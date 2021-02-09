طريقة تحضير الحواوشي في المنزل مثل المحلات بخطوات سهلة وبسيطة

لحواوشي من أكثر الوجبات المنتشرة في الشارع المصري في مختلف الأماكن والتي تجذب جميع الأشخاص إليها فهي تتميز بنكهة مميزة ووجبة يمكن تناولها في جميع الأماكن ويمكنها أن تحل كوجبة جانبية بجانب الطعام كما أنها تحتوي على مكونات مفيدة للجسم من اللحم والسميد ويتميز بسهولة التحضير لذلك نلبي رغبات الجميع في الإستفسار عن طريقة تحضير الحواوشي من خلال هذا المقال.

طريقة عمل الحواوشي

تتجنب الأمهات في تلك الفترة شراء وجبات الطعام من المحلات الخارجية لتجنب احتمالات الإصابة بالفيروس لذلك تقوم بتحضير معظم الوجبات في المنزل وشراء ما يلزم من المكونات المختلفة ومن أهم الوجبات التي تعجز الأمهات عن طرق تحضيرها هو الحواوشي فمن المعروف هو انتشاره كوجبة سريعة لذيذة في جميع المحلات الخاصة بالوجبات السريعة.

مكونات الحواوشي:

مقدار 500 جرام من اللحم المفروم.

ملعقة كبيرة من الملح وملعقة أخرى من البهارات المشكلة.

نصف ملعقة من الشطة حسب الرغبة.

عدد مناسب من العيش البلدي.

حزمة بقدونس.

ثلاث فصوص متوسطة الحجم من الثوم.

بصلة كبيرة الحجم.

ملعقة من الفلفل الأحمر.

نقوم بتحضير اللحم أولاً ووضعه في طبق خارجي ونقوم بفرك البصلة. ثم وضعها على اللحمة المفرومة. ثم تقطيع فصوص الثوم إلي أجزاء صغيرة وفرم الثوم ونقوم بمزج البصل والثوم مع اللحمة بحيث تصبح المكونات مكون واحد لا يتم فصله. ثم إضافة جميع البهارات وتقليبها بإستخدام اليدين أو ملعقة خشبية ولكن من الأفضل إستخدام اليدين حتى يتم توزيع البهارات بشكل جيد. ثم نقوم بتحضير طاسة ونضع ملعقة من الزيت ثم نقوم بوضع اللحمة حتى تصبح على وشك النضوج ومن ثم نتركها جانباً. نحضر الخبز ونقوم بحشو الخبز باللحم بحيث تكون الكمية مناسبة ومن ثم نحضر صينية واسعة ونقوم بدهنها بملعقتين من الزيت ورص الخبز ووضعه في الفرن حتى يصبح ناضجاً ويتم تقديم الحواوشي ساخناً.

طريقة التحضير