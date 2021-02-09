طريقة عمل البيتزا بالأناناس في المنزل بأبسط الخطوات

البيتزا بالأناناس ، هى أحد الأنواع التي يقبل على تناولها الكثيرين من الكبار والصغار، وتفضل الأمهات عمل البيتزا في المنزل حتى تضمن خلوها من المواد التي تضر بالصحة العامة لأفراد أسرتها، ويوجد منها أنواع عديدة، يحبها الأطفال لأن مذاقها لذيذ، مثل بيتزا الفراخ أو البيتزا بالجبنة، أو التونة، وهى وجبة سريعة وخفيفة وطعمها جميل، وسوف نتعرف على طريقة عمل البيتزا بالأناناس في المنزل من خلال موقع ثقفني الإخباري.

مكونات عمل البيتزا بالأناناس

تحتوي على العديد من المكونات وهى كما يأتي:-

عدد ثلاثة أكواب ونصف من الدقيق. عدد 1 كوب من الماء الساخن. عدد 1 ملعقة كبيرة من السكر. 1 ملعقة صغيرة من الملح. 1 ملعقة كبيرة من الخميرة. 3 ملاعق من الزيت النباتي. 1 ملعقة كبيرة من الزبدة الطرية.

الحشوة

تحتوي حشوة البيتزا بالأناناس على ما يلي:-

عدد 4 ملعقة كبيرة من صلصة البيتزا الجاهزة.

عدد واحد ونصف من الجنبة الموتزريلا المبشورة.

200 جرام من شرائح اللانشون.

عدد 1 علبة من الأناناس المصفى من الماء.

عدد 2 ملعقة كبيرة من الأوريجانو.

طريقة تحضير البيتزا بالأناناس

يجب إتباع الخطوات التالية عند تحضير بيتزا الأناناس وهى كما يلي:-