الكنافة بالكاسترد وبأنواع أخرى كثيرة ناشفة ومقرمشة والسر في طريقتنا

تعتبر الكنافة من أشهى الحلويات الشرقية التى هى من أكثر الحلويات المحببة لدى أسرتك والتى تتفنن ربات البيوت في عمل أنواع عديدة من صواني الكنافة الرائعة، التي تقدمها كل سيدة بذوقها وطريقتها الخاصة حسب الرغبة فهى لها عدة طرق لعملها فى المنزل وبمكونات سهلة وسريعة لتحضيرها تابعينا سيدتى لمعرفة التفاصيل.

أولاً: الكنافة بالكاسترد

الكنافة بالكاسترد هي أكثر أنواع الكنافة محبةً لدى الكثير من الناس وهناك من يسميها بالمنافسة بالقشطة، تابعونا لمعرفة الطريقة.

نصف كيلو جرام من الكنافة. نصف كوب من السكر الأبيض الناعم. كوب من السمنة الطرية. كوبان من اللبن السائل. ثلاثة ملاعق كبيرة من الكاسترد الباودر. نصف كوب من القشطة. ملعقة من الفانيليا السائلة. كوبان من الشربات. فستق مجروش للتزيين.

نضع إناء على النار ويضاف اليه اللبن و الكاسترد البودرة وتقلب بشكل سريع حتى تذوب على النار. نستمر في التقليب حتى نحصل على خليط متماسك. يضاف إليه الفانيليا السائلة ونقلب جيداً ونرفع الكاسترد من على النار بعد أن يثقل قوامه. نضع القشطة ونقلب حتى تختلط المكونات مع بعضها البعض. نتركها حتى تبرد تماماً، ونبدأ بتحضير الكنافة. نضع الكنافة بعد تفتيتها جيداً في طبق كبير عميق ويضاف إليها السمن الطرية والسكر الناعم، ويتم خلط المكونات معاً حتى تتشربها الكنافة. نحضر صينية ونقوم بدهنها بالسمنة ونضع بها نصف كمية الكنافة ونضغط عليها. نضع طبقة من الكاسترد فوقها ونضع عليها طبقة من الكنافة، ونغطيها تماماً بها ويتم الضغط عليها جيداً. نضع الصينية بالفرن الساخن متوسط الحرارة، ونتركها لمدة نصف ساعة حتى يحمر وجهها. تسقى الكنافة بالشربات وتزين بالفستق المجروش، وبالهنا.

مكونات الكنافة بالكاستردطريقة تحضير الكنافة بالكاسترد