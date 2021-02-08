العزيزيه اشهر حلويات دمياط بطريقه اصليه جديده وسهله واضافه جديده زى محلات الحلوانى

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طريقة عمل العزيزية أو ما تعرف باسم المكرونة باللبن فهي تكون من أشهر أنواع الحلويات المعروف في مصر وخاصة بمحافظة دمياط ومحافظة بورسعيد، ولكن معظم الأشخاص يقبلون على تناول العزيزية الدمياطي التي تشتهر بسهولة تحضيرها ومذاقها اللذيذ والشهي، وقد قررنا أن نقدم إليك سيدتي طريقة عمل العزيزية بالطريقة الدمياطي.
طريقة عمل العزيزية
تعد من الطرق السهلة والبسيطة التي يمكن أن نقوم باستخدامها لتحضير العزيزية كالتالي:المقادير:
- 4/1 كيلو مكرونة اسباجتي.
- 1 كيلو لبن كامل الدسم.
- 1 كوب سكر.
- 1 كوب نشا.
- 1 كيس فانيليا.
- 1 كوب جوز هند ناعم.
- 1 كوب زبيب.
- 2 ملعقة سمن بلدي.
- في البداية يجب أن تقومين بسلق المكرونة عن طريق وضع قدر عميق على النار به الماء وقليل من الزيت واتركيه حتى أن يغلي تماماً.
- بعد أن تغلي الماء قومي بوضع المكرونة واتركيها حتى يتم سلقها جيداً.
- بعد أن يتم سلق المكرونة تضاف لها كمية من اللبن وهو بارد ثم احضري الخلاط الكهربائي وضعي به المكرونة واخلطيها جيداً.
- قومي بأخذ نصف كيلو من اللبن وضعيه على النار وضيفي له المكرونة المفرومة وقلبيها جيداً مع الحليب حتى تغلي.
- ضيفي بعدها جوز الهند الناعم وقلبي ثم يضاف الزبيب وقلبي حتى أن يمتزجوا معاً وإذا كنت لا ترغبين بالزبين فيمكن عدم إضافته.
- بعد ذلك قومي بإذابة النشا بكوب من الماء أو اللبن وضيفيه لخليط المكرونة مع التقليب المستمر حتى أن تتماسك.
- ارفعيها من على النار وضيفي لها الفانيليا وملعقة من السمن وقلبي، ثم احضري صينية الفرن المدهونة بقليل بالسمن.
- اسكبي بها خليط المكرونة واللبن وضعي على وجهها السمن واتركيها لبضعة دقائق حتى تصبح متماسكة تماماً.
- اشعلي الفرن على درجة 200 درجة مئوية ثم ضعي الصينية بالفرن واتركيه حتى أن يتم تحميرها وتصبح باللون الأصفر.
- بعدها يتم إغلاق الفرن واخرجيها من الفرن واتركيها حتى تبرد ثم قدميها بالهناء والشفاء.
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طريقة عمل العزيزية أو ما تعرف باسم المكرونة باللبن فهي تكون من أشهر أنواع الحلويات المعروف في مصر وخاصة بمحافظة دمياط ومحافظة بورسعيد، ولكن معظم الأشخاص يقبلون على تناول العزيزية الدمياطي التي تشتهر بسهولة تحضيرها ومذاقها اللذيذ والشهي، وقد قررنا أن نقدم إليك سيدتي طريقة عمل العزيزية بالطريقة الدمياطي.
طريقة عمل العزيزية
تعد من الطرق السهلة والبسيطة التي يمكن أن نقوم باستخدامها لتحضير العزيزية كالتالي:المقادير:
- 4/1 كيلو مكرونة اسباجتي.
- 1 كيلو لبن كامل الدسم.
- 1 كوب سكر.
- 1 كوب نشا.
- 1 كيس فانيليا.
- 1 كوب جوز هند ناعم.
- 1 كوب زبيب.
- 2 ملعقة سمن بلدي.
- في البداية يجب أن تقومين بسلق المكرونة عن طريق وضع قدر عميق على النار به الماء وقليل من الزيت واتركيه حتى أن يغلي تماماً.
- بعد أن تغلي الماء قومي بوضع المكرونة واتركيها حتى يتم سلقها جيداً.
- بعد أن يتم سلق المكرونة تضاف لها كمية من اللبن وهو بارد ثم احضري الخلاط الكهربائي وضعي به المكرونة واخلطيها جيداً.
- قومي بأخذ نصف كيلو من اللبن وضعيه على النار وضيفي له المكرونة المفرومة وقلبيها جيداً مع الحليب حتى تغلي.
- ضيفي بعدها جوز الهند الناعم وقلبي ثم يضاف الزبيب وقلبي حتى أن يمتزجوا معاً وإذا كنت لا ترغبين بالزبين فيمكن عدم إضافته.
- بعد ذلك قومي بإذابة النشا بكوب من الماء أو اللبن وضيفيه لخليط المكرونة مع التقليب المستمر حتى أن تتماسك.
- ارفعيها من على النار وضيفي لها الفانيليا وملعقة من السمن وقلبي، ثم احضري صينية الفرن المدهونة بقليل بالسمن.
- اسكبي بها خليط المكرونة واللبن وضعي على وجهها السمن واتركيها لبضعة دقائق حتى تصبح متماسكة تماماً.
- اشعلي الفرن على درجة 200 درجة مئوية ثم ضعي الصينية بالفرن واتركيه حتى أن يتم تحميرها وتصبح باللون الأصفر.
- بعدها يتم إغلاق الفرن واخرجيها من الفرن واتركيها حتى تبرد ثم قدميها بالهناء والشفاء.
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