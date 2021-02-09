وصفات سحرية لتفتيح الركبة بمكونات موجودة داخل كل بيت، مشكلة الاسمرار لمنطقة الركب عند النساء محرجة، مما يجعبهم مجبرين على إخفائها بارتداء الملابس الطويلة وعدم الجرأة على إرتداء ملابس الصيف، حيث أن اسمرار الركب واختلاف لونها عن باقي مناطق الجسم يرجع إلى عدم الاهتمام الدائم بهذه المنطقة، حيث أن الجلد بها يكون أكثر سمكاً فيها وله ثنيات أكثر من الجلد الأخر، كما أنّ منطقة الركب لا تحتوي على الغدد الدهنية، مما يجعل الركب أكثر جفافاً من المناطق الأخري، وهناك أسباب أخرى تجعل الركب سوداء، مثل كثرة التعرض المباشر لأشعة الشمس، والتراكم للجلد الميت، وغيرها من الأسباب، لذلك سنقوم اليوم بتقديم أفضل الوصفات التي تعمل على تفتيح الركبة بسهولة.

وصفات سحرية لتفتيح الركبة أولا الخل الأبيض وعصير الليمون

أولا المكونات:

نصف كوب من عصير الليمون

ملعقة كبيرة من ماء الورد

ثلاث ملاعق كبيرة من الخل الأبيض،

كوب من الماء

طريقة التحضير :

قومي بخلط المكوّنات مع بعضها جيدا، ثم ضعي كمية من الخليط على قطعة من القماش، وضعيها على الركب، واتركيها لمدة ساعتين، بعد ذلك عليك إزالة القطعة من الركبة ثم غسلها جيداً وجففيها جيدا وضعي المرطب عليهم، وللحصول على نتيجة أفضل قومي بتكرار هذه الوصفة يوميا لمدة أسبوع وأيضا تعرفي على طرق لإزالة الرؤوس السوداء من الوجه تخلصي من الرؤس السوداء طبيعيا

وصفات لتفتيح الركبة ثانيا خليط الليمون وزيت الزيتون

يساعد هذا الخليط على تفتيح الركب ويمنع جفافها، وهذا بسبب وجود السكر والملح، وأيضا يعمل الليمون على تبيض البشرة وتفتيحها، كما يجعلها زيت الزيتون أكثر نعومةً وبياضاً.

أولا المقادير:

نصف ملعقة من السكر

نصف ملعقة من الملح الخشن

عصير نصف ليمونة

ملعقة من زيت الزيتون

طريقة التحضير :

قومي بخلط المكونات مع بعضها جيدا، ثم ضعي الخليط على الركب واترميه لمدة 35 دقيقة، ثم قومي بفرك المنطقة جيداً، قومي بتكرار هذا ثلاث مرات بالأسبوع.

وصفات لتبييض الركبة ثالثا ماسك زيت الزيتون والسكر

أولا المكونات:

ملعقة صغيرة من السكر

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

طريقة التحضير:

قومي بخلط جميع المكونات مع بعضها جيدا، ثم قومي بوضع الخليط على الركب، وافركين بحركات دائرية بسيطة وذلك لمدة خمس دقائق، واتركيه بعدها على الركب لمدة لا تزيد عن عشر دقائق، ثم قومي بغسل الركب بالماء الدافئ جيدا.

ماسك لتفتيح الركبة رابعا خليط صودا الخبز

أولا المكونات:

ملعقة كبيرة من صودا الخبز

وثلث كوب من الماء.

طريقة التحضير والاستعمال:

قومي بخلط كمية بسيطة من الماء مع صودا الخبز حتي الحصول على خليط متجانس، ثم ضعي الخليط على الركب بحركات دائرية، ثم قومي بغسل الركب بالماء وجففيها جيداً، ثم ضعي بعد ذلك المرطب، ويمكن تكرار هذا من مرتين إلي ثلاثة أسبوعيا، حتي تحسن المنطقة وبعدها ضعي الخليط على الركب مرة واحدة أسبوعياً وأيضا تعرفي على كيراتين طبيعي من البيت هتفردي شعرك وانتي مطمئنة