مقادير البان كيك الهش فالبيت لفطار خفيف أو لعشاء للشيف سالي فؤاد

مقادير البان كيك الهش ، يعد البان كيك من اسرع الأكلات وألذهم فيمكنك عملها خلال 10 دقائق بطريقة سهلة وغير متعبة فكل أفراد أسرتك سوف تحبها كثيرا، فاليك المقالة السابقة عن طريقة عمل كيك البرتقال الهشه فالبيت بطريقة سهلة وسريعة لسالي فؤاد، واليك هذه المقالة عن احسن واسرع طريقة لعمل بان كيك ومقادير البان كيك الهش فالبيت لفطار خفيف أو عشاء للشيف سالي فؤاد.

2 كوب دقيق لجميع الأغراض

2 ملعقة صغيرة من بيكنج بودر

ن صف ملعقة صغيرة ملح

1 ملعقة كبيرة سكر (اختياري)

2 بيض

1 إلى 2 كوب حليب

2 ملاعق كبيرة زبدة مذابة ومبردة (اختياري)



بالإضافة إلى زبدة غير مذابة للطبخ ، أو استخدام زيت النباتي

سخني صينية أو مقلاة كبيرة على نار متوسطة منخفضة.

في وعاء ، اخلطي المكونات الجافة معًا.

يخفق البيض في كوب ونصف من الحليب ، ثم يقلب مع ملعقتين كبيرتين من الزبدة المذابة إذا كنت تستخدمه.

حرك هذا المزيج برفق إلى مكونات جافة ، مع الخلط بما يكفي فقط لترطيب الدقيق ؛ لا تقلق بشأن بعض الكتل.

إذا كان الخليط يبدو كثيفًا ، أضف القليل من الحليب.

ضع ملعقة صغيرة أو 2 من الزبدة أو الزيت على صينية أو مقلاة.

عندما تنحسر رغوة الزبدة أو تتلألأ الزيت ، ضعي الخليط على صينية أو مقلاة لصنع الفطائر من أي حجم تريده.

ضبط الحرارة حسب الضرورة ؛ عادة ، سوف تتطلب الدفعة الأولى حرارة أعلى من الدفعات اللاحقة.

تقلب الفطائر بعد أن ترتفع الفقاعات إلى السطح وتكون القاع بنية اللون ، بعد 2 إلى 4 دقائق.

يُطهى حتى يصبح الوجه الثاني بنيًا فاتحًا.

قدميها أو امسكها في طبق فرن في فرن 200 درجة لمدة تصل إلى 15 دقيقة.

مقادير البان كيكطريقة عمل البان كيك

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