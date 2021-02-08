طريقة عمل شاورما اللحم بأفضل نكهة مثل المطاعم

الشاورما بصفة عامة من اشهى أنواع الأطعمة المفضلة لدى الجميع وبالأخص الأطفال ويطلبونها بصفة مستمرة، لذا نلاحظ أن الجميع يبحثون عن طريقة تحضيرها في المنزل مثل المطاعم خوفا على سلامة أفراد الأسرة من شراءها من الخارج، غير أنها مفيدة جدا لجسم الإنسان فهي تقوى جهاز مناعة الجسم وبالتالي تحميه من الأمراض المعدية المنتشرة حالياً، ومفيدة جدا للعين لاحتوائها على فيتامين A، وتعد عنصر رئيسى لمد الجسم بالكثير من البروتينات فهي تمد الجسم بحوالى 60% من الاحتياج اليومي للبروتين، وغيرها من الفوائد المذهلة للجسم لذا سوف نقدم لكم مكوناتها وطريقة تحضيرها بكل سهولة.

مكونات عمل وتحضير شاورما اللحم في المنزل:

شاورما اللحم من أشهر الأكلات الشامية ومن ثم وأصبحت من الأطعمة المفضلة لدى الجميع وبالأخص فى الشرق الأوسط، ولكى نقوم بتحضيرها سوف نحتاج إلى بعض المكونات ألا وهى:

سبع حبات من المستكة.

ملعقة كبيرة من بهارات الشاورما.

خمس ثمرات من الطماطم الطازجة.

مائتين جرام من الدهن البقري.

نصف كوب من خل التفاح.

عشر حبات صغيرة من البصل.

كيلو جرام من فليه اللحم البقري.

ملعقة صغيرة من الهال الناعم.

ملعقة صغيرة ونصف من القرفة الناعمة.

طريقة تجهيز شاورما اللحم في المنزل:

لكي نقوم بتحضير شاورما اللحم في المنزل يجب علينا إتباع هذه الخطوات بشكل صحيح وهي كالآتي: