اسهل طريقة لعمل بسكوت القهوه الشهى مثل الجاهز تماما بمكونات بسيطه هش ولذيذ جدا

طريقة عمل بسكوت القهوة يعد بسكوت القهوة من أشهر الوصفات التي يحبها الكثير من الناس وخصوصًا من اعتادوا على شرب القهوة، فهو يعتبر نوع جديد من أنواع البسكوت، يشبه كثيرًا البسكوت العادي ولكن بنكهة القهوة اللذيذة، وهو لا يحتاج وقت كبير في تحضيره، وفي هذا المقال سوف نتعرف سوياً على طريقة سهلة وسريعة لعمل بسكوت القهوة من خلال بعض الخطوات البسيطة. طريقة عمل بسكوت القهوة بالخطوات:- طريقة عمل بسكوت القهوة بالخطوات:- المقادير:- كوبين من الدقيق الأبيض (متعدد الاستخدامات).

ملعقة إلا ربع من النسكافيه.

فنجان من زيت الذرة.

فنجان سمنة سائلة.

ملعقتين ونصف كاكاو خام.

كوب كبير سكر بودرة. طريقة التحضير:- نحضر العجان الكهربائي ونضع به السمنة وزيت الذرة والسكر البودرة ونخلطهم معًا جيدًا على سرعة متوسطة.

ثم نقوم بإضافة الكاكاو الخام والنسكافيه إلى خليط السكر والسمنة ونخلط جيدًا على سرعة متوسطة أيضًا.

ثم ننخل الدقيق جيدًا عدة مرات حتى نتخلص من أي شوائب أو أتربة موجودة به، ثم نبدأ في إضافته للخليط السابق شيئاً فشيء مع الاستمرار في الخلط جيدًا على سرعة عالية حتى تتشكل لدينا عجينة متماسكة لا تلتصق باليد.

ثم نقوم بتقسيم هذه العجينة إلى كرات صغيرة بحجم حبة المشمش، ثم نقوم بالضغط على كل كرة برفق.

ثم نقوم بعمل خط في منتصف كل كرة بالسكينة لتشبه حبات القهوة.

ثم نحضر صينية فرن مناسبة وندهنها بالقليل من الزيت ونضع بها قطع البسكوت مع مراعاة ترك مسافة بين كل قطعة والأخرى، وذلك لأن حجم البسكوت يزيد بعد النضج.

ثم نضع صينية بسكوت القهوه في فرن ساخن مسبقًا على درجة حرارة متوسطة ونتركه إلى أن ينضج تمامًا ويأخذ لوناً ذهبياً.

في فرن ساخن مسبقًا على درجة حرارة متوسطة ونتركه إلى أن ينضج تمامًا ويأخذ لوناً ذهبياً. نخرج صينية البسكوت من الفرن ونتركه حتى يبرد تمامًا داخل الصينية حتى لا يتكسر عند إزالته منها.

بعد أن يبرد البسكوت نضعه في أطباق تقديم ونقدمه مع فنجان من القهوة، وبالهناء والشفاء. طريقة التحضير:- الوسوم

طريقة عمل بسكوت القهوة يعد بسكوت القهوة من أشهر الوصفات التي يحبها الكثير من الناس وخصوصًا من اعتادوا على شرب القهوة، فهو يعتبر نوع جديد من أنواع البسكوت، يشبه كثيرًا البسكوت العادي ولكن بنكهة القهوة اللذيذة، وهو لا يحتاج وقت كبير في تحضيره، وفي هذا المقال سوف نتعرف سوياً على طريقة سهلة وسريعة لعمل بسكوت القهوة من خلال بعض الخطوات البسيطة. طريقة عمل بسكوت القهوة بالخطوات:- طريقة عمل بسكوت القهوة بالخطوات:- المقادير:- كوبين من الدقيق الأبيض (متعدد الاستخدامات).

ملعقة إلا ربع من النسكافيه.

فنجان من زيت الذرة.

فنجان سمنة سائلة.

ملعقتين ونصف كاكاو خام.

كوب كبير سكر بودرة. طريقة التحضير:- نحضر العجان الكهربائي ونضع به السمنة وزيت الذرة والسكر البودرة ونخلطهم معًا جيدًا على سرعة متوسطة.

ثم نقوم بإضافة الكاكاو الخام والنسكافيه إلى خليط السكر والسمنة ونخلط جيدًا على سرعة متوسطة أيضًا.

ثم ننخل الدقيق جيدًا عدة مرات حتى نتخلص من أي شوائب أو أتربة موجودة به، ثم نبدأ في إضافته للخليط السابق شيئاً فشيء مع الاستمرار في الخلط جيدًا على سرعة عالية حتى تتشكل لدينا عجينة متماسكة لا تلتصق باليد.

ثم نقوم بتقسيم هذه العجينة إلى كرات صغيرة بحجم حبة المشمش، ثم نقوم بالضغط على كل كرة برفق.

ثم نقوم بعمل خط في منتصف كل كرة بالسكينة لتشبه حبات القهوة.

ثم نحضر صينية فرن مناسبة وندهنها بالقليل من الزيت ونضع بها قطع البسكوت مع مراعاة ترك مسافة بين كل قطعة والأخرى، وذلك لأن حجم البسكوت يزيد بعد النضج.

ثم نضع صينية بسكوت القهوه في فرن ساخن مسبقًا على درجة حرارة متوسطة ونتركه إلى أن ينضج تمامًا ويأخذ لوناً ذهبياً.

في فرن ساخن مسبقًا على درجة حرارة متوسطة ونتركه إلى أن ينضج تمامًا ويأخذ لوناً ذهبياً. نخرج صينية البسكوت من الفرن ونتركه حتى يبرد تمامًا داخل الصينية حتى لا يتكسر عند إزالته منها.

بعد أن يبرد البسكوت نضعه في أطباق تقديم ونقدمه مع فنجان من القهوة، وبالهناء والشفاء. طريقة التحضير:-

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