كيكة الشوكولاته الاسفنجيه بالصوص الرهيب بطريقة سهله فى الخلاط وهشه جداا بطعم رائع

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طريقه عمل كيكة الشوكولاتة الناجحة كيكة الشوكولاتة تعتبر من أشهر أنواع الكيك التي يمكن لكل أم تحضيرها في المنزل بطريقة سريعة وسهله جداً، فكما نعلم أن معظم الأشخاص يحبون تناول كيكة الشوكولاتة بشدة بالإضافة إلى أنها تكون من أنسب أنواع الكيك الذي يمكن أن تقومين بتحضيرها في كثير من المناسبات كأعياد الميلاد وغيرها من المناسبات السعيدة التي تمر على أسرتك.
طريقه عمل كيكة الشوكولاتة الناجحة
تعرفي على أسهل طريقة يمكنك الاعتماد عليها لتحضير كيكة الشوكولاتة الناجحة في المنزل، فهي تكون من أنواع الكثير الذي يقبل على تناولها الكبار والصغار ولا تتطلب منك الكثير من الوقت أو المجهود ويتم تحضيرها كالآتي:مقادير عمل كيكة الشوكولاتة الناجحة:
- 500 جرام دقيق متعدد الاستخدامات.
- 4/1 ملعقة كبيرة بكينج صودا.
- 4/1 ملعقة كبيرة ملح.
- 3/4 كوب كبير سكر.
- 3/4 ملعقة كبيرة بكينج بودر.
- 3/4 كوب كبير سكر.
- 2/1 ملعقة كبيرة فانيليا.
- 3/1 كوب كبير زيت ذرة.
- 1 كوب كبير حليب.
- 2/1 كوب ماء.
- 4 حبات بيض حجم كبير.
- أولاً قومي بخلط الكاكاو والدقيق مع بعضهم في وعاء، ثم ضعي الملح والبكينج بودر والبكينج صودا والسكر من فوقه واخلطي بعد ذلك المكونات مع بعضها جيداً.
- يتم إضافة مقدار من الزبدة والزيت والفانيليا والبيض وكافة المكونات الناقصة، ثم قومي بخلطهم مع خليط الدقيق ضعيهم بوعاء الخلاط الكهربائي واخلطيهم سوياً ليصبح لديك خليط متجانس ومتماسك.
- احضري صينية الكيك المدهونة بقليل من السمن وقليل من الدقيق ومن ثم يتم سكب الخليط بها.
- ادخلي الصينية إلى الفرن وتركيها على نار هادئة وتركيها لمدة 30 دقيقة.
- ثم بعد أن تنضج تماماً اخرجيها من الفرن وتركيها تبرد قليلاً، بعدها يسكب عليها صوص الشوكولاتة والكريمة المخفوقة وقدميها لأسرتك بالهناء والشفاء.
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طريقه عمل كيكة الشوكولاتة الناجحة كيكة الشوكولاتة تعتبر من أشهر أنواع الكيك التي يمكن لكل أم تحضيرها في المنزل بطريقة سريعة وسهله جداً، فكما نعلم أن معظم الأشخاص يحبون تناول كيكة الشوكولاتة بشدة بالإضافة إلى أنها تكون من أنسب أنواع الكيك الذي يمكن أن تقومين بتحضيرها في كثير من المناسبات كأعياد الميلاد وغيرها من المناسبات السعيدة التي تمر على أسرتك.
طريقه عمل كيكة الشوكولاتة الناجحة
تعرفي على أسهل طريقة يمكنك الاعتماد عليها لتحضير كيكة الشوكولاتة الناجحة في المنزل، فهي تكون من أنواع الكثير الذي يقبل على تناولها الكبار والصغار ولا تتطلب منك الكثير من الوقت أو المجهود ويتم تحضيرها كالآتي:مقادير عمل كيكة الشوكولاتة الناجحة:
- 500 جرام دقيق متعدد الاستخدامات.
- 4/1 ملعقة كبيرة بكينج صودا.
- 4/1 ملعقة كبيرة ملح.
- 3/4 كوب كبير سكر.
- 3/4 ملعقة كبيرة بكينج بودر.
- 3/4 كوب كبير سكر.
- 2/1 ملعقة كبيرة فانيليا.
- 3/1 كوب كبير زيت ذرة.
- 1 كوب كبير حليب.
- 2/1 كوب ماء.
- 4 حبات بيض حجم كبير.
- أولاً قومي بخلط الكاكاو والدقيق مع بعضهم في وعاء، ثم ضعي الملح والبكينج بودر والبكينج صودا والسكر من فوقه واخلطي بعد ذلك المكونات مع بعضها جيداً.
- يتم إضافة مقدار من الزبدة والزيت والفانيليا والبيض وكافة المكونات الناقصة، ثم قومي بخلطهم مع خليط الدقيق ضعيهم بوعاء الخلاط الكهربائي واخلطيهم سوياً ليصبح لديك خليط متجانس ومتماسك.
- احضري صينية الكيك المدهونة بقليل من السمن وقليل من الدقيق ومن ثم يتم سكب الخليط بها.
- ادخلي الصينية إلى الفرن وتركيها على نار هادئة وتركيها لمدة 30 دقيقة.
- ثم بعد أن تنضج تماماً اخرجيها من الفرن وتركيها تبرد قليلاً، بعدها يسكب عليها صوص الشوكولاتة والكريمة المخفوقة وقدميها لأسرتك بالهناء والشفاء.
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