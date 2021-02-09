الكريم العجيب كريم الكولاجين السحري للتخلص من التجاعيد والترهلات وشد البشرة كالزجاج

الكريم العجيب كريم الكولاجين السحري للتخلص من التجاعيد يعتبر الكولاجين من أهم المواد التي تحتاجها البشرة، لزيادة مرونة الجلد ومكافحة علامات التقدم بالعمر والخطوط الرفيعة الموجودة على البشرة، ونحن نسعى دائماً على أن تكون بشرتنا أكثر شباب وحيوية، ونحن لا نفضل أبداً اللجوء للطرق الكيميائية التي تعمل على شد البشرة مثل الأجهزة والتقنيات الجديدة، أو القيام بحقن الوجه بالفيلر أو البوتوكس، ونفضل أن نقوم بتطبيق المكونات الطبيعية التي تحمي البشرة من الشيخوخة المبكرة ومن بينها كريم الكولاجين الطبيعي لنضارة وحيوية البشرة.

يحتوي كريم الكولاجين الطبيعي على فوائد جمة منها:

القيام بشد الجلد المترهل ومكافحة تجاعيد الوجه.

يعمل على زيادة مرونة الجلد.

ينقي البشرة ويقضي على أي شوائب في البشرة ويجعلها أكثر صفاء.

يقوم بمليء التجاعيد والخطوط التعبيرية التي تظهر على الوجه.

يتم استخدامه لعلاج التشققات والخطوط وتسرع من عملية بناء الخلايا.

والخطوط وتسرع من عملية بناء الخلايا. يستخدم في علاج مشكلة الهالات السوداء والتجاعيد التي تظهر حول العينين.

يعمل على تفتيح البشرة، ويقضي على آثار البقع البنية التي تظهر تحت الجلد.

يقضي على أثار حبوب الشباب ويخلصك من مشاكل البشرة المتعددة.

فوائد كريم الكولاجين للبشرةطريقة عمل الكريم العجيب كريم الكولاجين

نقوم بإحضار ملعقتين من لبان الدكر وينقع ليلة كاملة في كوب من الماء المغلي حتى الصباح، سوف تجده أصبح ذات لون أبيض ويصفى ويوضع الخليط الأبيض في زجاجة رزاز ويطبق على الوجه أو الجسم وأي مكان يعاني من مشاكل البشرة المتعددة، ويترك على البشرة لمدة ربع ساعة ومن ثم تغسل وسوف تلاحظين بنفسك الفرق عند المواظبة على استخدامه.

ماسكات منزلية بالكولاجين

قناع الأرز، نقوم بوضع كمية من الأرز بإناء على النار حتى ينضج ويصفى، ونخلطه بملعقة من الحليب السائل ويضاف لهم ملعقة من العسل وتخلط المكونات حتى نحصل على قوام كريمي يطبق على البشرة ويترك لمدة نصف ساعة ومن ثم يغسل الوجه.