طريقة عمل البيتزا بالأناناس في المنزل بأبسط الخطوات

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البيتزا بالأناناس ، هى أحد الأنواع التي يقبل على تناولها الكثيرين من الكبار والصغار، وتفضل الأمهات عمل البيتزا في المنزل حتى تضمن خلوها من المواد التي تضر بالصحة العامة لأفراد أسرتها، ويوجد منها أنواع عديدة، يحبها الأطفال لأن مذاقها لذيذ، مثل بيتزا الفراخ أو البيتزا بالجبنة، أو التونة، وهى وجبة سريعة وخفيفة وطعمها جميل، وسوف نتعرف على طريقة عمل البيتزا بالأناناس في المنزل من خلال موقع ثقفني الإخباري.
مكونات عمل البيتزا بالأناناس
تحتوي على العديد من المكونات وهى كما يأتي:-
- عدد ثلاثة أكواب ونصف من الدقيق.
- عدد 1 كوب من الماء الساخن.
- عدد 1 ملعقة كبيرة من السكر.
- 1 ملعقة صغيرة من الملح.
- 1 ملعقة كبيرة من الخميرة.
- 3 ملاعق من الزيت النباتي.
- 1 ملعقة كبيرة من الزبدة الطرية.
الحشوة
تحتوي حشوة البيتزا بالأناناس على ما يلي:-
- عدد 4 ملعقة كبيرة من صلصة البيتزا الجاهزة.
- عدد واحد ونصف من الجنبة الموتزريلا المبشورة.
- 200 جرام من شرائح اللانشون.
- عدد 1 علبة من الأناناس المصفى من الماء.
- عدد 2 ملعقة كبيرة من الأوريجانو.
طريقة تحضير البيتزا بالأناناس
يجب إتباع الخطوات التالية عند تحضير بيتزا الأناناس وهى كما يلي:-
- نخلط الدقيق، والسكر، والملح، والخميرة، والزيت النباتي، والزبدة، والماء في إناء كبير، ونقوم بفرك جميع هذه المكونات مع بعضها البعض.
- ننقل عجينة البيتزا إلى سطح صلب بعد امتصاص المكونات الماء، ثم نقوم بعجنها لعدة دقائق حتى نحصل على عجينة البيتزا اللينه.
- نعجن البيتزا في إناء كبير مع مراعاة أن يكون مدهون بالزيت، ثم نقوم بتغطية الإناء بالقماش.
- نضع العجينة جانباً في مكان دافئ لمدة ساعة حتى تختمر ويتضاعف حجمها.
- نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة 250 مئوية.
- نرش السطح الصلب بالدقيق، ثم نقوم بفرد العجينة، ونقطعها لدائرتين كبيرتين.
- نضع قطعتي العجينة في صينيتين دائريتين ونضعها بالفرن لمدة 8 دقائق.
- نخرج الصينيتين وندهنهم بعدد 2 ملعقة كبيرة من صلصة البيتزا.
- نرش كل بيتزا بعدد 1 ملعقة كبيرة من أوريجانو، ثم نقوم بتوزيع الجبن على كليهما.
- نضع شرائح اللانشون وقطع الأناناس على كل صينية بيتزا.
- ندخل البيتزا مرة أخرى الفرن لمدة ثلاثة دقائق أو حتى تذوب الجبنة.
- نقوم بإخراج البيتزا من الفرن ونقدمها لأفراد الأسرة أو الضيوف.
الوسوم
البيتزا بالأناناس ، هى أحد الأنواع التي يقبل على تناولها الكثيرين من الكبار والصغار، وتفضل الأمهات عمل البيتزا في المنزل حتى تضمن خلوها من المواد التي تضر بالصحة العامة لأفراد أسرتها، ويوجد منها أنواع عديدة، يحبها الأطفال لأن مذاقها لذيذ، مثل بيتزا الفراخ أو البيتزا بالجبنة، أو التونة، وهى وجبة سريعة وخفيفة وطعمها جميل، وسوف نتعرف على طريقة عمل البيتزا بالأناناس في المنزل من خلال موقع ثقفني الإخباري.
مكونات عمل البيتزا بالأناناس
تحتوي على العديد من المكونات وهى كما يأتي:-
- عدد ثلاثة أكواب ونصف من الدقيق.
- عدد 1 كوب من الماء الساخن.
- عدد 1 ملعقة كبيرة من السكر.
- 1 ملعقة صغيرة من الملح.
- 1 ملعقة كبيرة من الخميرة.
- 3 ملاعق من الزيت النباتي.
- 1 ملعقة كبيرة من الزبدة الطرية.
الحشوة
تحتوي حشوة البيتزا بالأناناس على ما يلي:-
- عدد 4 ملعقة كبيرة من صلصة البيتزا الجاهزة.
- عدد واحد ونصف من الجنبة الموتزريلا المبشورة.
- 200 جرام من شرائح اللانشون.
- عدد 1 علبة من الأناناس المصفى من الماء.
- عدد 2 ملعقة كبيرة من الأوريجانو.
طريقة تحضير البيتزا بالأناناس
يجب إتباع الخطوات التالية عند تحضير بيتزا الأناناس وهى كما يلي:-
- نخلط الدقيق، والسكر، والملح، والخميرة، والزيت النباتي، والزبدة، والماء في إناء كبير، ونقوم بفرك جميع هذه المكونات مع بعضها البعض.
- ننقل عجينة البيتزا إلى سطح صلب بعد امتصاص المكونات الماء، ثم نقوم بعجنها لعدة دقائق حتى نحصل على عجينة البيتزا اللينه.
- نعجن البيتزا في إناء كبير مع مراعاة أن يكون مدهون بالزيت، ثم نقوم بتغطية الإناء بالقماش.
- نضع العجينة جانباً في مكان دافئ لمدة ساعة حتى تختمر ويتضاعف حجمها.
- نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة 250 مئوية.
- نرش السطح الصلب بالدقيق، ثم نقوم بفرد العجينة، ونقطعها لدائرتين كبيرتين.
- نضع قطعتي العجينة في صينيتين دائريتين ونضعها بالفرن لمدة 8 دقائق.
- نخرج الصينيتين وندهنهم بعدد 2 ملعقة كبيرة من صلصة البيتزا.
- نرش كل بيتزا بعدد 1 ملعقة كبيرة من أوريجانو، ثم نقوم بتوزيع الجبن على كليهما.
- نضع شرائح اللانشون وقطع الأناناس على كل صينية بيتزا.
- ندخل البيتزا مرة أخرى الفرن لمدة ثلاثة دقائق أو حتى تذوب الجبنة.
- نقوم بإخراج البيتزا من الفرن ونقدمها لأفراد الأسرة أو الضيوف.
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