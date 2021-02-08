كفتة الحاتي بكل أسرارها على طريقة أشهر كبابجي

تُعد كفتة الحاتي من أشهى وأشهر المأكولات؛ حيث أنها تتميز بالطعم الغني بالنكهات بسبب احتوائها على عدد كبير من البهارات والخضار وتوجد عدة طرق لتحضيرها في المنزل بكل سهولة، ولكن دائماً ما تحاول ربة المنزل الحصول على نفس الطعم الأصلي للكبابجي، وسوف نخبركم اليوم عن السر للحصول على طعم لذيذ وشهي وسيعتقد الجميع أنها جاهزة. كفتة الحاتي كفتة الحاتي مكونات كفتة الكبابجي كيلو من اللحم المفروم.

ملعقتان من السمن.

حبتان من البصل.

حبتان من الطماطم.

ثلاث ملاعق من الخل الأبيض.

خمس ملاعق من البقسماط المفروم.

نصف ملعقة من الملح.

ملعقة من السبع بهارات، يمكن شراؤها من أي عطار.

نصف ملعقة من بهارات اللحم.

نصف ملعقة من الفلفل الأسود.

قطعتان من الفحم للحصول على طعم الشواء المميز. طريقة تحضير كفتة الحاتي نُحضر وعاء عميق ونضع فيه كلاً من اللحم والبقسماط المفروم والخل الأبيض ونمزجهم جيداً حتى يتجانسوا.

بعدها نقوم بإضافة الملح والفلفل الأسود والسبع بهارات وبهارات اللحم ونمزج جميع المكونات معاً نقوم بتغطية الوعاء ونُدخله إلى الثلاجة لمدة ربع ساعة حتى تتماسك المكونات.

نقوم بفرم البصل والطماطم ونأخذ ماء البصل مع عصير الطماطم ونُبلل بها أيدينا ونأخذ من الكفتة ونبدأ بتشكيلها ورصها في صينية خبز ونُدخلها الفرن على درجة حرارة متوسطة حتى تنضج.

نُخرج الكفتة من الفرن ونلفها بورق الألومينيوم ونضع قطعة من الفحم في المنتصف ونتركها قليلاً حتى تأخذ نكهة الشواء.

نضع الكفتة في طبق التقديم ونُزيّنها بالقليل من أوراق البقدونس الأخضر ونُقدمها. طريقة تحضير كفتة الحاتي إلى هنا نكون وصلنا لنهاية مقالنا كفتة الحاتي بكل أسرارها، وللحصول على طعم غني وأكثر تميزاً، يجب عجن الكفتة لمدة لا تقل عن 5 دائق متصلة، فنتعامل معها كالعجين تماماً، وهذا هو سر القوام المميز للكفتة الجاهزة. الوسوم

تُعد كفتة الحاتي من أشهى وأشهر المأكولات؛ حيث أنها تتميز بالطعم الغني بالنكهات بسبب احتوائها على عدد كبير من البهارات والخضار وتوجد عدة طرق لتحضيرها في المنزل بكل سهولة، ولكن دائماً ما تحاول ربة المنزل الحصول على نفس الطعم الأصلي للكبابجي، وسوف نخبركم اليوم عن السر للحصول على طعم لذيذ وشهي وسيعتقد الجميع أنها جاهزة. كفتة الحاتي كفتة الحاتي مكونات كفتة الكبابجي كيلو من اللحم المفروم.

ملعقتان من السمن.

حبتان من البصل.

حبتان من الطماطم.

ثلاث ملاعق من الخل الأبيض.

خمس ملاعق من البقسماط المفروم.

نصف ملعقة من الملح.

ملعقة من السبع بهارات، يمكن شراؤها من أي عطار.

نصف ملعقة من بهارات اللحم.

نصف ملعقة من الفلفل الأسود.

قطعتان من الفحم للحصول على طعم الشواء المميز. طريقة تحضير كفتة الحاتي نُحضر وعاء عميق ونضع فيه كلاً من اللحم والبقسماط المفروم والخل الأبيض ونمزجهم جيداً حتى يتجانسوا.

بعدها نقوم بإضافة الملح والفلفل الأسود والسبع بهارات وبهارات اللحم ونمزج جميع المكونات معاً نقوم بتغطية الوعاء ونُدخله إلى الثلاجة لمدة ربع ساعة حتى تتماسك المكونات.

نقوم بفرم البصل والطماطم ونأخذ ماء البصل مع عصير الطماطم ونُبلل بها أيدينا ونأخذ من الكفتة ونبدأ بتشكيلها ورصها في صينية خبز ونُدخلها الفرن على درجة حرارة متوسطة حتى تنضج.

نُخرج الكفتة من الفرن ونلفها بورق الألومينيوم ونضع قطعة من الفحم في المنتصف ونتركها قليلاً حتى تأخذ نكهة الشواء.

نضع الكفتة في طبق التقديم ونُزيّنها بالقليل من أوراق البقدونس الأخضر ونُقدمها. طريقة تحضير كفتة الحاتي إلى هنا نكون وصلنا لنهاية مقالنا كفتة الحاتي بكل أسرارها، وللحصول على طعم غني وأكثر تميزاً، يجب عجن الكفتة لمدة لا تقل عن 5 دائق متصلة، فنتعامل معها كالعجين تماماً، وهذا هو سر القوام المميز للكفتة الجاهزة.

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