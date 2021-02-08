فوائد واضرار العصير الاخضر

كلنا سمعنا عن العصير الاخضر ودوره السحري في انقاص الوزن وتعزيز المناعة، وهو يدخل في العديد من الحميات السريعة وانظمة الديتوكس التي يلجأ اليها البعض للتخسيس او تنظيف الجسم من السموم والفضلات.

لكن لكل وجه إيجابي، وجه سلبي آخر قد يظهر في حالات عدة منها الاكثار في تناول العصير الاخضر او تناوله وحده دون أية عناصر غذائية أخرى. وهو ما يحذر منه الاطباء وخبراء التغذية، داعين للاستفادة من عناصر العصير الاخضر بشكل إيجابي وعقلاني.

في موضوعنا اليوم، نستعرض وإياكم لابرز فوائد العصير الاخضر وكذلك أضراره كما جاءت على موقع "ويب طب".

فوائد العصير الاخضر

ظهر العصير الاخضر في الأونة الأخيرة كواحد من الخيارات الصحية التي تساعد على تعزيز الصحة وخسارة الوزن.

ويعد العصير الاخضر مفيداً وفعالاً في حال تناوله بطريقة صحية ومعتدلة.

ومن فوائد العصير الاخضر الصحية:

تعزيز نضارة البشرة: بفضل غناه بمضادات الاكسدة والفيتامينات المختلفة التي تحتاجها البشرة، مثل فيتامين سي وفيتامين إي.

انقاص الوزن: يساعد العصير الاخضر ضمن حمية غذائية متوازنة، على انقاص الوزن، ويمكن تناوله كبديل عن الوجبات الخفيفة التي نلجأ اليها عند الشعور بالجوع.

كما يعزز العصير الاخضر كبح الشهية والشعور بالشبع لوقت أطول، ويخلص الجسم من السموم المتراكمة فيه بصورة أفضل.

محاربة الامراض: العصير الاخضر من الخيارات الصحية التي يؤدي تناولها بانتظام الى تقليل خطر الاصابة ببعض الأمراض، مثل الزهايمر والسرطان وأمراض القلب، لكن البحوث والدراسات في هذا الشأن لا زالت في بداياتها.

تحسين مستويات الطاقة: إذ يحتوي على كمية كبيرة نسبياً من المواد الغذائية الضرورية، مما يجعله المشروب الصباحي المثالي الذي قد يساعدك في الاستغناء عن القهوة أو مصادر الكافيين المختلفة الأخرى، خاصة إذا احتوى العصير الأخضر على التفاح.

ومن الفوائد الصحية الأخرى للعصير الاخضر:

تخفيف الأرق الليلي.

تقوية الشعر والأظافر.

تخفيف الهالات السوداء تحت العينين.

تحسين وتقوية الدورة الدموية في الجسم.

تقوية جهاز المناعة.

تنظيف الجسم بسبب احتوائه على نسبة عالية من الكلوروفيل.

اضرار العصير الاخضر

على الرغم من فوائده العديدة والمهمة، إلا ان استهلاك العصير الاخضر بطريقة خاطئة وبمكونات غير مناسبة يمكن ان يسبب الاضرار التالية:

التفاعلات السلبية مع الادوية: إذ قد يحتوي العصير الأخضر على تراكيز عالية من مكونات تتفاعل بشكل سلبي مع الأدوية المختلفة، مثل عصير الجريب فروت الذي يتفاعل بشكل سلبي مع أدوية الكولسترول وضغط الدم ومميعات الدم.

وعصيرالخضار الورقية الغنية بفيتامين ك قد يتسبب بإبطال تأثير بعض الأدوية مثل مميعات الدم.