صحة

طريقة رجيم تخسيس وزنك 10 كيلوا فى أسبوع مع إمداد جسمك بالعناصر الغذائية

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أحمد حمدى عبدالجواد 0 تبليغ

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وصفة رجيم لتخسيس جسمك فى أسبوع حيث إن كثير من الناس يقضون ساعات طويلة من اليوم فى عملهم، مما يضطرون إلى تناول الطعام من الخارج، وبالطبع كل الأطعمة من محلات الشارع يكون لها تأثر سلبى على جسم الإنسان سواء من الناحية الغذائية، فكثير من الأطعمة تفتقد للقيمة الغذائية، أو من ناحية تأثيرها السلبى على وزن الجسم وزيادة نسبة الدهون به حيث أن تلك الوجبات مشبعة بالدهون.

فإذا كنت تعانى من زيادة الوزن، أو زيادة نسبة الدهون فى الجسم، نقدم لك وصفة رجيم تخسيس فى أسبوع حسبما أوصى بها موقع health ، وهو رجيم مفيد لجسمك حيث أن تلك الوصفة تمد جسمك بالمواد الغذائية المفيدة التى يحتاجها أثناء برنامج الرجيم.

رجيم تخسيس خلال أسبوع
وصفة تخسيس الجسم خلال أسبوع
إرشادات ونصائح عامة لابد مراعاتها أثناء تنفيذ وصفة الرجيم المقدمة
  • يفضل أن يكون نوع الزبادى خالى الدسم.
  • يجب تناول مياة أثناء اليوم بما يعادل 2 لتر وذلك بصفة يومية خلال مدة الرجيم.
  • يمكنك شرب مشروبات ساخنة بصفة دورية بشرط أن تكون خالية من السكر.
  • يجب عليك ممارسة رياضة المشى كل يوم مدة لا تقل عن 20 دقيقة.
  • لابد من تجنب تناول الحلويات بصفة مطلقة.
    لابد أن تبتعد عن تناول المشروبات الغازية حتى الأنواع الدايت منها.
  • يجب عليك أن تقوم بمضغ الطعام جيداً أثناء الأكل.
  • كن حريص على دخول الحمام بصفة دورية لكى لا يحدث إمساك.
  • يسمح لك بتناول الخس أو الخيار بين الوجبات فى حالة الجوع ولكن لا تأكل الأثنين معاً تناول أحداهما فى كل مرة.
  • لا تتخطى وجبة من الوجبات.
  • لا تتناول الوحبات السريعة لأنها تكون مشبعة بالدهون.
وصفة رجيم تفقدك من وزنك 10 كيلوا.. تخسيس فى أسبوع  واحد

يجب عليك تثبت وجبة الفطار لمدة أسبوع وهى مدة برنامج الرجيم، ويكون مكون من عدد أثنين بيضة مسلوقة و عدد واحد من نبات الخيار وقطعة لنشون واحدة “شريحة” بالإضافة إلى كوب شاى خالى من السكر أو كوب نسكافية خالى من السكر.

اليوم الأول

تخسيس الجسم فى أسبوع
قطع استيك

الغذاء عبارة عن طبق سلطة خضار كبير بدون ثمرة الجزر وثمرو الطماطم.

العشاء عبارة عن وزن 250 جرام من استيك مشوى ويكون لحم أحمر بدون دهون وعدد واحد علبة زبادى.

اليوم الثانى

رجيم يجعلك تخس 10 كيلوا فى أسبوع
دجاج مشوى

الغداء عبارة عن ربع دجاجة مشوية بالإضافة إلى عدد واحد زبادى ببذر الكتان.

العشاء عبارة عن عدد واحد بيضة مسلوقة وسلطة خضروات وأضف لها كل شئ أخضر مثل الخس أو الخيار أو البقدونس أو الفلفل.

اليوم الثالث

فقد 10 كيلوا من الجسم
دجاج مسلوق

الغداء عبارة عن قطعة وزن 100 جرام من الجبن القريش “وتسمى أيضاً جبنه فلاحى”.

العشاء عبارة عن ربع دجاجة مسلوق يفضل أن تكون من منطقة الصدر.

اليوم الرابع

رجيم تونه
وجبة تونه

الغداء عبارة عن عدد أثنين حبه من الكيوى.

العشاء عبارة عن علبة تونة خالية من الزيت وأضف لها ليمون.

اليوم الخامس

فقد الوزن خلال اسبوع
سمكة مشوية

الغداء عبارة عن طبق خضار مسلوق بدون ملح يمكنك إضافة للطبق بعض التوابل الطبيعية مثل الجنزبيل والقرفة.

العشاء عبارة عن عدد واحد سمكة مشوية وزنها لا يزيد عن 250 جرام مع سلطة خضراوات بدون طماطم.

اليوم السادس

تخسيس فى اسبوع
لحمة مسلوقة

الغداء عبارة عن عدد واحد قطعة من اللحمة المسلوقة مع سلطة خضراوات مضاف لها بعض من بذور الكتان المطحون.

العشاء عبارة عن عدد واحد ثمرة فاكهة “أى نوع حسب إختيارك”.

اليوم السابع

وصفة رجيم
شرائح لنشون

الغداء عبارة عن ربع دجاجة مسلوق مع طبق سلطة خضراوات خالية من الطماطم والجزر.

العشاء عبارة عن عدد 3 قطع من اللانشون “شرائح” مع كوب لبن خالى من الدسم.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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