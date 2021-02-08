ماء الأرز السحري للقضاء على كل مشاكل البشرة والشعر لا تفوتيه

ماء سحري للقضاء على كل مشاكل البشرة والشعر، جميعنا نحلم بامتلاك شعر ناعم وحريري وخالي من التساقط أو التقصف، وأيضا أن نملك بشرة خالية من العيوب و خالية من التجاعيد والمسام الواسعة، أو أي هالات سوداء وتصبغات وغيرها من الشوائب التي تعطي مظهر غير لطيف، وكل هذا له حل سحري وحيد وهو ماء الأرز المذهل، فمن خلال استخدام ماء الأرز سوف تحصلين على تقشير البشرة وتبيضها و تصغير المسام الواسعة والقضاء على كافة مشاكل البشرة بدون أي مجهود وكذلك الشعر، وفي السطور التالية إليكم كيفيه عمل ماء الأرز السحرية للشعر والبشرة.

ماء الأرز السحري للشعر والبشرة

المكونات:

كوب من الأرز.

ثلاثة أكواب من الماء.

قطعة من القطن.

عبوة بخاخة.

طريقه التحضير والاستخدام:

قومي بغسل كوب الأرز جيدا للتخلص من الأتربة والشوائب العالقة به، ثم نقوم بنقعه في الماء لمدة لا تقل عن يوم كامل، بعد ذلك قم بتعبئة الماء في العبوة البخاخة، وقومي باستخدامها على الشعر بشكل يومي من الجذور حتى الأطراف، مع التركيز على المناطق المصابة بالتجاعيد التقصف والتساقط.

أما عن كيفية استخدام ماء الأرز السحري على البشرة فاحضري قطعة من القطن، وقومي بغمسها في الماء، وقومي بتمريرها على بشرتك ثلاث مرات يوميا ولا تغسل، مع الاستمرار على هذه الوصفات سوف تمتلكين بشرة وشعر صحي وخالي من أي مشاكل خلال أسبوع واحد من الاستخدام.

كريم الأرز لتبييض البشرة

قومي بوضع ملعقة من الأرز فى كوب كامل من الماء على نار هادئة مع مراعاة التقليب فيه بشكل مستمر حتى ينضج الأرز مع وجود القليل من الماء، قومي بأخذ الخليط وضعيه فى الخلاط الكهربائي واخفقيه حتى يصبح كريمي، ثم أضيفي إليه كبسولة من فيتامين e، وضعي منه طبقة مناسبة قبل النوم على بشرتك وفى الصباح أيضاً فهو الكريم يُعرف باسم الماسك الكوري لتبييض البشرة خلال يوم واحد من الاستخدام.