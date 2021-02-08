كريم قنبلة للتنعيم الفوري لفرد خصلات الشعر الخشن ضعيه على شعرك يصبح كالحرير

في موضوعنا اليوم سوف نقدم لكِ سيدتي كريم تنعيم الشعر الطبيعي الرائع، الذي يمنح الشعر النعومة واللمعان بعد استخدامه مباشرة، ويساعد على فرد الشعر الخشن والمجعد مع نتيجة مذهلة بعد شهر من الاستخدام، كريم تنعيم الشعر السحري لا يقوم فقط بتنعيم الشعر ولكن يغذي الشعر من الجذور وحتى الأطراف، ويعالج جفاف وهيشان الشعر تماما ويجعله سهل التصفيف وبالتالي يقلل من تساقط الشعر، وصفة اليوم مكوناتها طبيعية 100% وطريقة تحضيرها بسيطة ولكن يراعى الدقة في طريقة التحضير.

كريم طبيعي لتنعيم الشعر كالحرير

يتكون الكريم من المقادير الطبيعية التالية:

4 ملاعق كبيرة من زبدة الشيا الصفراء أو العاجي، ويفضل النوع العاجي الأبيض.

ملعقة ونصف من زيت الأرجان.

ملعقة ونصف من زيت الجوجوبا.

ملعقة من زيت الزيتون.

ملعقة ونصف من زيت جوز الهند.

ملعقة كبيرة من جل الصبار أو جل الألوفيرا الطبيعي.

زبدة الشيا تغذي الشعر وتعمل على منحه النعومة واللمعان، وزيت الأرجان مغذي قوي للشعر ويقلل التقصف والهيشان، أما زيت الجوجوبا فهو يقوي الشعر وهو سريع الامتصاص وغني بفيتامين E، وزيت الزيتون مغذي ومرطب للشعر ويحفر نموه، أما زيت جوز الهند فيقوم بترطيب وتغذية الشعر وتنعيمه، وجل الصبار يقلل التقصف والهيشان ويمنح الشعر النعومة والحيوية.

يتم تحضير وعاءين نضع في أحدهما زبدة الشيا وفي الآخر بقية المكونات السابق ذكرها. نقوم بتسخين الزبدة على حمام بخار دون تعريضها للحرار المباشرة. في الوعاء الآخر يتم تقليب المكونات باستخدام ملعقة خشبية حتى تمام تجانس الخليط. بعد تسييح الزبدة يتم وضعها داخل الوعاء الذي به الخليط، ثم نقوم بتقليب المكونات مرة أخرى بعناية حتى يكون على شكل سائل قوى الملمس. يتم صب الخليط السائل في عبوة كريم قديمة والاحتفاظ به في درجة حرارة الغرفة أو في الثلاجة حتى يجمد. بعد أن يجمد الكريم يتم تقليبه مرة أخرى ووضعه جانبا للاستخدام.

طريقة الاستخدام

طريقة التحضير

يتم وضع كمية بسيطة من الكريم تعادل ملعقة صغيرة في راحة اليد وسوف نلاحظ أن الكريم المتماسك يبدأ في الذوبان، لا تستخدمي كمية كبيرة من الكريم لأنه غني بالزيوت الطبيعية فكمية صغيرة منه تكفي، وعلى شعر نظيف يتم تطبيق الكريم من الجذور وحتى أطراف الخصلات، وبعد ذلك يتم تمشيط الشعر بواسطة مشط خشبي، ولا يحتاج الشعر لغسيل بعد ذلك، حيث يمكن ترك الكريم على الشعر بأمان تام، ويمكنك إزالته بشامبو طبي بعد ساعتين مع وضع مرطب طبيعي للشعر.

تنعيم وتطويل الشعر وزيادة كثافته

كما يمكنك تجربة هذا الكريم الطبيعي لفرد وتنعيم الشعر المجعد بدون كيراتين، وبعناصر طبيعية فقط يمكنك تحضيره من المنزل، وإذا كنت ترغبين في زيادة طول شعرك وزيادة كثافته، ولو كنت تعانين من ظهور الشعر الأبيض والشيب المبكر بالشعر، فيمكنك تجربة هذا السائل السحري وتستمري عليه، وسوف يبدأ شعرك في النمو بغزارة وكثافة بلا توقف وسوف تحصلين على شعر كثيف أسود خالي من الشيب.

يمكنك إضافة ملعقتان كبيران من زيت الذرة على ثلاثة أضعاف المقدار نشا وملعقة كبيرة من عسل النحل، يتم خلط جميع المكونات سويا حتى الحصول على قوام كريمي ثم يتم تطبيق الوصفة على الشعر بالكامل من الجذور وحتى الأطراف مع تدليك فروة الرأس، ويتم تغطية الشعر ويُترك مدة لا تقل عن ثلاثة ساعات ثم يتم غسل الشعر بشامبو الأطفال والماء الفاتر، تعمل تلك الوصفة على فرد الشعر المتضرر والمُجعد.

تلك الوصفة تم تصنيفها على أنها من أهم الوصفات لعلاج مشاكل الشعر بشكل عام، وذلك لما تحتويه من عناصر مفيدة جدا للشعر، ولم يسبق لوصفة من الطبيعة أن جمعت بين كل هذه الفوائد والمعادن والفيتامينات ومواد معينة منها مضاد للأكسدة وأخر مضاد لفطريات والبكتريا، كما تحتوي أيضا على مواد أُخرى مسئولة بشكل فعال عن ترطيب وتنعيم الشعر وعن فرد الشعر المُجعد ومنحه الحيوية المطلوبة.