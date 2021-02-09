طريقة عمل البسبوسة المكرملة الطرية بالقشطة مثل بسبوسة الحلاواني

دائما شهر الحسنات، والزيارات العائلية هو شهر رمضان الكريم والتي اصبح على الأبواب فيجتمع في العائلات، والأقارب، وكل فتاه داخل العائلة تقوم بإعداد عدد من المأكولات والحلويات وهي التي تجعلها ملكة في في المطبخ وتجعلهم يقوموا بتقديم الحلويات لجميع عائلتها وبالاخص في شهر رمضان الكريم هو من اهم الأشياء الحلويات التي يتم تقديمها في جميع البيوت داخل الشرق الأوسط بشكل كامل هي حلوى بسبوسة بالقشطة، أو البسبوسه بالمكسرات فهي من الأساسيات التي تتواجد على المائدة، في شهر رمضان أو في المناسبات السعيدة وأعياد الميلاد لذلك بعد صيام يوم طويل في نحن بأمس الحاجة أن نقوم بتناول قطعة من الحلوى اللذيذة ذات طعم مميز، ولا موجود سوي افضل من البسبوسة بالقشطة، ولأن ترتكز عليها جميع النساء في شهر رمضان لسهولة التحضيرات سوف نقوم متعرف عليها بالطريقة بالتفصيل وهي تكون من خلال هذا المقال المكوّنات يكفي 2 كوب من السميد.

كوب الا ربع من السكر و يفضل أن يكون البورد.

ملعقة كبيرة من عسل الجلوكوز.

يفضل كوب فقط من الزبادي.

تكفي ملعقة بيكنج بودر.

من السمن كوب واحد .

قشطة.

مكسرات مكوّنات الشربات: كوب المياه.

3 كوب من السكر

عصير ليمون.

ملعقه من عسل الجلوكوز طريقة التحضير:- يمكننا أن نقوم بوضع أناء عميق و نقوم بإضافة السميد مع جميع من السمنة.

ثم نقوم بسكب باقي المكونات من البيكنج بودر والعسل والزبادي والسكر .

ونبدأ بيتحرك هذه المكونات جيدا لكى تصبح مزيج متماسك ومتجانس.

نبدأ بوضع القليل من الزبدة في الصينية.

ونضع هذا المزيج داخل الصينية

ونبدأ وادخليها الفرن.

ويفضل أن تكون درجة حرارة الفرن لا تقل عن 220 درجة مئوية وسوف تأخذ 30 دقيقة أثناء تحضيرها في الفرن

ممكن نقوم بتركها لكي تصبح باللون الأحمر المميز.

نبدأ بإخراج الصينية ثم نضع عليها القطر .

ثم نتركها لمدة نصف ساعة لكي تبرد تماما ونبدأ بإضافة القشطه والفستق أو الفندق. تحضير الشربات: نقوم بتحضير وعاء عميق ونقوم بإضافة المياه والسكر.

ثم نتركهم حتى الغليان.

وبعد ذلك نقوم بإضافة القليل من عصير الليمون الوسوم

دائما شهر الحسنات، والزيارات العائلية هو شهر رمضان الكريم والتي اصبح على الأبواب فيجتمع في العائلات، والأقارب، وكل فتاه داخل العائلة تقوم بإعداد عدد من المأكولات والحلويات وهي التي تجعلها ملكة في في المطبخ وتجعلهم يقوموا بتقديم الحلويات لجميع عائلتها وبالاخص في شهر رمضان الكريم هو من اهم الأشياء الحلويات التي يتم تقديمها في جميع البيوت داخل الشرق الأوسط بشكل كامل هي حلوى بسبوسة بالقشطة، أو البسبوسه بالمكسرات فهي من الأساسيات التي تتواجد على المائدة، في شهر رمضان أو في المناسبات السعيدة وأعياد الميلاد لذلك بعد صيام يوم طويل في نحن بأمس الحاجة أن نقوم بتناول قطعة من الحلوى اللذيذة ذات طعم مميز، ولا موجود سوي افضل من البسبوسة بالقشطة، ولأن ترتكز عليها جميع النساء في شهر رمضان لسهولة التحضيرات سوف نقوم متعرف عليها بالطريقة بالتفصيل وهي تكون من خلال هذا المقال المكوّنات يكفي 2 كوب من السميد.

كوب الا ربع من السكر و يفضل أن يكون البورد.

ملعقة كبيرة من عسل الجلوكوز.

يفضل كوب فقط من الزبادي.

تكفي ملعقة بيكنج بودر.

من السمن كوب واحد .

قشطة.

مكسرات مكوّنات الشربات: كوب المياه.

3 كوب من السكر

عصير ليمون.

ملعقه من عسل الجلوكوز طريقة التحضير:- يمكننا أن نقوم بوضع أناء عميق و نقوم بإضافة السميد مع جميع من السمنة.

ثم نقوم بسكب باقي المكونات من البيكنج بودر والعسل والزبادي والسكر .

ونبدأ بيتحرك هذه المكونات جيدا لكى تصبح مزيج متماسك ومتجانس.

نبدأ بوضع القليل من الزبدة في الصينية.

ونضع هذا المزيج داخل الصينية

ونبدأ وادخليها الفرن.

ويفضل أن تكون درجة حرارة الفرن لا تقل عن 220 درجة مئوية وسوف تأخذ 30 دقيقة أثناء تحضيرها في الفرن

ممكن نقوم بتركها لكي تصبح باللون الأحمر المميز.

نبدأ بإخراج الصينية ثم نضع عليها القطر .

ثم نتركها لمدة نصف ساعة لكي تبرد تماما ونبدأ بإضافة القشطه والفستق أو الفندق. تحضير الشربات: نقوم بتحضير وعاء عميق ونقوم بإضافة المياه والسكر.

ثم نتركهم حتى الغليان.

وبعد ذلك نقوم بإضافة القليل من عصير الليمون

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل البسبوسة المكرملة الطرية بالقشطة مثل بسبوسة الحلاواني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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