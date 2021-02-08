كيكة الشوكولاته الاسفنجيه بالصوص الرهيب بطريقة سهله فى الخلاط وهشه جداا بطعم رائع

طريقه عمل كيكة الشوكولاتة الناجحة كيكة الشوكولاتة تعتبر من أشهر أنواع الكيك التي يمكن لكل أم تحضيرها في المنزل بطريقة سريعة وسهله جداً، فكما نعلم أن معظم الأشخاص يحبون تناول كيكة الشوكولاتة بشدة بالإضافة إلى أنها تكون من أنسب أنواع الكيك الذي يمكن أن تقومين بتحضيرها في كثير من المناسبات كأعياد الميلاد وغيرها من المناسبات السعيدة التي تمر على أسرتك.

تعرفي على أسهل طريقة يمكنك الاعتماد عليها لتحضير كيكة الشوكولاتة الناجحة في المنزل، فهي تكون من أنواع الكثير الذي يقبل على تناولها الكبار والصغار ولا تتطلب منك الكثير من الوقت أو المجهود ويتم تحضيرها كالآتي:

500 جرام دقيق متعدد الاستخدامات.

4/1 ملعقة كبيرة بكينج صودا.

4/1 ملعقة كبيرة ملح.

3/4 كوب كبير سكر.

3/4 ملعقة كبيرة بكينج بودر.

3/4 كوب كبير سكر.

2/1 ملعقة كبيرة فانيليا.

3/1 كوب كبير زيت ذرة.

1 كوب كبير حليب.

2/1 كوب ماء.

4 حبات بيض حجم كبير.