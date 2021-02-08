سواد 10 سنوات سيزول في دقائق مع الكريم العجيب الساحر في ازالة السواد نهائيا وتبيبيض العانة والجسم كله

سواد 10 سنوات سيزول في دقائق مع الكريم العجيب الساحر في ازالة السواد ترغب الكثير من الفتيات في أن يحصلون على بشرة بيضاء مشرقة ويوجد العديد من الطرق التي عند استخدامها تمنحك بشرة بيضاء، تجعلك تستغني عن مستحضرات التجميل ولن تكوني بحاجة لها، وسوف نطرح عليكم اليوم وصفات طبيعية لصنع كريمي منزلي لتفتيح البشرة.

كريم منزلي لتفتيح البشرة

بشرتنا تتعرض بصفة مستمرة للكثير من عوامل الجو المتغيرة منها أشعة الشمس الضارة التي تسبب اسمرار البشرة وظهور البقع الداكنة بها وتصبغات البشرة وعدم توحد لونها، وتبدأ عملية البحث عن أبرز الطرق التي تمكنا من الحصول على بشرة بيضاء ونقية، بعيدة تماماً عن المواد الكيميائية التي تلحق الضرر للبشرة بالمدى البعيد، لذا سوف نساعدك اليوم بتوفير مكونات طبيعية تمكنك من صنع كريم فعال في تفتيح البشرة بفعالية كبيرة جربيه الآن.

ربع كوب من العسل النقي: الذي يحمل بداخله من مضادات أكسدة تمنحك مرونة للجلد ويقضي على الخطوط الرفيعة التي تظهر على البشرة.

ربع كوب من اللوز المطحون: نحن جميعاً نعلم أن اللوز المطحون من أكثر المواد الطبيعية التي تساعد على تفتيح البشرة ، وينصح دائماً بتطبيق زيت اللوز من أجل التخلص من اسمرار المنطقة الحساسة، لأنه يقضي على البكتيريا والفطريات.

، وينصح دائماً بتطبيق زيت اللوز من أجل التخلص من اسمرار المنطقة الحساسة، لأنه يقضي على البكتيريا والفطريات. ملعقتين من الكركم: له القدرة الهائلة في تبيض البشرة وتزيد من إشراقها وزيادة نضارتها من أجل احتوائها على الكولاجين وفيتامين سي لتجديد خلايا البشرة.

الليمون: لا نحتاج للتحدث عنه كثيراً لأنه من المنتجات التي تعرف منذ قديم الزمان بالتفتيح السريع.

المكونات المستخدمة لعمل الكريم العجيب من صنع يدكطريقة تحضير الكريم

في إناء عميق نقوم بخلط العسل مع الليمون معاً حتى التجانس، نقوم بإضافة الكركم واللوز ويحرك الخليط بربع كوب من الحليب السائل وتقلب جميع المكونات سوياً حتى تتجانس، ومن ثم نضعه بالثلاجة ليلة كاملة ويتم تطبيقه على البشرة والمناطق الداكنة بالجسم بشكل يومي.