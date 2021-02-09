حلبسة عربيات الكورنيش طريقه عمل حمص الشام و السر في الدقة في 10 دقائق وتحدي

حمص الشام أو كما يطلق عليه في بعض الدول الحلبسة هو من المشروبات الشتوية، لأنه من المشروبات الساخنة فتعمل على تدفئة الجسم في البرد القارص، ومن الجدير بالذكر أن الحمص يحتوى على الكثير من الفيتامينات والمعادن الطبيعية الهامة لجسم الإنسان والتي تساعد في الوقاية من الكثير من أمراض الشتاء مثل البرد.

طريقة عمل الحمص الشامى بالدقة

حمص الشام من المشروبات سهلة التحضير بالإضافة إلى أنها أقتصادية ولا تحتاج إلى مكونات كثيرة، يمكن تحضيره بمكونات متاحة في المنزل.

المكونات

كوب من الحمص الني.

أربع فصوص من الثوم المفروم ناعم.

ليمون.

ربع كوب من عصير الطماطم الفريش.

ربع معلقة صغيرة من الملح.

ربع معلقة صغيرة من الكمون.

2 كوب من الماء.

ربع معلقة من الشطة الحارة.

3 ملاعق صلصة حارة.

طريقة التحضير

نحضر إناء ونضع به 2 كوب من الماء وكوب الحمص ونتركه لمدة من ساعتين إلى ثلاث ساعات، ومن ثم نرفعه على النار لمدة 15 دقيقة حتى يتم نضج الحمص.

نحضر الثوم المفروم ونضعه فوق الحمص، وربع كوب من عصير الطماطم ونقلبهم جيداً.

نضيف صلصة الطماطم الحارة على حسب الرغبة، والملح والكمون والشطة الحارة لمدة نصف ساعة.

نحضر أكواب التقديم، ونضع بها الحمص والماء ونقوم بعصر الليمون، يقدم ساخن.

طريقة حمص الشام بالبصل

المكونات

ربع كوب من الحمص الني.

فصوص من الثوم المفروم ناعم.

بصل مفروم.

ليمون.

عصير الطماطم فريش.

رشة صغيرة من الملح.

رشة صغيرة من الفلفل الأسود.

رشة صغيرة من الكمون.

كوب من الماء.

رشة صغيرة من الشطة الحارة.

طريقة التحضير