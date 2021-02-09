الذ بان كيك هش وخفيف كالقطن في المنزل بالخطوات

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البان كيك من الحلويات السهلة والتي يمكنها أن نقوم بتحضيرها بسرعة فائقة كما أنها تتميز بسهولة تناولها وتحضيرها فهي وجبة فطار، تعتبر وجبة عشاء خفيفه يمكننا أيضا أن تقوم باستخدامها إذا كانت للحلويات أو يمكن ايضا أن نتناولها، من ضمن الوجبات الأساسية و المأكولات الطبيعية، نبدأ بتحضير باستخدام الشيكولاتة، أو يمكن أيضا أن نقوم باضافة بالمربى أو الفواكه، هذه الاضافات رائعة، واضافة، تجعلنا نقوم بتناوله بشكل مستمر كل ما عليك هو أن نحصل على فائدة كبيرة من تعلم طريقة البان كيك الحلو داخل منزلك.طريقة البان كيك بالبيض
مكونات:-
- كوب من الدقيق.
- ملعقتين سكر.
- بيضة مخفوقة.
- ملعقتين من الزيت.
- ملعقة من البيكنج بودر.
- القليل من الملح.
- كمية بسيطة من الحليب.
- نبدأ بخلط المكونات الجافة إذا كانت البيكنج باودر والدقيق والملح والسكر في وعاء عميق.
- ثم نقوم باضافة بعد ذلك المكونات السائلة من البيض والحليب والزيت.
- و تمزج هذه المكونات جيدا.
- ثم نبدأ بتسخين صينية او صاج على النار مباشرة.
- ونقوم بوضع القليل من الزيت ثم نبدأ باضافة عجينة البان كيك.
- ونتركها دقيقة ثم نقوم بتقليب البان كيك على الوجه الآخر.
- وعندما تصبح باللون البني سوف نقوم بإزالتها من على النار نكرر هذه العملية لحين انتهاء البان كيك.
- و أن نقوم بحشوها بعدة حشوات مختلفة
يمكنك عزيزتي أن تقومي بعمل البان كيك بدون استخدام أي بيض وسوف يكون مثالي ومتميز وطعمة شهي تابعي معي
المكونات:
- كمية من الدقيق .
- القليل من السكر.
- كمية بسيطة من الحليب.
- كوب من المياه.
- ذرة بسيطة من الملح.
- ذرة بسيطه من البيكنج باودر.
- نبدأ بخلط جميع المكونات الرطبة والجافة إذا كانت السكر أو الدقيق أو الماء والزيت والحليب.
- والبيكنج باودر.
- ونقوم بدمج جيدا لكى نحصل على عجينة لينة ثم نتركها 10 دقائق.
- ونبدأ بوضع طاسه من التيفال على النار ونقوم بوضع كمية بسيطة من الزيتون.
- ونقوم باضافة معجون البان كيك.
- وإذا وجدنا أن اللون أصبح ذهبي، كما يمكننا أيضا نقوم بغلق النار ونقوم يتناوله
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البان كيك من الحلويات السهلة والتي يمكنها أن نقوم بتحضيرها بسرعة فائقة كما أنها تتميز بسهولة تناولها وتحضيرها فهي وجبة فطار، تعتبر وجبة عشاء خفيفه يمكننا أيضا أن تقوم باستخدامها إذا كانت للحلويات أو يمكن ايضا أن نتناولها، من ضمن الوجبات الأساسية و المأكولات الطبيعية، نبدأ بتحضير باستخدام الشيكولاتة، أو يمكن أيضا أن نقوم باضافة بالمربى أو الفواكه، هذه الاضافات رائعة، واضافة، تجعلنا نقوم بتناوله بشكل مستمر كل ما عليك هو أن نحصل على فائدة كبيرة من تعلم طريقة البان كيك الحلو داخل منزلك.طريقة البان كيك بالبيض
مكونات:-
- كوب من الدقيق.
- ملعقتين سكر.
- بيضة مخفوقة.
- ملعقتين من الزيت.
- ملعقة من البيكنج بودر.
- القليل من الملح.
- كمية بسيطة من الحليب.
- نبدأ بخلط المكونات الجافة إذا كانت البيكنج باودر والدقيق والملح والسكر في وعاء عميق.
- ثم نقوم باضافة بعد ذلك المكونات السائلة من البيض والحليب والزيت.
- و تمزج هذه المكونات جيدا.
- ثم نبدأ بتسخين صينية او صاج على النار مباشرة.
- ونقوم بوضع القليل من الزيت ثم نبدأ باضافة عجينة البان كيك.
- ونتركها دقيقة ثم نقوم بتقليب البان كيك على الوجه الآخر.
- وعندما تصبح باللون البني سوف نقوم بإزالتها من على النار نكرر هذه العملية لحين انتهاء البان كيك.
- و أن نقوم بحشوها بعدة حشوات مختلفة
يمكنك عزيزتي أن تقومي بعمل البان كيك بدون استخدام أي بيض وسوف يكون مثالي ومتميز وطعمة شهي تابعي معي
المكونات:
- كمية من الدقيق .
- القليل من السكر.
- كمية بسيطة من الحليب.
- كوب من المياه.
- ذرة بسيطة من الملح.
- ذرة بسيطه من البيكنج باودر.
- نبدأ بخلط جميع المكونات الرطبة والجافة إذا كانت السكر أو الدقيق أو الماء والزيت والحليب.
- والبيكنج باودر.
- ونقوم بدمج جيدا لكى نحصل على عجينة لينة ثم نتركها 10 دقائق.
- ونبدأ بوضع طاسه من التيفال على النار ونقوم بوضع كمية بسيطة من الزيتون.
- ونقوم باضافة معجون البان كيك.
- وإذا وجدنا أن اللون أصبح ذهبي، كما يمكننا أيضا نقوم بغلق النار ونقوم يتناوله
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