العجينة الذهبية السحرية الهشه كالقطن للبيتزا والفطائر وجميع المخبوزات

العجينة الذهبية السحرية الهشه كالقطن للبيتزا والفطائر تعد العجينة من أساسيات الكثير من الوصفات ولكن يجب أن تكون ناجحة لنتمكن من الحصول على ما نرغب به سواء فطائر بيتزا معجنات وغيرها، فإذا لن تمنحنا النتيجة المرغوب بها بالتأكيد يكون لها تأثير سلبي على وصفتنا، لذا يبحث الكثير من ربات البيوت عن طريقة الحصول على عجينة ناجحة وهشة مثل القطن، وهذا ما نطرحه عليكم اليوم.العجينة الذهبية متعددة الاستخدامات
المعجنات بأنواعها المختلفة من الأطباق التي تنتشر بشكل كبير بكافة أنحاء العالم، لأنها من الأطباق المفضلة لدى الكثير ويتم تناولها بأي وقت، والأهم من كل ذلك أنها تمنح الجسم الكثير من الفيتامينات والعناصر الغذائية الهامة التي يحتاجها الجسم باختلاف الحشوات الموضوعة بها وسوف نعرض عليكم بالسطور القادمة خطوات عمل العجينة القطنية في المنزل:المكونات المستخدمة:
- كوبان من الدقيق المنخول.
- 4/3 كوب من الحليب الدافئ.
- ملعقتين ونصف من الزيت.
- ملعقة من الزبادي.
- ملعقة من السكر.
- ملعقة من الخميرة.
- ملعقة بيكنج بودر.
- القليل من الملح.
- في إناء بحجم متوسط عميق نقوم بوضع الحليب مع السكر والخميرة والزبادي والزيت وتقلب المكونات معاً بشكل جيد حتى أن تتجانس المكونات معاً من خلال المضرب اليدوي بشكل جيد.
- في إناء آخر نقوم بمزج كلاً من الدقيق مع البيكنج بودر والملح وتقلب المكونات معاُ بشكل جيد حتى تختلط مع بعضها البعض.
- نقوم الآن بإضافة الدقيق تدريجياً للخليط السابق مع العجن حتى أن نحصل على عجينة متماسكة طرية لا تلتصق باليد.
- نقوم بوضع العجينة على سطح أملس مرشوش بالدقيق ونقوم بدلكها لعدة دقائق لا تقل عن 10 دقائق حتى أن تصبح ملساء.
- نقوم بتكوير العجينة لكرة كبيرة وتدهن بالزيت وتوضع في طبق وتغطى بالنايلون وتترك لمدة ساعة حتى تتخمر ويزداد حجمها، ومن ثم يتم تشكيلها كما ترغبين سواء فطائر بيتزا معجنات خلية نحل.
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العجينة الذهبية السحرية الهشه كالقطن للبيتزا والفطائر تعد العجينة من أساسيات الكثير من الوصفات ولكن يجب أن تكون ناجحة لنتمكن من الحصول على ما نرغب به سواء فطائر بيتزا معجنات وغيرها، فإذا لن تمنحنا النتيجة المرغوب بها بالتأكيد يكون لها تأثير سلبي على وصفتنا، لذا يبحث الكثير من ربات البيوت عن طريقة الحصول على عجينة ناجحة وهشة مثل القطن، وهذا ما نطرحه عليكم اليوم.العجينة الذهبية متعددة الاستخدامات
المعجنات بأنواعها المختلفة من الأطباق التي تنتشر بشكل كبير بكافة أنحاء العالم، لأنها من الأطباق المفضلة لدى الكثير ويتم تناولها بأي وقت، والأهم من كل ذلك أنها تمنح الجسم الكثير من الفيتامينات والعناصر الغذائية الهامة التي يحتاجها الجسم باختلاف الحشوات الموضوعة بها وسوف نعرض عليكم بالسطور القادمة خطوات عمل العجينة القطنية في المنزل:المكونات المستخدمة:
- كوبان من الدقيق المنخول.
- 4/3 كوب من الحليب الدافئ.
- ملعقتين ونصف من الزيت.
- ملعقة من الزبادي.
- ملعقة من السكر.
- ملعقة من الخميرة.
- ملعقة بيكنج بودر.
- القليل من الملح.
- في إناء بحجم متوسط عميق نقوم بوضع الحليب مع السكر والخميرة والزبادي والزيت وتقلب المكونات معاً بشكل جيد حتى أن تتجانس المكونات معاً من خلال المضرب اليدوي بشكل جيد.
- في إناء آخر نقوم بمزج كلاً من الدقيق مع البيكنج بودر والملح وتقلب المكونات معاُ بشكل جيد حتى تختلط مع بعضها البعض.
- نقوم الآن بإضافة الدقيق تدريجياً للخليط السابق مع العجن حتى أن نحصل على عجينة متماسكة طرية لا تلتصق باليد.
- نقوم بوضع العجينة على سطح أملس مرشوش بالدقيق ونقوم بدلكها لعدة دقائق لا تقل عن 10 دقائق حتى أن تصبح ملساء.
- نقوم بتكوير العجينة لكرة كبيرة وتدهن بالزيت وتوضع في طبق وتغطى بالنايلون وتترك لمدة ساعة حتى تتخمر ويزداد حجمها، ومن ثم يتم تشكيلها كما ترغبين سواء فطائر بيتزا معجنات خلية نحل.
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