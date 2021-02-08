وصفة روسية لتبييض سواد بين الفخذين وعلاجها بشكل نهائي منزليًا

وصفة روسية لتبييض سواد بين الفخذين ، بمكونات طبيعية من مطبخك، وتأثيرها يظهر بشكل ملحوظ من أول استعمال، وكما هو معروف أن الوصفات الروسية من أشهر الوصفات الفعالة فهي من الموروثات الشعبية، من زمن الإمبراطورية الروسية قديمًا، ولفاعليتها وسهولة استخدامها، تناقلت عبر الأجيال وانتقلت إلى بلدان العالم، ولمعرفة كيفية إزالة السواد اللي بين الفخوذ، وهو الأمر المحرج جدًا للفتيات والنساء، وخاصة إذا كانت عروس مقبلة على الزفاف، فلابد من الوقوف على أسباب الحالة ومعالجتها أولًا، قبل البدء في تطبيق الوصفات المنزلية، كما ينصح باتباع عدة نصائح، لتقليل السواد بين الفخذين، حتى بعد معالجة تلك المشكلة الحرجة، منها عدم استخدام غسول عطري يؤدي للالتهاب وتغيير لون تلك المنطقة، عن باقي لون الجلد، كما ينصح بارتداء الملابس القطنية، فهي الأفضل على الإطلاق، لامتصاص العرق المسبب للفطريات والبكتريا، المسببة لتلك الحالة، شرب الكثير من الماء، لترطيب الجسم وعدم حدوث جفاف يؤدي إلى تغيير في لون جلد الجسم بشكل عام، وبين الفخذين بشكل خاص، وفي حالات السمنة أو زيادة الوزن ينصح باتباع حمية غذائية لحل مشكلة احتكاك الفخذين، المؤدي لسواد تلك المنطقة.

وصفة روسية لتبييض سواد بين الفخذين

من الوصفات التي تلجأ لها الفتيات، التي تعانين من سواد بين الفخذين، والجدير بالذكر أن هناك عدة عوامل تؤدي إلى تغيير لون الجلد في تلك المنطقة، نذكر منها التالي:

مرض السمنة الذي يعمل على احتكاك الفخذين بعضهما البعض، مما يعمل على سواد تلك المنطقة.

ارتداء الملابس الضيقة، الغير قطنية، تعمل على زيادة الاحتكاك وتؤدي للسواد في تلك المنطقة.

عدم تهوية تلك المنطقة بالقدر الكافي، وحدوث تعرق فيها، يعمل على تراكم الرطوبة، مما يؤدي للاسمرار.

استخدام صابون به نسبة عالية من الصودا، لتنظيف تلك المنطقة، يعمل على التهاب تلك المنطقة وتغيير لون الجلد فيها.

في حالات التغييرات الهرمونية للحام، تؤدي إلى تغيير في لون بعض مناطق بالجسم، ومنها بين الفخذين.

الإصابة بمرض جلدي أو فطريات ، تعم على سواد بين الفخذين.

وفي حال كنتي عروس ينصح بتجربة الوصفات الطبيعية للتفتيح والتبييض، كروتين قبل زفافك، منها الوصفة الروسية لتبييض الرجلين للعروس، وأيضًا الوصفة الروسية لعلاج سواد الركب ، مع أيضًا الوصفة الروسية لتبييض الإبطين للعروس، وابهري الجميع بطلة عروس ملكية يوم زفافك، ولا تنسي استخدام الوصفة الكورية لتبييض الوجه المجربة الفعالة أيضًا

كوب من الزبادي.

½ فنجان من الكركم.

فنجان من الشوفان.

½ فنجان خل تفاح.

عصير ليمون.

¼ فنجان خل أبيض.

سكر حبيبات خشنة.

كوب من جل الصبار.

عسل نحل طبيعي.

زيت جنين القمح.

زيت اللوز الحلو.

عصير حبة من الطماطم.

عصير حبة من الخيار.

ملعقة بيكربونات الصوديوم.

قومي بتحضير ماسك الستفرة أولًا، أحضري الهاند بليندر، وأحضري وعاء عميق وقومي بخلط عصير الخيار مع جل الصبار جيدًا، ثم أضيفي ملعقة بيكربونات الصوديوم ، وفنجان الشوفان وبالتقليب جيدًا حتى تمتزج جميع مكونات الخليط سويًا. أحضري وعاء آخر عميق وضعي به عسل النحل، وأضيفي إليه عصير الطماطم، والكركم وبالتقليب جيدًا، ثم أضيفي خل التفاح ولبن الزبادي إلى الخليط، وبالتقليب جيدًا، حتى تمتزج جميع المكونات. ثم قومي بإضافة حبيبات السكر الخشنة إلى الخليط السابق، وبالبتقليب جيدًا، حتى يصبح عندك ماسك الصوفة الروسية جاهز للاستخدام. قومي بغسل المنطقة الداخلية من الفخذين، والتي تريدي إزالة السواد منها بماء دافئ، وجففيها جيدًا بمنشفة نسيجها خشن نوعًا ما، ثم استخدمي فرشاة الماسك، وافردي ماسك السنفرة السنفرة على الفخذين أولًا، واتركيه لمدة 25 دقيقة. قومي بفرك الفخذين بحركات دائرية، حتى يزول ماسك السنفرة تمامًا، من على الفخذين ويتم تنشيط الدورة الدموية فيهما، ثم قومي بإحضار كوب واخلطي عصير الليمون مع الخل الأبيض، وبالتقليب جيدًا، واغمسي قطعة من القطن، داخل الكوب وامسحي على منطقة الفخذين بالخليط، حتى تتأكدي من زوال ماسك السنفرة نهائي من على الفخذين. اغسلي الفخذين بماء دافئ، وجففيهما جيدًا، ثم استخدمي فرشاة الماسك وافردي الوصفة الروسية بالتساوي على منطقة الفخذين، واتركي الوصفة لمدة ساعة ونصف، ثم اغسليها بالماء الدافئ، وجففيها جيدًا. اخطي زيت جنين القمح مع زيت اللوز الحلو، حتى يصبح عندك خليط زيوت مفتح، وادهني به منطقة الفخذين جيدًا، واتركيهما حتى صباح اليوم التالي. استمتعي بلون فخوذ فاتحة، ومن أول استخدام، سوف تلاحظين الفرق بين السسابق وبين بعد استخدامك للوصفة الروسية المجربة الفعالة. وللعروس لنتائج أسرع يفضل استخدام وصفة مقشر المسك لتفتيح الجسم، مع وصفات تبييض المناطق الحساسة للعروس. تستخدم الوصفة الروسية الملكية لتبييض مابين الفخذين، مرة واحدة في الأسبوع، وتكرر الوصفة عند الحاجة، وفي الحالات التي تعاني من سواد شديد، يستحسن استخدامها مرتين في الأسبوع حتى يزول السواد تمامًا.

مكونات وصفة التبييض بمكونات طبيعية منزليًا