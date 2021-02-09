أطعم وألذ صينية البطاطس بالفراخ في الفرن أحلي صينية بطاطس ممكن تاكليها

صينية الدجاج بالبطاطس بالفرن من أشهى الأطباق الرئيسية التي يحبها جميع أفراد الأسرة، سوف نقدم لكي سيدتي طريقة سهلة وبسيطة في إعداد البطاطس بالفراخ مثل المطاعم، ومن خلال هذا المقال سنرفق لكم طريقة تحضير أحلي وأطعم صينية فراخ بالبطاطس في الفرن.

طريقة عمل صينية البطاطس بالفراخ بالفرن

صينة البطاطس بالفراخ لا تستغرق وقت طويل في إعدادها فهى لا تأخذ أكثر من ساعة، سوف نقوم بتحضيرها اليوم تكفي 4 أشخاص:-

المكوّنات

فرخة كاملة.

معلقة كبيرة من بهارات فراخ.

ربع معلقة كبيرة فلفل أسود.

بصل مقطع جوانح.

ربع معلقة كبيرة من الكركم.

2 عدد بطاطس مقطعة شرائح.

فلفل رومي ألوان شرائح.

2 جزرة شرائح.

طماطم شرائح.

ربع معلقة كبيرة كزبرة ناشفة.

ربع معلقة كبيرة كمون.

ربع معلقة كبيرة قرفة.

معلقة كبيرة ملح.

5 فصوص ثوم شرائح.

2 معلقة كبيرة سمن.

2 معلقة كبيرة من زيت الذرة.

نصف كوب ماء.

قبل البدء في تحضير الفراخ، نقوم بإشعال الفرن على درجة حرارة

نحضر صينية بيركس ونضع به بهارات الفراخ وربع معلقة الفلفل الأسود، و الملح والكركم، والكزبرة، والكمون والشطه الحارة، والسمن والزيت ونضع القرفة ونقوم بتقليبه جيداً.

نحضر البصل والثوم والبطاطس والطماطم والجزر الحلقات والفلفل الأخضر والفلفل الألوان ونضعهم فوق الخلطة السابقة ونقلبهم جيداً حتى يتجانس الخليط.

نقوم بتقطيع الفراخ إلى أربع أجزاء ونقوم بوضع جزء من الخلطة السابقة عليهم، ومن ثم نضع الفراخ فوق البطاطس.

نضع قليل من الزيت فوق الفراخ ورشة من البهارات، نقوم بتغطية الصينية بورق فويل، نقوم بفتح أجزاء الفويل من الأعلى.

نترك الصينية في الفرن لمدة ساعة إلا ربع حتى تنضج، نرفع الفويل من الصينية حتى يتحمر وجهة الفراخ لمدة عشرة دقائق.

يخرج صينية الفراخ بالبطاطس ويقدم بجانب أرز أبيض.

طريقة تحضير صينية البطاطس بالفراخ