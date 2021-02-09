طريقة عمل الأرز المعمر البيتي بالاسرار والخطوات احلى طريقة لعمل الارز المعمر

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أصبح أشهر مايمكن طريقة عمل الارز المعمر وبالأخص في عيد الاضحى المبارك، لذلك يوجد العديد من الأشخاص يقوموا بالاعتماد على الارز المعمر في تحضير جميع المأكولات من اللحوم وغيرها، وعدد كبير من الاصناف الاخرى كما أنها لا تكمل أي سفرة دون أن نقوم بتناول الأرز المعمر الهائل، كما يوجد العديد من الاشخاص يكونوا في تناول الارز المعمر بجانب صينية الرقاق باللحمة المفرومة، أو بجانب طاجن الباميه باللحمه الضانى أو بجانب اللحمه المحمرة بالسمنه البلدي كل ماعليكى أن تتبع الطريقة الموجودة في هذا المقال عن الرز المعمر.طريقة الرز المعمر
يقوموا أغلب الأشخاص بتناول اللحوم في عيد الاضحى المبارك ولكن يفضل أيضا تناول الرز المعمر، وتحضير طريقة الارز المعمر من أسهل الطرق التي يمكن أن نقوم بتحضير في أي وقت وبجانب جميع المأكولات التي تكسر الروتين اليومي للمأكولات لذي يمكنك عزيزتي أن تقومي بتحضير الارز المعمر من خلال الطريقة التي سوف نتحدث عنها.عمل الارز المعمر
- كوب الاربع من الأرز.
- كوب من الحليب.
- 2 ملعقة من القشطة.
- تكفي ملعقة واحدة من الملح .
- ملعقة من الفلفل الأسمر.
- كوب من الزبادي.
- يمكنك عزيزتي أن تقوم بتحضير الأرز وتقويم يغسل الارز جيدا.
- ثم بعد ذلك ابدئي بوضع الارز في كمية من المياه وقومي بتصفيتها بشكل جيد.
- وذلك بعد وضع الأرز في المياه لمدة نصف ساعة.
- ثم نبدا باضافة القشطة والفلفل والملح والحليب مع الأرز.
- ونقوم بتقليبه جيدا ونستمر في التقليب لحد تتجانس المكونات.
- عزيزاتي أن تقومى بتحضير طاجن وضيفي لجميع المكونات معاً.
- ثم ضيفي الزبادي مع وضع 2 ملعقة من القشطة، على وجه الطاجن.
- كما يمكن ايضا أن نقوم باضافة الزبدة أو السمن و نبدا بيدخل هذا المزيج في الفرن.
- ثم يمكنك عزيزتي أن تقومي بطرق هذا الطاجن الخاص بالأرز المعمر في الفرن لمدة 35 دقيقة.
- ثم تقوم باخراجه.
- وضيفي ملعقة اخرى من القشطة.
- ثم قومي بإدخال مرة ثانيه فى الفرن تحت الشوايه واتركيه ثلاث دقائق.
- ثم تبدأ بغلق الفرن وتقوم بتناوله وسوف تحصلين على اطعم ارز معمر.
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أصبح أشهر مايمكن طريقة عمل الارز المعمر وبالأخص في عيد الاضحى المبارك، لذلك يوجد العديد من الأشخاص يقوموا بالاعتماد على الارز المعمر في تحضير جميع المأكولات من اللحوم وغيرها، وعدد كبير من الاصناف الاخرى كما أنها لا تكمل أي سفرة دون أن نقوم بتناول الأرز المعمر الهائل، كما يوجد العديد من الاشخاص يكونوا في تناول الارز المعمر بجانب صينية الرقاق باللحمة المفرومة، أو بجانب طاجن الباميه باللحمه الضانى أو بجانب اللحمه المحمرة بالسمنه البلدي كل ماعليكى أن تتبع الطريقة الموجودة في هذا المقال عن الرز المعمر.طريقة الرز المعمر
يقوموا أغلب الأشخاص بتناول اللحوم في عيد الاضحى المبارك ولكن يفضل أيضا تناول الرز المعمر، وتحضير طريقة الارز المعمر من أسهل الطرق التي يمكن أن نقوم بتحضير في أي وقت وبجانب جميع المأكولات التي تكسر الروتين اليومي للمأكولات لذي يمكنك عزيزتي أن تقومي بتحضير الارز المعمر من خلال الطريقة التي سوف نتحدث عنها.عمل الارز المعمر
- كوب الاربع من الأرز.
- كوب من الحليب.
- 2 ملعقة من القشطة.
- تكفي ملعقة واحدة من الملح .
- ملعقة من الفلفل الأسمر.
- كوب من الزبادي.
- يمكنك عزيزتي أن تقوم بتحضير الأرز وتقويم يغسل الارز جيدا.
- ثم بعد ذلك ابدئي بوضع الارز في كمية من المياه وقومي بتصفيتها بشكل جيد.
- وذلك بعد وضع الأرز في المياه لمدة نصف ساعة.
- ثم نبدا باضافة القشطة والفلفل والملح والحليب مع الأرز.
- ونقوم بتقليبه جيدا ونستمر في التقليب لحد تتجانس المكونات.
- عزيزاتي أن تقومى بتحضير طاجن وضيفي لجميع المكونات معاً.
- ثم ضيفي الزبادي مع وضع 2 ملعقة من القشطة، على وجه الطاجن.
- كما يمكن ايضا أن نقوم باضافة الزبدة أو السمن و نبدا بيدخل هذا المزيج في الفرن.
- ثم يمكنك عزيزتي أن تقومي بطرق هذا الطاجن الخاص بالأرز المعمر في الفرن لمدة 35 دقيقة.
- ثم تقوم باخراجه.
- وضيفي ملعقة اخرى من القشطة.
- ثم قومي بإدخال مرة ثانيه فى الفرن تحت الشوايه واتركيه ثلاث دقائق.
- ثم تبدأ بغلق الفرن وتقوم بتناوله وسوف تحصلين على اطعم ارز معمر.
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