افضل كريم بالكولاجين لشد الوجه والرقبه وازالة التجاعيد نهائيا بمفعول البوتوكس وكانك فى العشرين من عمرك

كريم طبيعي لمحاربة التجاعيد باستخدام بعض من المكونات الطبيعية التي تحتوي على كثير من العناصر الطبيعية المفيدة للبشرة والتي تحارب التجاعيد وعلامات الشيخوخة التي تؤثر على كل امرأة تحب أن تظهر شباباً باستمرار ولكن هذا يتطلب منها تبذل الكثير والجهد والتعب واستعمال أنواع عديدة من مستحضرات التجميل التي تعمل على شد الوجه والجلد، سوف نقدم لكم أفضل طريقة لتحضير كريم للقضاء على التجاعيد تماماً بالمكونات طبيعية.

يوجد العديد من المكونات الطبيعية التي تستخدم في تحضير كريم طبيعي لمحاربة التجاعيد كالتالي:

يعتبر واحد من أهم الكريمات المثالية التي تحارب ظهور تجاعيد الوجه وتخلص من علامات الشيخوخة، كما أنها تحتوي على الليمون التي يساهم في محاربة تجاعيد الوجه بشكل نهائي بالإضافة إلى أنه تعمل على زيادة الدورة الدموية.

30 مل زيت آذريون.

45 زيت اللوز الحلو.

4/3 أوقية شمع العسل.

2/1 ملعقة صغيرة اللبان.

4/1 ملعقة صغيرة عصير ليمون.

حفنة من زهور الآذريون الجافة.

قومي بإضافة زهور الآذريون الجافة إلى 300 مل ماء مغلي وتغطى وتترك حتى أن تصبح باردة ومن ثم تصفيتها وضعيها في الثلاجة.

احضري قدر من الفولاذ مقاوم للصدأ ومن ثم يتم إذابة شمع العسل وضيفي له زيت الآذريون وزيت اللوز الحلو وقلبي بواسطة ملعقة خشبية ومن ثم يضاف له ملعقة من خليط زهور الآذريون باتباع الخطوات التالية:

قومي بإذابة شمع العسل وزيت الآذريون وزيت اللوز الحلو على النار.

ارفعي القدر من على النار ومع التقليب حتى أن يبرد الكريم تماماً ثم قومي بإضافة الليمون والزيوت العطرية الأساسية واللبان وقلبي.

ضعي الكريم في علبة من الزجاج محكمة الغلق وتركيه حتى أن يبرد وضعيه بمكان مظلم.