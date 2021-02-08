طريقة عمل البوريك التركي بالجبنة بخطوات سهلة وبسيطة وبمذاق لذيذ وشهي مثل المطاعم

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يعد البوريك التركي بالجبنة من الأكلات اللذيذة والشهية التي يشتهر بها المطبخ التركي، حيث يتميز المطبخ التركي بمعجناته وأكلاته اللذيذة والرائعة المتنوعة. وهو من الأكلات المفضلة والمحببة لدى جميع الأعمار. ويتميز بمذاق ونكهة رائعة، ويتكون من مكونات سهلة وبسيطة، وسهل التحضير حيث يطهى في الفرن أو يقلى في المقلاة، لذا تبحث الكثير من ربات البيوت عن طريقة تحضيره لكي تحضره لأفراد أسرتها وإسعادهم. وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم في هذا المقال من خلال موقع ثقفني مكوناته وطريقة تحضيره بألذ وأسهل طريقة.مكونات البوريك التركي بالجبنة
يتكون البوريك التركي بالجبنة من مكونات سهلة وبسيطة تكسبه مذاقه الرائع واللذيذ، وهي كالآتي:
مقادير الحشوة
- باكيت جلاش 500 جم.
- 200 جم جبنة موزاريلا.
- 200 جم جبنة قريش أو جبنة فيتا.
- ثلث كوب بقدونس.
- ملعقة صغيرة حبة البركة.
- رشة ملح.
خليط بين الطبقات
- 2 بيضة.
- نصف كوب حليب.
- ثلث كوب زيت.
- رشة ملح حسب الرغبة.
- رشة فلفل أسود.
للتزيين
- حبة البركة.
- سمسم.
قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة تحضير البوريك التركي بالجبنة بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود، وفي وقت قصير، وهي كالآتي:
- أولا نحضر خليط الحشوة، نحضر وعاء عميق ونضيف إليه الجبنة الموزاريلا والجبنة القريش أو الجبنة الفيتا والبقدونس وحبة البركة والملح ونخلطهم جيدا، ثم نضع الوعاء جانبا.
- ثم نحضر خليط بين الطبقات، نحضر وعاء آخر ونضيف إليه البيض والحليب والزيت والملح والفلفل الأسود ونخلطهم جيدا، ثم نضع الوعاء جانبا.
- ثم نحضر صينية فرن وندهنها بالسمن أو الزبدة، ثم نضيف طبقة من رقائق الجلاش، وبين كل طبقة والثانية نضيف خليط البيض، ثم نضع الحشوة في منتصف الطبقات، ثم نضيف بقية الطبقات وبين كل طبقة والثانية نضيف خليط البيض، وعند أخر طبقة نضيف إليها أيضا خليط البيض، ثم نرش على الوجه حبة البركة والسمسم.
- ثم نقطعها مربعات بالسكينة.
- ثم ندخل الصينية فرن مسخنة مسبقا على درجة حرارة 180 درجة مئوية في الرف الأوسط لمدة 20 دقيقة تقريبا.
- ثم نخرج الصينية من الفرن وتقدم في طبق التقديم.
- وبصحة وعافية.
الوسوم
يعد البوريك التركي بالجبنة من الأكلات اللذيذة والشهية التي يشتهر بها المطبخ التركي، حيث يتميز المطبخ التركي بمعجناته وأكلاته اللذيذة والرائعة المتنوعة. وهو من الأكلات المفضلة والمحببة لدى جميع الأعمار. ويتميز بمذاق ونكهة رائعة، ويتكون من مكونات سهلة وبسيطة، وسهل التحضير حيث يطهى في الفرن أو يقلى في المقلاة، لذا تبحث الكثير من ربات البيوت عن طريقة تحضيره لكي تحضره لأفراد أسرتها وإسعادهم. وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم في هذا المقال من خلال موقع ثقفني مكوناته وطريقة تحضيره بألذ وأسهل طريقة.مكونات البوريك التركي بالجبنة
يتكون البوريك التركي بالجبنة من مكونات سهلة وبسيطة تكسبه مذاقه الرائع واللذيذ، وهي كالآتي:
مقادير الحشوة
- باكيت جلاش 500 جم.
- 200 جم جبنة موزاريلا.
- 200 جم جبنة قريش أو جبنة فيتا.
- ثلث كوب بقدونس.
- ملعقة صغيرة حبة البركة.
- رشة ملح.
خليط بين الطبقات
- 2 بيضة.
- نصف كوب حليب.
- ثلث كوب زيت.
- رشة ملح حسب الرغبة.
- رشة فلفل أسود.
للتزيين
- حبة البركة.
- سمسم.
قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة تحضير البوريك التركي بالجبنة بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود، وفي وقت قصير، وهي كالآتي:
- أولا نحضر خليط الحشوة، نحضر وعاء عميق ونضيف إليه الجبنة الموزاريلا والجبنة القريش أو الجبنة الفيتا والبقدونس وحبة البركة والملح ونخلطهم جيدا، ثم نضع الوعاء جانبا.
- ثم نحضر خليط بين الطبقات، نحضر وعاء آخر ونضيف إليه البيض والحليب والزيت والملح والفلفل الأسود ونخلطهم جيدا، ثم نضع الوعاء جانبا.
- ثم نحضر صينية فرن وندهنها بالسمن أو الزبدة، ثم نضيف طبقة من رقائق الجلاش، وبين كل طبقة والثانية نضيف خليط البيض، ثم نضع الحشوة في منتصف الطبقات، ثم نضيف بقية الطبقات وبين كل طبقة والثانية نضيف خليط البيض، وعند أخر طبقة نضيف إليها أيضا خليط البيض، ثم نرش على الوجه حبة البركة والسمسم.
- ثم نقطعها مربعات بالسكينة.
- ثم ندخل الصينية فرن مسخنة مسبقا على درجة حرارة 180 درجة مئوية في الرف الأوسط لمدة 20 دقيقة تقريبا.
- ثم نخرج الصينية من الفرن وتقدم في طبق التقديم.
- وبصحة وعافية.
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