العزيزيه اشهر حلويات دمياط بطريقه اصليه جديده وسهله واضافه جديده زى محلات الحلوانى

طريقة عمل العزيزية أو ما تعرف باسم المكرونة باللبن فهي تكون من أشهر أنواع الحلويات المعروف في مصر وخاصة بمحافظة دمياط ومحافظة بورسعيد، ولكن معظم الأشخاص يقبلون على تناول العزيزية الدمياطي التي تشتهر بسهولة تحضيرها ومذاقها اللذيذ والشهي، وقد قررنا أن نقدم إليك سيدتي طريقة عمل العزيزية بالطريقة الدمياطي.

تعد من الطرق السهلة والبسيطة التي يمكن أن نقوم باستخدامها لتحضير العزيزية كالتالي:

4/1 كيلو مكرونة اسباجتي.

1 كيلو لبن كامل الدسم.

1 كوب سكر.

1 كوب نشا.

1 كيس فانيليا.

1 كوب جوز هند ناعم.

1 كوب زبيب.

2 ملعقة سمن بلدي.