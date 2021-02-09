ماسك سحري هيغير حياتك لتقشير وشد التجاعيد بملعقة واحدة وازالة الشعر نهائياً

خلطة شد التجاعيد تعتبر التجاعيد من العلامات التي تظهر بسبب التقدم في السن فهي علامة من علامات الشيخوخة ولكن هناك العديد من الخلطات الطبيعية التي يمكننا من خلالها القضاء على التجاعيد بشكل تام، وجميع هذه الخلطات قد قام بتجربتها بعض الناس ولاحظوا الفرق حيث أنها أصبحت تشد البشرة بشكل كبير وهذا الأمر أصبح ملحوظاً لذلك سنذكر بعض هذه الخلطات الطبيعية بالتفصيل. خلطة الموز والكريمة لشد التجاعيد خلطة الموز والكريمة لشد التجاعيد المكونات: كوب من الكريمة المخفوقة.

حيتان من الموز.

كبسولة من فيتامين ه‍. طريقة التحضير: قومي بتحضير وعاء نظيف وبعدها ضعي فيه حبات الموز المقشرة.

بعدها قومي بوضع كوب من الكريمة المخفوقة واهرسيها مع الموز بطريقة جيدة.

ثم قومي بتفريغ الكبسولة في هذا الخليط وقلبي جميع هذه المكونات مع بعضها.

ضعي كمية من هذه الخلطة على البشرة وعلى الرقبة.

واتركيها فترة من الزمن حوالي نصف ساعة على الأقل.

ثم قومي بتنظيف البشرة بعدها بقطعة نظيفة من القماش ويجب أن تكون هذه القطعة رطبة.

ويجب تكرار هذه الخلطة عدة مرات من أجل الحصول على أفضل النتائج. خلطة البيض والسكر خلطة البيض والسكر المكونات: معلقة كبيرة من السكر.

حبة من حبات البيض. طريقة التحضير: في البداية قومي بفصل صفار البيضة عن بياضها.

وقومي بتحضير وعاء نظيف وضعي فيه صفار البيض.

ثم بعدها قومي يخفقه جيداً ثم أضيفي بعض من السكر.

قلبي جميع هذه المكونات مع بعضها بطريقة جيدة.

ثم ضعي بعض من هذا المزيج على البشرة لفترة من الزمن وليكن حوالي نصف ساعة تقريباً.

وعندما يجف هذا الخليط على الوجه قومي بغسله ببعض من الماء الدافئ وسوف تلاحظين الفرق.

ولكن لابد من تكرار هذه العملية عدة مرات من أجل الحصول على أفضل النتائج والقضاء على التجاعيد بشكل نهائي. الوسوم

خلطة شد التجاعيد تعتبر التجاعيد من العلامات التي تظهر بسبب التقدم في السن فهي علامة من علامات الشيخوخة ولكن هناك العديد من الخلطات الطبيعية التي يمكننا من خلالها القضاء على التجاعيد بشكل تام، وجميع هذه الخلطات قد قام بتجربتها بعض الناس ولاحظوا الفرق حيث أنها أصبحت تشد البشرة بشكل كبير وهذا الأمر أصبح ملحوظاً لذلك سنذكر بعض هذه الخلطات الطبيعية بالتفصيل. خلطة الموز والكريمة لشد التجاعيد خلطة الموز والكريمة لشد التجاعيد المكونات: كوب من الكريمة المخفوقة.

حيتان من الموز.

كبسولة من فيتامين ه‍. طريقة التحضير: قومي بتحضير وعاء نظيف وبعدها ضعي فيه حبات الموز المقشرة.

بعدها قومي بوضع كوب من الكريمة المخفوقة واهرسيها مع الموز بطريقة جيدة.

ثم قومي بتفريغ الكبسولة في هذا الخليط وقلبي جميع هذه المكونات مع بعضها.

ضعي كمية من هذه الخلطة على البشرة وعلى الرقبة.

واتركيها فترة من الزمن حوالي نصف ساعة على الأقل.

ثم قومي بتنظيف البشرة بعدها بقطعة نظيفة من القماش ويجب أن تكون هذه القطعة رطبة.

ويجب تكرار هذه الخلطة عدة مرات من أجل الحصول على أفضل النتائج. خلطة البيض والسكر خلطة البيض والسكر المكونات: معلقة كبيرة من السكر.

حبة من حبات البيض. طريقة التحضير: في البداية قومي بفصل صفار البيضة عن بياضها.

وقومي بتحضير وعاء نظيف وضعي فيه صفار البيض.

ثم بعدها قومي يخفقه جيداً ثم أضيفي بعض من السكر.

قلبي جميع هذه المكونات مع بعضها بطريقة جيدة.

ثم ضعي بعض من هذا المزيج على البشرة لفترة من الزمن وليكن حوالي نصف ساعة تقريباً.

وعندما يجف هذا الخليط على الوجه قومي بغسله ببعض من الماء الدافئ وسوف تلاحظين الفرق.

ولكن لابد من تكرار هذه العملية عدة مرات من أجل الحصول على أفضل النتائج والقضاء على التجاعيد بشكل نهائي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ماسك سحري هيغير حياتك لتقشير وشد التجاعيد بملعقة واحدة وازالة الشعر نهائياً على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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