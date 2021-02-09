حلى ليالي لبنان بأسهل طريقة وأقل مكونات والطعم لذيذ

حلى ليالي لبنان من ضمن الحلويات المميزة، والتي تتميز بالطعم الشهي والرائع ويتناولها العديد من الأشخاص في جميع المواسم السعيدة، واعياد الميلاد وشم النسيم كما أنها تعددت الأسماء التي يطلق عليها حلى ليالي لبنان، ومنها من يقوم بتسميتها، و القشطلية، واسم والمحلاية، وايضا يطلق عليها العديد من الأسماء الأخرى حسب المكان التي يتم تناولها فيه فهي منتشرة في جميع أنحاء العالم لا يوجد أي دولة لا تتناول حلى ليالي لبنان، بالإضافة إلى ذلك فهي تعتبر هذه من ضمن الحلويات الباردة والتي تكون خفيفه في تناولها وعلى المعدة ايضا ولكن مميزاتها، يمكن ايضا أن نقوم بتناولها وتحضيرها داخل المنزل بأكثر طريقة، واسهل مكونات كل ماعليك هو أن تتبع هذا المقال الشيق والمميز في اعداد حلى ليالي لبنان المميزة.

عزيزتي إذا كنت ترغبين في تناول حلوى ليالي لبنان سوف نتعرف على الطريقة بشكل مميز ورائع من خلال المكونات التي تعتبر سهلة التحضير و هي تكون كالتالي:-

2 كوب من الحليب.

ملعقتين من السميد.

فستق حلبي.

كمية بسيطة من السكر.

القليل من ماء الزهر .

جوز هند.

ومكسرات قشطه.

شربات.

يمكنك عزيزتي أن تقومي بتحضير وعاء واسع وكبير.

ثم تضيفي في الحليب والسكر والسميد.

وضعيه على النار ثم ضعي في تحريك هذه المكونات جيدا.

بعد ذلك يمكنك أيضا أن تقومي في إضافة القليل من ماء الزهر .

ثم تستمر مرة ثانية في دمج هذه المكونات.

كما يمكنك ايضا ان تقومي باضافة، جوز الهند.

ثم بعد ذلك نقوم بتحضير طبق التقديم.

و نبدا بسكب هذه المكونات جيدا من حولي ليالي لبنان.

ثم نبدا باضافة الفستق الحلبي.

ثم يمكننا ايضا أن نقوم باضافة القشطة ويتم توزيعه جيدا على الوجه.

ثم نبدأ بالاضافة ايضا كمية من المكسرات وتكون حسب رغبة الشخص التي يتناولها.

كل ما عليك عزيزتي أن تقومي بتحضير هذه المكونات السهلة والبسيطة والتي لا تكلف الكثير وسوف تحصلي على افضل طعم بخامات متميزة تم تصنيعها في المنزل دون حدوث أي الإصابة بالأمراض التي تتواجد عندما نقوم بشراء حلى ليالي لبنان من خارج المنزل