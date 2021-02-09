طريقة رجيم تخسيس وزنك 10 كيلوا فى أسبوع مع إمداد جسمك بالعناصر الغذائية

وصفة رجيم لتخسيس جسمك فى أسبوع حيث إن كثير من الناس يقضون ساعات طويلة من اليوم فى عملهم، مما يضطرون إلى تناول الطعام من الخارج، وبالطبع كل الأطعمة من محلات الشارع يكون لها تأثر سلبى على جسم الإنسان سواء من الناحية الغذائية، فكثير من الأطعمة تفتقد للقيمة الغذائية، أو من ناحية تأثيرها السلبى على وزن الجسم وزيادة نسبة الدهون به حيث أن تلك الوجبات مشبعة بالدهون.

فإذا كنت تعانى من زيادة الوزن، أو زيادة نسبة الدهون فى الجسم، نقدم لك وصفة رجيم تخسيس فى أسبوع حسبما أوصى بها موقع health ، وهو رجيم مفيد لجسمك حيث أن تلك الوصفة تمد جسمك بالمواد الغذائية المفيدة التى يحتاجها أثناء برنامج الرجيم.

يفضل أن يكون نوع الزبادى خالى الدسم.

يجب تناول مياة أثناء اليوم بما يعادل 2 لتر وذلك بصفة يومية خلال مدة الرجيم.

يمكنك شرب مشروبات ساخنة بصفة دورية بشرط أن تكون خالية من السكر.

يجب عليك ممارسة رياضة المشى كل يوم مدة لا تقل عن 20 دقيقة.

لابد من تجنب تناول الحلويات بصفة مطلقة.

لابد أن تبتعد عن تناول المشروبات الغازية حتى الأنواع الدايت منها.

لابد أن تبتعد عن تناول المشروبات الغازية حتى الأنواع الدايت منها. يجب عليك أن تقوم بمضغ الطعام جيداً أثناء الأكل.

كن حريص على دخول الحمام بصفة دورية لكى لا يحدث إمساك.

يسمح لك بتناول الخس أو الخيار بين الوجبات فى حالة الجوع ولكن لا تأكل الأثنين معاً تناول أحداهما فى كل مرة.

لا تتخطى وجبة من الوجبات.

لا تتناول الوحبات السريعة لأنها تكون مشبعة بالدهون.

إرشادات ونصائح عامة لابد مراعاتها أثناء تنفيذ وصفة الرجيم المقدمةوصفة رجيم تفقدك من وزنك 10 كيلوا.. تخسيس فى أسبوع واحد

يجب عليك تثبت وجبة الفطار لمدة أسبوع وهى مدة برنامج الرجيم، ويكون مكون من عدد أثنين بيضة مسلوقة و عدد واحد من نبات الخيار وقطعة لنشون واحدة “شريحة” بالإضافة إلى كوب شاى خالى من السكر أو كوب نسكافية خالى من السكر.

اليوم الأول

الغذاء عبارة عن طبق سلطة خضار كبير بدون ثمرة الجزر وثمرو الطماطم.

العشاء عبارة عن وزن 250 جرام من استيك مشوى ويكون لحم أحمر بدون دهون وعدد واحد علبة زبادى.

اليوم الثانى

الغداء عبارة عن ربع دجاجة مشوية بالإضافة إلى عدد واحد زبادى ببذر الكتان.

العشاء عبارة عن عدد واحد بيضة مسلوقة وسلطة خضروات وأضف لها كل شئ أخضر مثل الخس أو الخيار أو البقدونس أو الفلفل.

اليوم الثالث

الغداء عبارة عن قطعة وزن 100 جرام من الجبن القريش “وتسمى أيضاً جبنه فلاحى”.

العشاء عبارة عن ربع دجاجة مسلوق يفضل أن تكون من منطقة الصدر.

اليوم الرابع

الغداء عبارة عن عدد أثنين حبه من الكيوى.

العشاء عبارة عن علبة تونة خالية من الزيت وأضف لها ليمون.

اليوم الخامس

الغداء عبارة عن طبق خضار مسلوق بدون ملح يمكنك إضافة للطبق بعض التوابل الطبيعية مثل الجنزبيل والقرفة.

العشاء عبارة عن عدد واحد سمكة مشوية وزنها لا يزيد عن 250 جرام مع سلطة خضراوات بدون طماطم.

اليوم السادس

الغداء عبارة عن عدد واحد قطعة من اللحمة المسلوقة مع سلطة خضراوات مضاف لها بعض من بذور الكتان المطحون.

العشاء عبارة عن عدد واحد ثمرة فاكهة “أى نوع حسب إختيارك”.

اليوم السابع

الغداء عبارة عن ربع دجاجة مسلوق مع طبق سلطة خضراوات خالية من الطماطم والجزر.

العشاء عبارة عن عدد 3 قطع من اللانشون “شرائح” مع كوب لبن خالى من الدسم.