محشي الكرنب أحلي أكلة تدفي في برد الشتا بخلطة سرية رهيبة

يعتبر محشي الكرنب من أشهر الأكلات المصرية المتداولة في كل منزل ولابد من تواجدها على العزائم والولائم بصفة مستمرة وبالأخص في شهر رمضان الكريم، ولكن يكون من الصعب القيام بها للعديد من السيدات لأنها تحتاج لوقت طويل ومكونات كثيرة، على عكس باقي الأطعمة الأخرى، ولكنها معشوقة الجماهير، ويقومون بطلبها بشكل مستمر، ونحن اليوم سوف نتعرف على طريقة عمل الكرنب اللذيذ. طريقة عمل محشي الكرنب في المنزل طريقة عمل محشي الكرنب في المنزل إليكم اليوم طريقة سهلة وبسيطة لعمل محشي الكرنب بمكونات موجودة في منزلك: المكون:

كرنب.

أرز منق ومغسول.

طماطم.

بصل.

بقدونس.

شبت.

كزبرة.

فلفل أسود.

قرن فلفل حار.

ثوم مهروس.

كمون.

ملح. طريقة التحضير: نحصر قدر معدني ونضعه على النار وبه كمية من الماء المغلي.

نقوم بتقطيع الكرنب بالحجم المرغوب به.

نقوم بوضع القليل من الملح وتترك حتى أن تغلي بشكل.

نقوم بوضع الليمون بالماء مع الحرص على التقليب بشكل جيد بلطف.

يترك لمدة لا تقل عن دقيقة بالماء ويخرج يوضع بمصفاة حتى يتخلص من كمية الماء.

من ثم نقوم بإحضار بإناء ونضع به الزيت وبصل مفروم وصلصة الطماطم والبهارات المستخدمة وتقلب بشكل جيد وتترك على

النار حتى تتسبك ويثقل الخليط.

نقوم بوضع الشبت والبقدونس والكزبرة والأرز بعد غسله بشكل جيد.

نقوم بحشو أوراق الكرنب وترص بقدر معدني.

نقوم بوضع إناء على النار ونضع به القليل من عصير الطماطم مع الماء ويبهر ويوضع على النار حتى تمام الغليان، ويوزع

على إناء المحشي ويترك حتى تمام النضج مع مراقبة من حين لآخر حتى تتأكدي من التسوية الكاملة له.

من ثم نقوم بوضع مقلاه فيها كمية مناسبة من الزيت وتوضع على النار حتى يسخن.

من ثم نقوم بتوزيع الزيت على المحشي حتى يتشرب المحشي الزيت، ويترك قليلاً ومن ثم يرفه من على النار حتى ينضج وبألف هنا وشفا. الوسوم

يعتبر محشي الكرنب من أشهر الأكلات المصرية المتداولة في كل منزل ولابد من تواجدها على العزائم والولائم بصفة مستمرة وبالأخص في شهر رمضان الكريم، ولكن يكون من الصعب القيام بها للعديد من السيدات لأنها تحتاج لوقت طويل ومكونات كثيرة، على عكس باقي الأطعمة الأخرى، ولكنها معشوقة الجماهير، ويقومون بطلبها بشكل مستمر، ونحن اليوم سوف نتعرف على طريقة عمل الكرنب اللذيذ. طريقة عمل محشي الكرنب في المنزل طريقة عمل محشي الكرنب في المنزل إليكم اليوم طريقة سهلة وبسيطة لعمل محشي الكرنب بمكونات موجودة في منزلك: المكون:

كرنب.

أرز منق ومغسول.

طماطم.

بصل.

بقدونس.

شبت.

كزبرة.

فلفل أسود.

قرن فلفل حار.

ثوم مهروس.

كمون.

ملح. طريقة التحضير: نحصر قدر معدني ونضعه على النار وبه كمية من الماء المغلي.

نقوم بتقطيع الكرنب بالحجم المرغوب به.

نقوم بوضع القليل من الملح وتترك حتى أن تغلي بشكل.

نقوم بوضع الليمون بالماء مع الحرص على التقليب بشكل جيد بلطف.

يترك لمدة لا تقل عن دقيقة بالماء ويخرج يوضع بمصفاة حتى يتخلص من كمية الماء.

من ثم نقوم بإحضار بإناء ونضع به الزيت وبصل مفروم وصلصة الطماطم والبهارات المستخدمة وتقلب بشكل جيد وتترك على

النار حتى تتسبك ويثقل الخليط.

نقوم بوضع الشبت والبقدونس والكزبرة والأرز بعد غسله بشكل جيد.

نقوم بحشو أوراق الكرنب وترص بقدر معدني.

نقوم بوضع إناء على النار ونضع به القليل من عصير الطماطم مع الماء ويبهر ويوضع على النار حتى تمام الغليان، ويوزع

على إناء المحشي ويترك حتى تمام النضج مع مراقبة من حين لآخر حتى تتأكدي من التسوية الكاملة له.

من ثم نقوم بوضع مقلاه فيها كمية مناسبة من الزيت وتوضع على النار حتى يسخن.

من ثم نقوم بتوزيع الزيت على المحشي حتى يتشرب المحشي الزيت، ويترك قليلاً ومن ثم يرفه من على النار حتى ينضج وبألف هنا وشفا.

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