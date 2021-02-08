تفتيح قوي للبشرة بقشر البرتقال لن تصدقي ماذا سيحدث للون بشرتك

تفتيح قوي للبشرة هو ما يهم كل سيدة أو فتاة ترغب في الظهور مظهر الواثق الأنيق، حيث تبحث الكثير من السيدات والنساء عن طرق تفتيح آمنة وطبيعية وفعالة للبشرة وذلك بسبب تأثرها بأشعة الشمس والتقلبات الجوية، وفي بعض الأحيان تصاب البشرة بالتصبغات بسبب استخدام مواد الماكياج الكيميائية بإفراط والكريمات، واستخدام البعض الماسكات الرديئة، أو بسبب معاناة بعضهن من مشاكل صحية تظهر على بشرتهن لذلك سنعرض لكم في هذا المقال مجموعة من الوصفات من أجل تفتيح البشرة. تفتيح قوي للبشرة تفتيح قوي للبشرة يوجد مجموعة من الوصفات التي تستطيع استخدامها كالتالي: الطماطم لتفتيح البشرة الدهنية الطماطم مفيدة للبشرة الدهنية، فتساعد الطماطم على تبييض البشرة الدهنية، وشد مسام الجلد، والقضاء على حب الشباب.

اخفق الطماطم في الخلاط، ثم ضعها على الجلد الوجه، ثم اتركها حتى تجف لمدة ثلث ساعة وبعدها اغسلها بالماء الدافئ، ويمكن تكرار تلك الوصفة مرتين في الأسبوع. قشر البرتقال المجفف لتفتيح البشرة يمكن استخدام قشر البرتقال الجاف لتخفيف البشرة الدهنية، وتقليل التصبغ وتقليل إفراز الدهون.

يمكنك مزج مسحوق قشر البرتقال الجاف مع ماء الورد، ثم مزج الخليط معًا، ووضعه على وجهك لمدة ربع ساعة، ثم غسل البشرة بالماء الدافئ، وتكرر كل يوم قبل النوم.

يمكن تجفيف قشور البرتقال في أشعة الشمس وطحنها، ويمكن شراؤها جاهزة من العطار. وصفة الأفوكادو والعسل للعناية بالبشرة اخلطي الأفوكادو المهروس بملعقة كبيرة من العسل، ثم ضعي المزيج على بشرة الوجه والرقبة، واتركي القناع لمدة 10 دقائق، واغسلي بشرتك بالماء البارد، وكرري هذه الصيغة 3 مرات في الأسبوع، مما يساعد يمنع حب الشباب والأكزيما ويقضي على الصدفية. قشر البرتقال المجفف لتفتيح البشرةوصفة الأفوكادو والعسل للعناية بالبشرة في الختام، لقد وفرنا لكم مجموعة من الوصفات الخاصة من أجل تفتيح قوي للبشرة مع عرض كيفية عمل الوصفة والتأثير الذي يطرأ على البشرة عند استخدامها. الوسوم

تفتيح قوي للبشرة هو ما يهم كل سيدة أو فتاة ترغب في الظهور مظهر الواثق الأنيق، حيث تبحث الكثير من السيدات والنساء عن طرق تفتيح آمنة وطبيعية وفعالة للبشرة وذلك بسبب تأثرها بأشعة الشمس والتقلبات الجوية، وفي بعض الأحيان تصاب البشرة بالتصبغات بسبب استخدام مواد الماكياج الكيميائية بإفراط والكريمات، واستخدام البعض الماسكات الرديئة، أو بسبب معاناة بعضهن من مشاكل صحية تظهر على بشرتهن لذلك سنعرض لكم في هذا المقال مجموعة من الوصفات من أجل تفتيح البشرة. تفتيح قوي للبشرة تفتيح قوي للبشرة يوجد مجموعة من الوصفات التي تستطيع استخدامها كالتالي: الطماطم لتفتيح البشرة الدهنية الطماطم مفيدة للبشرة الدهنية، فتساعد الطماطم على تبييض البشرة الدهنية، وشد مسام الجلد، والقضاء على حب الشباب.

اخفق الطماطم في الخلاط، ثم ضعها على الجلد الوجه، ثم اتركها حتى تجف لمدة ثلث ساعة وبعدها اغسلها بالماء الدافئ، ويمكن تكرار تلك الوصفة مرتين في الأسبوع. قشر البرتقال المجفف لتفتيح البشرة يمكن استخدام قشر البرتقال الجاف لتخفيف البشرة الدهنية، وتقليل التصبغ وتقليل إفراز الدهون.

يمكنك مزج مسحوق قشر البرتقال الجاف مع ماء الورد، ثم مزج الخليط معًا، ووضعه على وجهك لمدة ربع ساعة، ثم غسل البشرة بالماء الدافئ، وتكرر كل يوم قبل النوم.

يمكن تجفيف قشور البرتقال في أشعة الشمس وطحنها، ويمكن شراؤها جاهزة من العطار. وصفة الأفوكادو والعسل للعناية بالبشرة اخلطي الأفوكادو المهروس بملعقة كبيرة من العسل، ثم ضعي المزيج على بشرة الوجه والرقبة، واتركي القناع لمدة 10 دقائق، واغسلي بشرتك بالماء البارد، وكرري هذه الصيغة 3 مرات في الأسبوع، مما يساعد يمنع حب الشباب والأكزيما ويقضي على الصدفية. قشر البرتقال المجفف لتفتيح البشرةوصفة الأفوكادو والعسل للعناية بالبشرة في الختام، لقد وفرنا لكم مجموعة من الوصفات الخاصة من أجل تفتيح قوي للبشرة مع عرض كيفية عمل الوصفة والتأثير الذي يطرأ على البشرة عند استخدامها.

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