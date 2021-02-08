طريقة عمل الممبار الشهي في المنزل بسهولة وطعامه أحلى من المطاعم

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يعد الممبار من أشهى المأكولات الشعبية الموجودة في كثير من البلاد، ايضاً يحبه الكثيرين ويعشقونه ويقبلون عليه، ويجد ربات المنزل صعوبة في عمله في المنزل، لذلك هنا سوف نشرح طريقة حشو الممبار بسهولة دون تضييع الكثير من الوقت في عمله، وهو من الأكلات المشهورة في مصر بجانب الكرشه ولحم الرأس، وهنا سوف نقدمها بصورة ممتعة حتى ترغب بها ربات المنزل لعمله بسهولة، هيا بنا نتعرف على عمل الممبار في المنزل.مكونات عمل الممبار في المنزل
يحتوي الممبار على مكونات سهلة وغير مكلفة لعمله في المنزل هيا نتعرف عليها وهى كالآتي:-
- كيلو من الممبار.
- 3 أكواب من الأرز.
- 2 حبات من البصل المبشور.
- 2 حبات من الطماطم المقطع.
- 3 ملاعق من الصلصة.
- حزمة من البقدونس الأخضر.
- ملعقة كبيرة من البهارات.
- حزمة من الكزبرة الخضراء.
- ملعقة من السمن.
- ملعقتين كبيرتين من الزيت.
- ملعقة من الفلفل الأسود.
- ملعقة من الملح.
- ملعقة من الكزبرة اليابسة.
- القليل من الشبت.
- القليل من النعناع اليابس.
سوف نقدم طريقة سهلة وبسيطة لعمل الممبار في المنزل وهى كالتالي:-
- نحضر وعاء عميق من البلاستيك ونقوم فيه بخلط الأرز والبصل والبهارات والطماطم المقطع قطع صغيرة والصلصة والبقدونس بعد تقطيعه والكزبرة والشبت وباقي المكونات ونخلطهم جيداً.
- بعد ذلك نحضر الممبار بعد تنظيفة وغسله بالملح والليمون، نقوم بحشو الممبار مع عدم كبسه جيداً لأن الأرز يزيد عند الإستواء ويسبب في قطعه.
- نقوم بوضع إناء على النار، ونضع به الماء ثم نضع به الممبار المحشو بعد غليان الماء ونضع عليه الملح والفلفل ونتركه لمدة لا تقل عن 60 دقيقة حتى ينضج تماماً.
- بعد ذلك نخرجه بحذر من الماء، ونضعه في طاسة للتحمير ونضع عليه القليل من الزيت ونشعل النار ونقلبه حتى يأخذ اللون المحمر ونضعه في طبق ويصبح جاهز للتقديم.
- وبهذا نكون قدمنا لمشاهدينا أشهى أكلة وبالهنا والشفاء.
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يعد الممبار من أشهى المأكولات الشعبية الموجودة في كثير من البلاد، ايضاً يحبه الكثيرين ويعشقونه ويقبلون عليه، ويجد ربات المنزل صعوبة في عمله في المنزل، لذلك هنا سوف نشرح طريقة حشو الممبار بسهولة دون تضييع الكثير من الوقت في عمله، وهو من الأكلات المشهورة في مصر بجانب الكرشه ولحم الرأس، وهنا سوف نقدمها بصورة ممتعة حتى ترغب بها ربات المنزل لعمله بسهولة، هيا بنا نتعرف على عمل الممبار في المنزل.مكونات عمل الممبار في المنزل
يحتوي الممبار على مكونات سهلة وغير مكلفة لعمله في المنزل هيا نتعرف عليها وهى كالآتي:-
- كيلو من الممبار.
- 3 أكواب من الأرز.
- 2 حبات من البصل المبشور.
- 2 حبات من الطماطم المقطع.
- 3 ملاعق من الصلصة.
- حزمة من البقدونس الأخضر.
- ملعقة كبيرة من البهارات.
- حزمة من الكزبرة الخضراء.
- ملعقة من السمن.
- ملعقتين كبيرتين من الزيت.
- ملعقة من الفلفل الأسود.
- ملعقة من الملح.
- ملعقة من الكزبرة اليابسة.
- القليل من الشبت.
- القليل من النعناع اليابس.
سوف نقدم طريقة سهلة وبسيطة لعمل الممبار في المنزل وهى كالتالي:-
- نحضر وعاء عميق من البلاستيك ونقوم فيه بخلط الأرز والبصل والبهارات والطماطم المقطع قطع صغيرة والصلصة والبقدونس بعد تقطيعه والكزبرة والشبت وباقي المكونات ونخلطهم جيداً.
- بعد ذلك نحضر الممبار بعد تنظيفة وغسله بالملح والليمون، نقوم بحشو الممبار مع عدم كبسه جيداً لأن الأرز يزيد عند الإستواء ويسبب في قطعه.
- نقوم بوضع إناء على النار، ونضع به الماء ثم نضع به الممبار المحشو بعد غليان الماء ونضع عليه الملح والفلفل ونتركه لمدة لا تقل عن 60 دقيقة حتى ينضج تماماً.
- بعد ذلك نخرجه بحذر من الماء، ونضعه في طاسة للتحمير ونضع عليه القليل من الزيت ونشعل النار ونقلبه حتى يأخذ اللون المحمر ونضعه في طبق ويصبح جاهز للتقديم.
- وبهذا نكون قدمنا لمشاهدينا أشهى أكلة وبالهنا والشفاء.
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