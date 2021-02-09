طريقة عمل كعك العيد اللبناني بالحليب وآخر بالعجوة طعم لذيذ وتحفة مع الشاي أو الحليب

كعك العيد اللبناني من الأنواع الهشة اللذيذة التي يتم تحضيرها في المناسبات السعيدة مثل الأعياد وغيرها، حيث تقوم به الأمهات كشئ أساسي في المنزل حتى تتناوله في أي وقت مع المشروبات الساخنة مثل الشاي أو الحليب، وتختلف طريقة عمله من شخص لآخر وتختلف أيضاً مكونات الحشو حيث يمكن إعداده بالعجوة أو بالملبن أو سادة بدون أي شئ، يكثر الطلب على هذا النوع من الكعك لذلك يلجأ الجميع إلى شرائه من المحلات جاهزاً بتكلفة كبيرة، وكثيرون من الناس لا يفضلون شرائه جاهزاً وذلك لعدم ضمان طريقة صنعه ونظافته لهذا السبب سوف نقدم لحضراتكم في هذه المقالة من خلال من موقع ثقفني طريقة تحضير كعك العيد اللبناني ومكوناته البسيطة. مكونات كعك العيد اللبناني بالحليب مكونات كعك العيد اللبناني بالحليب كعك العيد اللبناني يتكون من مكونات سهلة وبسيطة وغير مكلفة كثيراً وهذه المكونات هي كالتالي: 2 كوب من الدقيق.

2 كوب من الحليب.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

1/2 1 ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

1/2 2 كوب من السكر.

ربع كيلو من الزبدة المذابة.

2 ملعقة كبيرة من المحلب.

نصف ملعقة صغيرة من جوزة الطيب. طريقة الإعداد والتحضير طريقة الإعداد والتحضير سوف نقوم بتقديم طريقة تحضير سهلة ومفصلة لإعداد هذا الكعك وهي كما يلي: نحضر إناء ونضع به الزبدة والسكر ونخلطهم جيداً بالمضرب الكهربائي حتى يذوب السكر. ثم نقوم بإضافة الحليب والمحلب وجوزة الطيب ونستمر في الخلط. ننخل الدقيق جيداً ونضع عليه البيكنج بودر والخميرة الفورية ونضيفهم إلى الخليط السابق ونقوم بالعجن باليد حتى نحصل على عجينة طرية سهلة التشكيل، نترك العجينة ترتاح لمدة نصف ساعة. بعد ذلك نقوم بتشكيل العجينة إلى شرائط طويلة ونقوم بلفها حول نفسها على شكل كعكة. نضع الكعك على صينية مدهونة ونتركه يرتاح لمدة تتراوح ما بين ساعتين إلى ثلاثة ساعات. ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية ونتركه في الفرن لمدة 15 دقيقة أو أكثر حتى نحصل على اللون الذهبي. طريقة عمل هذا الكعك بالعجوة تفضل العجوة لدى الكثير من الناس فهي ذات طعم ومذاق لذيذ سوف نقدم الآن مكونات كعك العجوة وطريقة تحضيره وهي كالآتي: المكونات 7 أكواب من الدقيق.

2 ملعقة صغيرة من رائحة الكعك.

نصف كوب من الحليب.

4 ملاعق كبيرة من السمسم المحمص.

2 كوب من السمن الساخن.

ملعقة صغيرة من السكر.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

نصف كوب من الماء الدافئ. الحشو ملعقة صغيرة من القرفة.

نصف كيلو من العجوة.

سكر بودرة. الطريقة نحضر إناء ونضع به السكر والحليب ونضربهم جيداً. ثم نضيف عليهم رائحة الكعك والسمسم والسمن الساخن ونقلبهم باليد جيداً حتى تتجانس المكونات. ننخل الدقيق ونضع عليه الخميرة الفورية والبيكنج بودر ونضيفهم تدريجياً مع وضع الماء الدافئ ونعجن باليد جيداً. عند الحصول على عجينة طرية نتركها لمدة ساعة أو أكثر حتى ترتاح. نقوم بوضع حبة قليلة من الزيت على النار ونضع عليهم العجوة والقرفة ونقلبهم جيداً حتى تصبح طرية. نقطع العجينة إلى كرات صغيرة الحجم ونضع بها القليل من العجوة ونغلقها ويمكن ننقشها بالمنقاش ثم نضعها في صينية مدهونة. ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية ونتركها لمدة 20 دقيقة حتى تنضج تماماً. عند التقديم نقوم برش السكر البودرة عليه. الوسوم

