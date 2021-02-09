طريقة عمل الحواوشي في البيت مثل المحلات

يعتبر الحواوشي من أشهرالأكلات في مصر، وكثير من الناس يحبون تناوله بالعديد من الطرق، ويمكن لربة المنزل عمل بكل سهولة، أما أن تقوم بعمل العجين والخبز وتقوم باللحم، أن تأتي بخبز جاهز تقوم بحشوه، كما يتميز الحواوشي بأن اللحم المستخدم فيه يكون تتبيله مميزة وبهارات رائحتها رائعة، وسوف ننشر أفضل طريقة لعمل الحواوشى في المنزل، وكيف تخرج بأفضل صورة. مقاديرالحواوشىى مقاديرالحواوشىى سنقوم بعمل حواوشى تكفي 4 أشخاص والمقادير كالآتي: ثلاث أكواب كبيرة من الدقيق أبيض

واحد كوب كبير من الماء ويكون دافئ

ربع كوب من الزيت

3 ملاعق كبيرة لبن بودر

واحد ملعقة كبيرة من السكر ويكون أبيض

1 ملعقة كبيرة خميرة فورية ويجب علي ست بيت استخدام كوب واحد فقط لكل المقادير. خطوات التحضير في البداية نقوم بإحضار نصف كوب ماء دافئ ونضع فيه الخميرة ومعها السكر ثم نقوم بخلطهم جيدا، ونتركه جانباً حتي يظهر فقاعات وبذلك نتأكد أن هناك تفاعل والخميرة جيدة

نقوم بإحضار إناء غويط، حيث نضع فيه الدقيق، ولبن البودر، ثم نقوم نخلطهم جيداً

ونضيف أيضا إلي الدقيق الزيت ثم خليط الخميرة، ونستمر في خلطهم

جاء دور العجن حيث نضيف الماء تدريجيا مع العجن المستمر إلي أن نحصل في النهاية عجينة لينة ومتماسكة.

نقوم بتغطية الإناء بفوطة ونتركها في مكان داف لمدة ساعة حتي تختمر جيداً

نقوم بتقسيم العجينة بعد أن اختمرت إلي كرات وتكون متوسطة الحجم، ونقوم بعد ذلك بفردها على سطح وذلك بالنشابة.

نقوم بإحضار لحم مفروم ونضع عليه توابل الحواوشي ونخلطه جيدا

نفرد كورة العجين بالنشابة وذلك على سطح صلب.

نقوم بحشو العجين بمعلقتين من اللحم وتكون كبيرتين ثم نغلق العجين بإحكام.

نقوم بالضغط عليها برفق وذلك عن طريق باطن اليد، ثم نقوم برصها في الصينية.

نضع الحواوشي في الفرن لمدة 30 دقيقة وحتى ينضج، ويحمر

نقدم الحواوشي مع البطاطس المحمرة والمخلل. خطوات التحضير نسخن الفرن على درجة حرارة 180 مئوية، وندهن الصينية بالزيت. الوسوم

يعتبر الحواوشي من أشهرالأكلات في مصر، وكثير من الناس يحبون تناوله بالعديد من الطرق، ويمكن لربة المنزل عمل بكل سهولة، أما أن تقوم بعمل العجين والخبز وتقوم باللحم، أن تأتي بخبز جاهز تقوم بحشوه، كما يتميز الحواوشي بأن اللحم المستخدم فيه يكون تتبيله مميزة وبهارات رائحتها رائعة، وسوف ننشر أفضل طريقة لعمل الحواوشى في المنزل، وكيف تخرج بأفضل صورة. مقاديرالحواوشىى مقاديرالحواوشىى سنقوم بعمل حواوشى تكفي 4 أشخاص والمقادير كالآتي: ثلاث أكواب كبيرة من الدقيق أبيض

واحد كوب كبير من الماء ويكون دافئ

ربع كوب من الزيت

3 ملاعق كبيرة لبن بودر

واحد ملعقة كبيرة من السكر ويكون أبيض

1 ملعقة كبيرة خميرة فورية ويجب علي ست بيت استخدام كوب واحد فقط لكل المقادير. خطوات التحضير في البداية نقوم بإحضار نصف كوب ماء دافئ ونضع فيه الخميرة ومعها السكر ثم نقوم بخلطهم جيدا، ونتركه جانباً حتي يظهر فقاعات وبذلك نتأكد أن هناك تفاعل والخميرة جيدة

نقوم بإحضار إناء غويط، حيث نضع فيه الدقيق، ولبن البودر، ثم نقوم نخلطهم جيداً

ونضيف أيضا إلي الدقيق الزيت ثم خليط الخميرة، ونستمر في خلطهم

جاء دور العجن حيث نضيف الماء تدريجيا مع العجن المستمر إلي أن نحصل في النهاية عجينة لينة ومتماسكة.

نقوم بتغطية الإناء بفوطة ونتركها في مكان داف لمدة ساعة حتي تختمر جيداً

نقوم بتقسيم العجينة بعد أن اختمرت إلي كرات وتكون متوسطة الحجم، ونقوم بعد ذلك بفردها على سطح وذلك بالنشابة.

نقوم بإحضار لحم مفروم ونضع عليه توابل الحواوشي ونخلطه جيدا

نفرد كورة العجين بالنشابة وذلك على سطح صلب.

نقوم بحشو العجين بمعلقتين من اللحم وتكون كبيرتين ثم نغلق العجين بإحكام.

نقوم بالضغط عليها برفق وذلك عن طريق باطن اليد، ثم نقوم برصها في الصينية.

نضع الحواوشي في الفرن لمدة 30 دقيقة وحتى ينضج، ويحمر

نقدم الحواوشي مع البطاطس المحمرة والمخلل. خطوات التحضير نسخن الفرن على درجة حرارة 180 مئوية، وندهن الصينية بالزيت.

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