مكعبات مرقة اللحم الاصلية فى البيت مثل الجاهزة بدون مواد حافظة

مكعبات مرقة اللحمة تعتبر من الورق الوجبات الأساسية، التي يمكن أن نقوم بتناولها في أغلب الاطباق، منها الكبسة، أو المقلوبة، والارز والمندي، تعتبر من ضمن اساسيات تناول جميع المأكولات هي توابل أساسية، ولابد أن نقوم باضافتها لكي نحصل على نكهة رائعة متميزة، وطعم هائل من جميع الخضروات التي نقوم بتناولها كما انها ايضا تدخل في العديد من المأكولات إذا كانت الفاصولياء البازلاء الجزر الملوخية، والخبز، والأرز جميع المكونات تعتمد كل الاعتماد على مرقه اللحمه ومرقه الدجاج فدائما نقوم بشرائها من السوبر ماركت ومحلات البقوليات، ولكن سوف نقوم بتحضير اليوم داخل المنزل بمكونات سهلة، وبسيطة لا تكلفني الكثير بل تجعلنا ايضا نحصل على مزيج متميز ورائع وتحصل ايضا على شوربة متنوعه إذا كانت من الفراخ أو اللحم أو الخضار الغنية بالعديد من التوابل الهائلة. مكعبات مرقة اللحم الاصلية المكوّنات :- كوب كبير من البصل المبشور

2 فصوص من الثوم المهروس.

ملعقة من الزنجبيل.

كمية بسيطة من لحمه مكعبات.

ملعقة من الكمون.

ملعقة من الملح .

ملعقة من الحبهان المطحون.

ملعقة من الكاري.

ملعقة من الفلفل الأسود.

ثلاثة أكواب من المياه طريقة التحضير نبدا بوضع اناء على النار ونقوم بإضافة كمية بسيطة من الزيت.

ثم نبدا باضافة بصلة.

يفضل أن نقوم بدمج هذه المكونات جيدا.

ثم نبدا باضافة اللحم المكعبات.

ثم يمكننا أن نقوم بترك مرقة اللحمة لمدة خمس دقائق . ونبدا باضافة جميع البهارات، إذا كانت من الزنجبيل أو الثوم المفروم أو الحبهان، والقرفة والكاري والفلفل الاسود والملح.

و2 ملعقة من الصلصة.

ونقوم بتقليبه هذه المكونات جيدا ثم نتركها 10 دقائق ونبدأ في تغطية الاناء جيدا.

ثم يمكنك عزيزتي أن تستمر في تقليب هذه المكونات مرة ثانية وتبدأ وضع كمية بسيطة من ورق اللورا.

ثم نقوم بغلق النار ونترك هذا المزيج لمدة 10 دقائق لكي يبرد تماما.

ثم نبدا بوضع داخل قالب.

ونضع هذا القالب داخل الفريزر ونتركها لمدة يوم كامل

ثم نبدا فى استخراجه. الوسوم

مكعبات مرقة اللحمة تعتبر من الورق الوجبات الأساسية، التي يمكن أن نقوم بتناولها في أغلب الاطباق، منها الكبسة، أو المقلوبة، والارز والمندي، تعتبر من ضمن اساسيات تناول جميع المأكولات هي توابل أساسية، ولابد أن نقوم باضافتها لكي نحصل على نكهة رائعة متميزة، وطعم هائل من جميع الخضروات التي نقوم بتناولها كما انها ايضا تدخل في العديد من المأكولات إذا كانت الفاصولياء البازلاء الجزر الملوخية، والخبز، والأرز جميع المكونات تعتمد كل الاعتماد على مرقه اللحمه ومرقه الدجاج فدائما نقوم بشرائها من السوبر ماركت ومحلات البقوليات، ولكن سوف نقوم بتحضير اليوم داخل المنزل بمكونات سهلة، وبسيطة لا تكلفني الكثير بل تجعلنا ايضا نحصل على مزيج متميز ورائع وتحصل ايضا على شوربة متنوعه إذا كانت من الفراخ أو اللحم أو الخضار الغنية بالعديد من التوابل الهائلة. مكعبات مرقة اللحم الاصلية المكوّنات :- كوب كبير من البصل المبشور

2 فصوص من الثوم المهروس.

ملعقة من الزنجبيل.

كمية بسيطة من لحمه مكعبات.

ملعقة من الكمون.

ملعقة من الملح .

ملعقة من الحبهان المطحون.

ملعقة من الكاري.

ملعقة من الفلفل الأسود.

ثلاثة أكواب من المياه طريقة التحضير نبدا بوضع اناء على النار ونقوم بإضافة كمية بسيطة من الزيت.

ثم نبدا باضافة بصلة.

يفضل أن نقوم بدمج هذه المكونات جيدا.

ثم نبدا باضافة اللحم المكعبات.

ثم يمكننا أن نقوم بترك مرقة اللحمة لمدة خمس دقائق . ونبدا باضافة جميع البهارات، إذا كانت من الزنجبيل أو الثوم المفروم أو الحبهان، والقرفة والكاري والفلفل الاسود والملح.

و2 ملعقة من الصلصة.

ونقوم بتقليبه هذه المكونات جيدا ثم نتركها 10 دقائق ونبدأ في تغطية الاناء جيدا.

ثم يمكنك عزيزتي أن تستمر في تقليب هذه المكونات مرة ثانية وتبدأ وضع كمية بسيطة من ورق اللورا.

ثم نقوم بغلق النار ونترك هذا المزيج لمدة 10 دقائق لكي يبرد تماما.

ثم نبدا بوضع داخل قالب.

ونضع هذا القالب داخل الفريزر ونتركها لمدة يوم كامل

ثم نبدا فى استخراجه.

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