الكبيبة أو الكبة الشامية وسر تماسكها وبدون ما تشرب زيت

تعد الكبيبة من أشهر وأشهى الأطباق الشامية، التي أصبحت تقدم في الكثير من الدول، وتتميز الكبيبة بطعمها الرائع والشهى، والكبيبة من الوصفات السهلة والمميزة، ويحبها الكثير من الناس كباراً وصغاراً، وتتميز الكبيبة بأن رائحتها شهية وجذابة، فهى لها قيمة غذائية كبيرة، حيث تحتوي على نسبة كبيرة من البروتينات، والكربوهيدرات، والألياف الغذائية.

والكبة الشامية تتميز بسرعة وسهولة التحضير، فهى لا تحتاج إلى وقت وجهد كبير، بل يمكنك سيدتي صنعها وتقديمها في دقائق معدودة في المنزل بدلاً من شرائها بتكاليف باهظة، وسوف نقدم لك في هذا المقال طريقة تحضير الكبيبة في المنزل بمكونات بسيطة ومتوفرة في كل مطبخ، تابعي موقعنا لمعرفة كل ما هو جديد ومفيد. مكونات الكبيبة الكبة الشامية نصف كيلو جرام من اللحمة المفرومة. كوبان من البرغل المغسول. حبة كبيرة من البصل. ثلاثة فصوص كبيرة من الثوم المهروس. ملعقة صغيرة من الملح. ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود. ملعقة صغيرة من بهارات اللحمة. ملعقة صغيرة من السبع بهارات. ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة. ملعقة صغيرة من الزعتر المطحون. ملعقة صغيرة من الكمون المطحون. زيت غزير لقلي الكبيبة. مكونات العصاج لحشو الكبة الشامية ربع كيلو جرام من اللحمة المفرومة. حبة كبيرة من البصل المقطع. ملعقتان كبيرتان من السمنة. ملعقة صغيرة من الكمون المطحون. نصف ملعقة صغيرة من الملح. ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود. ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة. طريقة تحضير الكبة الشامية الكبيبة قومي سيدتي بإحضار وعاء كبير وعميق، ثم قومي بوضع اللحمة المفرومة مع البرغل، وقومي بخلطهم جيداً مع بعض.

قومي بإحضار المفرمة الكهربائية، ثم قومي بوضع خليط اللحم والبرغل في المفرمة. يوضع البصل، والثوم، والبهارات، والقرفة، والزعتر، والكمون، وتفرم المكونات على سرعة عالية حتى تتجانس المكونات، وتحصلين على خليط ناعم ومتجانس. قومي بتحضير العصاج لحشو الكبيبة به. مكونات الكبيبة الكبة الشاميةمكونات العصاج لحشو الكبة الشاميةطريقة تحضير الكبة الشامية الكبيبة الوسوم

تعد الكبيبة من أشهر وأشهى الأطباق الشامية، التي أصبحت تقدم في الكثير من الدول، وتتميز الكبيبة بطعمها الرائع والشهى، والكبيبة من الوصفات السهلة والمميزة، ويحبها الكثير من الناس كباراً وصغاراً، وتتميز الكبيبة بأن رائحتها شهية وجذابة، فهى لها قيمة غذائية كبيرة، حيث تحتوي على نسبة كبيرة من البروتينات، والكربوهيدرات، والألياف الغذائية.

والكبة الشامية تتميز بسرعة وسهولة التحضير، فهى لا تحتاج إلى وقت وجهد كبير، بل يمكنك سيدتي صنعها وتقديمها في دقائق معدودة في المنزل بدلاً من شرائها بتكاليف باهظة، وسوف نقدم لك في هذا المقال طريقة تحضير الكبيبة في المنزل بمكونات بسيطة ومتوفرة في كل مطبخ، تابعي موقعنا لمعرفة كل ما هو جديد ومفيد. مكونات الكبيبة الكبة الشامية نصف كيلو جرام من اللحمة المفرومة. كوبان من البرغل المغسول. حبة كبيرة من البصل. ثلاثة فصوص كبيرة من الثوم المهروس. ملعقة صغيرة من الملح. ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود. ملعقة صغيرة من بهارات اللحمة. ملعقة صغيرة من السبع بهارات. ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة. ملعقة صغيرة من الزعتر المطحون. ملعقة صغيرة من الكمون المطحون. زيت غزير لقلي الكبيبة. مكونات العصاج لحشو الكبة الشامية ربع كيلو جرام من اللحمة المفرومة. حبة كبيرة من البصل المقطع. ملعقتان كبيرتان من السمنة. ملعقة صغيرة من الكمون المطحون. نصف ملعقة صغيرة من الملح. ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود. ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة. طريقة تحضير الكبة الشامية الكبيبة قومي سيدتي بإحضار وعاء كبير وعميق، ثم قومي بوضع اللحمة المفرومة مع البرغل، وقومي بخلطهم جيداً مع بعض.

قومي بإحضار المفرمة الكهربائية، ثم قومي بوضع خليط اللحم والبرغل في المفرمة. يوضع البصل، والثوم، والبهارات، والقرفة، والزعتر، والكمون، وتفرم المكونات على سرعة عالية حتى تتجانس المكونات، وتحصلين على خليط ناعم ومتجانس. قومي بتحضير العصاج لحشو الكبيبة به. مكونات الكبيبة الكبة الشاميةمكونات العصاج لحشو الكبة الشاميةطريقة تحضير الكبة الشامية الكبيبة

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