كعك العيد اللبناني من الأنواع الهشة اللذيذة التي يتم تحضيرها في المناسبات السعيدة مثل الأعياد وغيرها، حيث تقوم به الأمهات كشئ أساسي في المنزل حتى تتناوله في أي وقت مع المشروبات الساخنة مثل الشاي أو الحليب، وتختلف طريقة عمله من شخص لآخر وتختلف أيضاً مكونات الحشو حيث يمكن إعداده بالعجوة أو بالملبن أو سادة بدون أي شئ، يكثر الطلب على هذا النوع من الكعك لذلك يلجأ الجميع إلى شرائه من المحلات جاهزاً بتكلفة كبيرة، وكثيرون من الناس لا يفضلون شرائه جاهزاً وذلك لعدم ضمان طريقة صنعه ونظافته لهذا السبب سوف نقدم لحضراتكم في هذه المقالة من خلال من موقع ثقفني طريقة تحضير كعك العيد اللبناني ومكوناته البسيطة. مكونات كعك العيد اللبناني بالحليب مكونات كعك العيد اللبناني بالحليب كعك العيد اللبناني يتكون من مكونات سهلة وبسيطة وغير مكلفة كثيراً وهذه المكونات هي كالتالي: 2 كوب من الدقيق.

2 كوب من الحليب.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

1/2 1 ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

1/2 2 كوب من السكر.

ربع كيلو من الزبدة المذابة.

2 ملعقة كبيرة من المحلب.

نصف ملعقة صغيرة من جوزة الطيب. طريقة الإعداد والتحضير طريقة الإعداد والتحضير سوف نقوم بتقديم طريقة تحضير سهلة ومفصلة لإعداد هذا الكعك وهي كما يلي: نحضر إناء ونضع به الزبدة والسكر ونخلطهم جيداً بالمضرب الكهربائي حتى يذوب السكر. ثم نقوم بإضافة الحليب والمحلب وجوزة الطيب ونستمر في الخلط. ننخل الدقيق جيداً ونضع عليه البيكنج بودر والخميرة الفورية ونضيفهم إلى الخليط السابق ونقوم بالعجن باليد حتى نحصل على عجينة طرية سهلة التشكيل، نترك العجينة ترتاح لمدة نصف ساعة. بعد ذلك نقوم بتشكيل العجينة إلى شرائط طويلة ونقوم بلفها حول نفسها على شكل كعكة. نضع الكعك على صينية مدهونة ونتركه يرتاح لمدة تتراوح ما بين ساعتين إلى ثلاثة ساعات. ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية ونتركه في الفرن لمدة 15 دقيقة أو أكثر حتى نحصل على اللون الذهبي. طريقة عمل هذا الكعك بالعجوة تفضل العجوة لدى الكثير من الناس فهي ذات طعم ومذاق لذيذ سوف نقدم الآن مكونات كعك العجوة وطريقة تحضيره وهي كالآتي: المكونات 7 أكواب من الدقيق.

2 ملعقة صغيرة من رائحة الكعك.

نصف كوب من الحليب.

4 ملاعق كبيرة من السمسم المحمص.

2 كوب من السمن الساخن.

ملعقة صغيرة من السكر.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

نصف كوب من الماء الدافئ. الحشو ملعقة صغيرة من القرفة.

نصف كيلو من العجوة.

سكر بودرة. الطريقة نحضر إناء ونضع به السكر والحليب ونضربهم جيداً. ثم نضيف عليهم رائحة الكعك والسمسم والسمن الساخن ونقلبهم باليد جيداً حتى تتجانس المكونات. ننخل الدقيق ونضع عليه الخميرة الفورية والبيكنج بودر ونضيفهم تدريجياً مع وضع الماء الدافئ ونعجن باليد جيداً. عند الحصول على عجينة طرية نتركها لمدة ساعة أو أكثر حتى ترتاح. نقوم بوضع حبة قليلة من الزيت على النار ونضع عليهم العجوة والقرفة ونقلبهم جيداً حتى تصبح طرية. نقطع العجينة إلى كرات صغيرة الحجم ونضع بها القليل من العجوة ونغلقها ويمكن ننقشها بالمنقاش ثم نضعها في صينية مدهونة. ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية ونتركها لمدة 20 دقيقة حتى تنضج تماماً. عند التقديم نقوم برش السكر البودرة عليه.

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