعم.
- ملعقة صغيرة ونصف من القرفة الناعمة.
لكي نقوم بتحضير شاورما اللحم في المنزل يجب علينا إتباع هذه الخطوات بشكل صحيح وهي كالآتي:
- نقوم بتقطيع اللحم إلى شرائح طويلة ورفيعة وغسلها جيدا بالماء.
- نقوم بإضافة الدهن مع اللحم.
- نقوم بنقع اللحم في الخل والبهارات والزيت والملح قليلا من الوقت.
- نحضر صينية الشوي ونضع فيها اللحم.
- نقوم بتقشير البصل وغسله جيدا وتقطيعه إلى شرائح صغيرة.
- نقوم بتقطيع الطماطم من النصف مع مراعاة إزالة منتصف الطماطم.
- نقوم بوضع الطماطم والبصل في خليط النقع.
- نقوم بوضع البصل بين شرائح اللحم.
- نقوم بتغطيه اللحم من اعلى بالطماطم.
- نقوم بوضع صينيه الشوي في الفرن، ونتركها لمدة ثلث ساعة على درجة حرارة 180 درجة مئوية.
- نقوم بتهدئة الفرن ونتركها لمدة ربع ساعة.
- نقوم بإطفاء الفرن واخراجها ووضعها في طبق التقديم، وتزيينها بأوراق البقدونس ونتناولها ساخنة.
- كما يمكن عمل سندوتشات للأطفال.
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