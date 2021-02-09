طريقة عمل الكانيلوني بمكونات بسيطة ومتوفرة في المنزل للشيف فاطمة أبو حاتي

طريقة عمل الكانيلوني، من الأكلات الإيطالية المعروفة هي البيتزا والكانيلوني طعم لذيذ ورائع وسهل وبمكونات متوفرة في كل بيت وإليك طريقة الكانيلوني بمكونات بسيطة وسهلة للشيف فاطمة أبو حاتي، يقدم الكانيلوني الساخن واستمتعي بطعم لذيذ لأشهى الأكلات والأطباق الرئيسية الإيطالية الشهيرة طعم رائع ولذيذ سيعجب الكانيلوني أسرتك جميعا ويعد وجبة غذائية تحتوي علي كثير من العناصر الغذائية المفيدة.طريقة عمل الكانيلوني
- 2 كوب من الدقيق
- 2 كوب من الحليب
- عدد 2 بيضة
- رشة من الملح
- رشة من السكر
- ملعقة كبيرة من الخل
- جبن موتزاريلا وشيدر
- 2 ملعقة من صلصة الطماطم
- دجاج متعصج
- في وعاء أضيفي الدقيق والحليب وقومي بضربهم باستخدام المضرب الكهربائي أو المضرب اليدوي أو في الخلاط.
- أضيفي الملح والسكر والبيضتين ومعلقة من الخل، لإزالة رائحة البيض حتي يمتزجوا، ثم أتركيها لترتاح نصف ساعة في الثلاجة قوام سائل.
- وفي طاسة تيفال ادهنيها بملعقة من الزيت وعلي نار متوسطة، أضيفي خليط من الكانيلوني ووزعيها في الصينية جيدا حتى تأخذ لون من الأسفل اقلبيها الجهة الآخرى.
- وبالمثل حتى تنتهي من كل الخليط ثم أخرجيه فوق بعض وقومي بتغطيتهم بفوطة نظيفة حتى لا ينشف وقومي بتحضير صوص البشاميل.
تحضير صوص البشاميل:
لا يتغير صوص البشاميل عن الصوص المشهور في تحضير المكرونة بالبشاميل الذي سبق وتحدثنا عنها في المقالة السابقة يمكنك مشاهدتها في موقعنا وهو:
- 2 ملعقة من السمنة
- 3 ملاعق دقيق
- 3 كوب من الحليب
- ملعقتين من القشطة أو الكريمة أو 2 مكعب من الجبنة الكيري
قومي بتقليب السمنة والدقيق جيدا، ثم أضيفي اليهم الحليب والقشطة ورشة من الملح والفلفل.
- قومي بتقليب الجبن الموتزاريلا والشيدر علي الدجاج.
- وفي صينية بايركس أضيفي طبقة من البشاميل في القاع .
- ثم قومي بحشو عجينة الكانيلوني بخلطة الدجاج المتعصج والجبنة وقومي بلفها وغلقها جيدا وضعيها في البايركس حتى تنتهي من كل كمية عجينة الكانيلوني.
- ثم أضيفي معلقة من الصلصة علي كل واحدة من الكانيلوني.
- ثم أضيفي اليهم البشاميل حتي يقوم بتغطيتهم كاملة وعلي الوجه ضعي الجبن لتأخذي لون وكطعم رائع وادخليها الفرن علي درجة حرارة عالية في الفرن علي الرف الأوسط.
- يمكنك تقديمها الآن بجانب البطاطس المقرمشة اللذيذة الفرنش فرايز المشهورة في ماكدونالز.
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طريقة عمل الكانيلوني، من الأكلات الإيطالية المعروفة هي البيتزا والكانيلوني طعم لذيذ ورائع وسهل وبمكونات متوفرة في كل بيت وإليك طريقة الكانيلوني بمكونات بسيطة وسهلة للشيف فاطمة أبو حاتي، يقدم الكانيلوني الساخن واستمتعي بطعم لذيذ لأشهى الأكلات والأطباق الرئيسية الإيطالية الشهيرة طعم رائع ولذيذ سيعجب الكانيلوني أسرتك جميعا ويعد وجبة غذائية تحتوي علي كثير من العناصر الغذائية المفيدة.طريقة عمل الكانيلوني
- 2 كوب من الدقيق
- 2 كوب من الحليب
- عدد 2 بيضة
- رشة من الملح
- رشة من السكر
- ملعقة كبيرة من الخل
- جبن موتزاريلا وشيدر
- 2 ملعقة من صلصة الطماطم
- دجاج متعصج
- في وعاء أضيفي الدقيق والحليب وقومي بضربهم باستخدام المضرب الكهربائي أو المضرب اليدوي أو في الخلاط.
- أضيفي الملح والسكر والبيضتين ومعلقة من الخل، لإزالة رائحة البيض حتي يمتزجوا، ثم أتركيها لترتاح نصف ساعة في الثلاجة قوام سائل.
- وفي طاسة تيفال ادهنيها بملعقة من الزيت وعلي نار متوسطة، أضيفي خليط من الكانيلوني ووزعيها في الصينية جيدا حتى تأخذ لون من الأسفل اقلبيها الجهة الآخرى.
- وبالمثل حتى تنتهي من كل الخليط ثم أخرجيه فوق بعض وقومي بتغطيتهم بفوطة نظيفة حتى لا ينشف وقومي بتحضير صوص البشاميل.
تحضير صوص البشاميل:
لا يتغير صوص البشاميل عن الصوص المشهور في تحضير المكرونة بالبشاميل الذي سبق وتحدثنا عنها في المقالة السابقة يمكنك مشاهدتها في موقعنا وهو:
- 2 ملعقة من السمنة
- 3 ملاعق دقيق
- 3 كوب من الحليب
- ملعقتين من القشطة أو الكريمة أو 2 مكعب من الجبنة الكيري
قومي بتقليب السمنة والدقيق جيدا، ثم أضيفي اليهم الحليب والقشطة ورشة من الملح والفلفل.
- قومي بتقليب الجبن الموتزاريلا والشيدر علي الدجاج.
- وفي صينية بايركس أضيفي طبقة من البشاميل في القاع .
- ثم قومي بحشو عجينة الكانيلوني بخلطة الدجاج المتعصج والجبنة وقومي بلفها وغلقها جيدا وضعيها في البايركس حتى تنتهي من كل كمية عجينة الكانيلوني.
- ثم أضيفي معلقة من الصلصة علي كل واحدة من الكانيلوني.
- ثم أضيفي اليهم البشاميل حتي يقوم بتغطيتهم كاملة وعلي الوجه ضعي الجبن لتأخذي لون وكطعم رائع وادخليها الفرن علي درجة حرارة عالية في الفرن علي الرف الأوسط.
- يمكنك تقديمها الآن بجانب البطاطس المقرمشة اللذيذة الفرنش فرايز المشهورة في ماكدونالز.
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