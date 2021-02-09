اصنعي بنفسك كريم البنجر للوجه لتوريد الخدود والشفايف طبيعياً بدون مكياج أو ليزر

يستخدم الكثير من السيدات كريم البنجر للوجه ولذلك ﻷن البنجر أو الشمندر له الكثير من الفوائد للبشرة، كما أنه يحتوي على الكثير من المعادن والفيتامينات والبروتينات، لاحتوائه على النترات والأصباغ غير العضوية، في حين أن البنجر الأحمر منخفض السعرات الحرارية وله خصائص طبية معينة، ولذلك سنقدم لكم في هذه المقالة مجموعة من وصفات كريم البنجر التي تساعد على نضارة البشرة وتوريدها بشكل طبيعي بدون أي مواد كيميائية ضارة أو حتى اللجوء لاستخدام الليزر.

كريم البنجر للوجه

في الحقيقة لا يستخدم البنجر فقط في أطباق السلطات لكي يعطيها اللون الداكن، ولكن تستطيع أن نستفيد من هذا اللون في جعل البشرة وردية ونضرة دون الحاجة ﻷي ماكياج، لذلك يوجد الكثير من الوصفات التي تستخدم البنجر كمكون رئيسي، حيث يحتوي البنجر أيضًا على مادة بيتا كاروتين، والذي له لون أحمر غامق ويمكن نقله إلى الجلد لإعطائه لونًا ورديًا طبيعيًا، وتستطيع مضادات الأكسدة الموجودة فيه أن تحافظ على الخلايا من التلف، وتجعلها تعزز عملية الانقسام والتجدد، بحيث تصبح بشرتك نقية ومنتعشة.

طريقة عمل كريم البنجر للبشرة

تتكون خلطة الكريم من مقدار ملعقة البنجر، وبضع من زيت جوز الهند ويفضل أن يكون خام، ثم نضيف قطرات قليلة من زيت الفراولة، ثم يتم تخزين الكريمة في الثلاجة حتى يصبح قوامها متماسك، وهنا يمكنك استخدامها كبديل لكريم الترطيب بعد غسل وجهك كل يوم، كما يمكن دهنه على الشفاه لمنع التشقق وإعطائها لوناً طبيعياً.

في الختام لقد وضحنا لك أهمية البنجر بالنسبة للبشرة حيث يمكنك عمل منه كريم مناسب للبشرة الجافة والدهنية واستخدامه بدلا من المرطبات لجعل بشرتك أنضر، كما عرضنا لكم طريقة عمل كريم البنجر للوجه وكيفية استخدامه للحصول على بشرة رائعة.