العجينة الذهبية السحرية الهشه كالقطن للبيتزا والفطائر وجميع المخبوزات

العجينة الذهبية السحرية الهشه كالقطن للبيتزا والفطائر تعد العجينة من أساسيات الكثير من الوصفات ولكن يجب أن تكون ناجحة لنتمكن من الحصول على ما نرغب به سواء فطائر بيتزا معجنات وغيرها، فإذا لن تمنحنا النتيجة المرغوب بها بالتأكيد يكون لها تأثير سلبي على وصفتنا، لذا يبحث الكثير من ربات البيوت عن طريقة الحصول على عجينة ناجحة وهشة مثل القطن، وهذا ما نطرحه عليكم اليوم.

العجينة الذهبية متعددة الاستخدامات

المعجنات بأنواعها المختلفة من الأطباق التي تنتشر بشكل كبير بكافة أنحاء العالم، لأنها من الأطباق المفضلة لدى الكثير ويتم تناولها بأي وقت، والأهم من كل ذلك أنها تمنح الجسم الكثير من الفيتامينات والعناصر الغذائية الهامة التي يحتاجها الجسم باختلاف الحشوات الموضوعة بها وسوف نعرض عليكم بالسطور القادمة خطوات عمل العجينة القطنية في المنزل:

كوبان من الدقيق المنخول.

4/3 كوب من الحليب الدافئ.

ملعقتين ونصف من الزيت.

ملعقة من الزبادي.

ملعقة من السكر.

ملعقة من الخميرة.

ملعقة بيكنج بودر.

القليل من الملح.

المكونات المستخدمة:طريقة تحضير عجينة للبيتزا والفطائر