طريقة عمل البوريك التركي بالجبنة بخطوات سهلة وبسيطة وبمذاق لذيذ وشهي مثل المطاعم

يعد البوريك التركي بالجبنة من الأكلات اللذيذة والشهية التي يشتهر بها المطبخ التركي، حيث يتميز المطبخ التركي بمعجناته وأكلاته اللذيذة والرائعة المتنوعة. وهو من الأكلات المفضلة والمحببة لدى جميع الأعمار. ويتميز بمذاق ونكهة رائعة، ويتكون من مكونات سهلة وبسيطة، وسهل التحضير حيث يطهى في الفرن أو يقلى في المقلاة، لذا تبحث الكثير من ربات البيوت عن طريقة تحضيره لكي تحضره لأفراد أسرتها وإسعادهم. وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم في هذا المقال من خلال موقع ثقفني مكوناته وطريقة تحضيره بألذ وأسهل طريقة.

مكونات البوريك التركي بالجبنة

يتكون البوريك التركي بالجبنة من مكونات سهلة وبسيطة تكسبه مذاقه الرائع واللذيذ، وهي كالآتي:

مقادير الحشوة

باكيت جلاش 500 جم.

200 جم جبنة موزاريلا.

200 جم جبنة قريش أو جبنة فيتا.

ثلث كوب بقدونس.

ملعقة صغيرة حبة البركة.

رشة ملح.

خليط بين الطبقات

2 بيضة.

نصف كوب حليب.

ثلث كوب زيت.

رشة ملح حسب الرغبة.

رشة فلفل أسود.

للتزيين

حبة البركة.

سمسم.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة تحضير البوريك التركي بالجبنة بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود، وفي وقت قصير، وهي كالآتي: