طريقة عمل طاجن اللحمة بالبصل الرهيب في المنزل ببساطة وسهولة

يعد طاجن اللحمة بالبصل من الأكلات المعروفة، وهى شكل من أشكال عمل اللحم وايضاً من ألذ الأكلات التى لا يمكن الإستغناء عنها إذا تم تذوقها، لذلك سوف نقوم بتقديمها لربة المنزل لتشكل في طريقة عملها للحوم وتغيير الروتين اليومى التى تستمر عليه ويجعلها شيف في منزلها دون الحاجة للكثير من الوقت والتعب ودون اللجوء للمطاعم والوجبات الخارجية، هيا نتعرف على طريقة عمل طاجن اللحمة بالبصل في المنزل. مقادير عمل طاجن اللحمة بالبصل مقادير عمل طاجن اللحمة بالبصل يحتوي طاجن اللحمة بالبصل على مكونات متوفرة وبسيطة لسهولة عمله في المنزل وهى كالتالي:- نصف كيلو من اللحمة الطازجة. ملعقة صغيرة من الحبهان المطحون. القليل من المستكة. القليل من ورق اللورا. 2 كوب من الشوربة. نصف كيلو من البصل. ملعقة صغيرة من الملح. ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود. ملعقتين من السمن. عود واحد من القرفة. ملعقة من الثوم المفروم. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لعمل طاجن اللحمة بالبصل في المنزل هيا نتعرف عليها وهى كالآتي:- نحضر إناء عميق ونضعه على نار هادئة ونضع فيه السمن والمستكة حتى تذوب.

بعد ذلك نقوم بتقطيع اللحمة إلى مكعبات ونغسلها جيداً ونضعها في الإناء ونقوم بالتقليب جيداً بشكل مستمر حتى تشرب ماؤها.

ثم نقوم بوضع البصل والثوم والتوابل ونقلبهم جيداً، ثم نقوم بإضافة الشوربة ونتركها لمدة لا تقل عن 15 دقيقة.

بعد ذلك نحضر الطاجن ونسكب فيه اللحمة، ونقوم بتغطيتها بورق الفويل وندخلها الفرن ونشعلها على درجة حرارة متوسطة ونتركها حتى تنضج.

بعد مرور الوقت نخرج الطاجن من الفرن ونتركه ليبرد قليلاً وبهذا يصبح جاهز للتقديم.

وبهذا نكون قد قدمنا ألذ وأحلى طاجن لحمة بالبصل لأحلى متابعين وبالعافية. الوسوم

يعد طاجن اللحمة بالبصل من الأكلات المعروفة، وهى شكل من أشكال عمل اللحم وايضاً من ألذ الأكلات التى لا يمكن الإستغناء عنها إذا تم تذوقها، لذلك سوف نقوم بتقديمها لربة المنزل لتشكل في طريقة عملها للحوم وتغيير الروتين اليومى التى تستمر عليه ويجعلها شيف في منزلها دون الحاجة للكثير من الوقت والتعب ودون اللجوء للمطاعم والوجبات الخارجية، هيا نتعرف على طريقة عمل طاجن اللحمة بالبصل في المنزل. مقادير عمل طاجن اللحمة بالبصل مقادير عمل طاجن اللحمة بالبصل يحتوي طاجن اللحمة بالبصل على مكونات متوفرة وبسيطة لسهولة عمله في المنزل وهى كالتالي:- نصف كيلو من اللحمة الطازجة. ملعقة صغيرة من الحبهان المطحون. القليل من المستكة. القليل من ورق اللورا. 2 كوب من الشوربة. نصف كيلو من البصل. ملعقة صغيرة من الملح. ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود. ملعقتين من السمن. عود واحد من القرفة. ملعقة من الثوم المفروم. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لعمل طاجن اللحمة بالبصل في المنزل هيا نتعرف عليها وهى كالآتي:- نحضر إناء عميق ونضعه على نار هادئة ونضع فيه السمن والمستكة حتى تذوب.

بعد ذلك نقوم بتقطيع اللحمة إلى مكعبات ونغسلها جيداً ونضعها في الإناء ونقوم بالتقليب جيداً بشكل مستمر حتى تشرب ماؤها.

ثم نقوم بوضع البصل والثوم والتوابل ونقلبهم جيداً، ثم نقوم بإضافة الشوربة ونتركها لمدة لا تقل عن 15 دقيقة.

بعد ذلك نحضر الطاجن ونسكب فيه اللحمة، ونقوم بتغطيتها بورق الفويل وندخلها الفرن ونشعلها على درجة حرارة متوسطة ونتركها حتى تنضج.

بعد مرور الوقت نخرج الطاجن من الفرن ونتركه ليبرد قليلاً وبهذا يصبح جاهز للتقديم.

وبهذا نكون قد قدمنا ألذ وأحلى طاجن لحمة بالبصل لأحلى متابعين وبالعافية.

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