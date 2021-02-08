طريقة عمل الفلافل المصرية ( الطعمية ) الهشة برائحة جذابة وجميلة لوجبة الإفطار

تعتبر الفلافل المصرية من الأكلات المفضلة عند الشعب المصري وذلك لطعمها الجميل ورائحتها الجذابة، وهي من الوجبات التي تساعد في راحة كثير من الأمهات للقيام بعمل الإفطار لأولادها دون التفكير فيه، بعض من الناس لا يتناولون هذه الوجبة على الإفطار فقط ولكن يفضلونها في الغداء والعشاء أيضاً، وهي أكلة غير مكلفة في مقدرة أقل طبقة في المجتمع وطريقة تحضيرها في المنزل سهلة وبسيطة جداً بدلاً من شرائها جاهزة من المحلات، يمكن القيام بعملها بكمية كبيرة وتخزينها في الفريزر بطريقة صحيحة، والآن سوف نتعرف من خلال موقع ثقفني مكونات الفلافل المصرية وطريقة تحضيرها السهلة وطريقة تخزينها الصحيحة.

مكونات الفلافل المصرية

تتكون الفلافل المصرية من مجموعة من المكونات السهلة التي تعطيها طعم لذيذ ورائحة خرافة وهي كما يلي:

كيلو من الفول المكسور المنقوع في الماء من قبل.

حبة كبيرة من البصل المفروم.

ملعقة كبيرة من الثوم المفروم.

حزمة من الكزبرة الخضراء المفرومة.

2 ملعقة صغيرة من الكمون المطحون.

جزء من الشبت المفروم.

جزء من البقدونس المطحون.

ملعقة كبيرة من الملح.

شطة ( على حسب الرغبة ).

2 ملعقة صغيرة من الكزبرة المطحونة.

نصف كوب من السمسم.

بيكربونات الصوديوم.

زيت للقلي.

طريقة الإعداد والتحضير

تعد طريقة تحضير الطعمية من أسهل الطرق التي نقوم بتحضيرها في المنزل وهذه الطريقة كالتالي:

نقوم بوضع الفول المنقوع في المفرمة العادية أو الكبة ونطحنه جيداً. بعد ذلك نقوم بإضافة الكزبرة الخضراء والبقدونس والشبت والكمون والملح والكزبرة المطحونة والبصل والثوم على الفول ونطحنهم مرة أخرى. عند تكون عجينة متماسكة طرية نأخذ جزء منها على حسب الرغبة ثم نخزن الباقي منها في الفريزر. نخلط الجزء المطلوب من العجينة برشة من بيكربونات الصوديوم التي تجعلها هشة. نشكل العجينة على شكل أقراص صغيرة ونرش عليها سمسم ونضعها في زيت ساخن غزير، ونتركها في الزيت حتى تأخذ اللون الذهبي المحمر. ثم نقوم بتقديمها ساخنة مع الفول والسلطة والبطاطس المقلية.

نصائح عند التخزين

بعض الأشياء تحضر بطريقة صحيحة ولكن عند تخزينها تصبح غير صالحة للأكل وذلك بسبب الطريقة الخاطئة للتخزين لذلك سوف أقدم لكم بعض النصائح لتخزين هذه الأكلة وهي كالتالي: