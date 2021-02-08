ماسك الكركم لتبييض البشرة والأماكن الداكنة خلال 15 دقيقة

ماسك الكركم لتبييض البشرة والأماكن الداكنة فى الجسم، الجميع يتمنى الحصول على بشرة بيضاء و خالية من المشاكل التي تظهر في الوجه مثل التصبغات والهالات السوداء والحبوب والمسام الواسعة وكذلك أيضا في الجسم، وهذا يمكن الحصول عليه من خلال العناية الشديدة بالبشرة من خلال الحصول على أفضل الماسكات الطبيعية الفعالة والتي لها مفعول السحر في تبييض البشرة خلال يوم واحد، ويذكر أن من أقوى الماسكات التي لها مفعول السحر هو ماسك الكركم لتبييض البشرة والأماكن الداكنة.

ماسك الكركم لتبييض البشرة والأماكن الداكنة

حيث يحتوي الكركم على مواد مبيضه للبشرة ويحتوي على مضادات الأكسدة التي تساعد على استعادة نضارة البشرة من جديد، و التخلص من التجاعيد والخطوط الرفيعة، كما انه يساعد على شد البشرة والتخلص من الحبوب بشكل نهائي، واليكم مكونات الماسك في التالي:

المكونات:

ملعقة صغيرة من الكركم.

ملعقة من عسل النحل.

عصير نصف ليمونه.

قطعة صغيرة من الطماطم.

طريقة التحضير:

قومي بخفق جميع المكونات السابقة سويا في الخلاط الكهربائي حتى تحصلي على ماسك كريمي وضعيه على البشرة واتركيه لمدة ربع ساعة على الأقل، ثم يغسل بالماء الفاتر، ثم يتم تكرار هذا الماسك مرتين أسبوعيا وسوف تلاحظين تبييض البشرة في يوم واحد.

ماسك الكركم لتفتيح الأماكن الداكنة فى الجسم

المكونات :

2 ملعقة كبيرة من الزبادي.

ثلاث ملاعق كبيرة من الكركم.

ملعقتين من عسل النحل.

طريقة التحضير:

قومي بخفق المكونات سويا، ثم نقوم بدهنها على الجسم وخاصة على الأماكن الغامقة لمدة نصف ساعة على الأقل، ثم قومي بفركها، وبعد ذلك قومي بوضع كريم مرطب على بشرتك وسوف تلاحظين النتائج من الاستخدام الأول، وهذه كانت أقوى الوصفات الفعالة من الكركم فى تبييض البشرة وتفتيحها.

مقشر الكركم لإزالة الجلد الميت

قومي بإحضار ملعقة كبيرة من الكركم، وزلال بيضة واحدة، واخفقي المكونات سوياً، ثم طبقيها على بشرتك واتركيه لمدة لا تقل عن ساعة أو حتى يجف تماماً، ثم إنزعى الماسك وسوف تلاحظين التخلص من الجلد الميت والبثور السوداء في بشرتك، وستلاحظين صفاء الوجه والتخلص من الشوائب من أول استخدام، وستجعلين بشرتك تتنفس من جديد.