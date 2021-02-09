الفطير الشرقي بأسهل طريقه في البيت مثل الجاهز بالظبط وطعم ولا اروع

الفطائر الشرقية تتميز بطعمها المميز الرائع وهذا الاسم يطلق عليها بسبب وجوده دائما في جميع البيوت الشرقية والمصرية كما أن الفطائر الشرقية، وأيضا تشبه بشكل كبير إلى الفطير المشلتت التي يتم تناوله في جميع بلاد الصعيد بشكل دائم ويومي فهو فطير يمكن أن نقوم بحشو بعدة حشوات مختلفة، ومتميزة، للحصول على مذاق مختلف وراء من الفطير الشرقي التي نقوم بتناوله شراؤه من محلات المخبوزات وغيرها كما يمكن أن نقوم بتحضيره لأبنائنا في وجبة العشاء أو وجبة الإفطار بالعجينة الهشه السحرية هو بطريقة أسهل مما يمكننا ايضا أن نقوم بتناوله مع عدت اكلات اخرى بالاضافه إلى ذلك يمكن اليوم تحضير داخل المنزل باسهل الطرق وسوف يصبح أروع من ما قمنا بشرائها من المحلات الأخرى.طريقة عمل الفطير الشرقي
مكونات العجينة :
- كيلو دقيق.
- 2 كوب من المياه.
- ملعقتين سكر مطحون.
- ملعقة ملح.
- الزيتون.
- سجق.
- بسطرمة، أو جبنه رومي.
- طماطم مكعبات.
- كمية من قلبه موتزاريلا شيدر
يمكننا أن نقوم بتحضير الفطائر الشرقية بطريقة سهلة، وبسيطة كل ما عليك هو عند تتبع الطريقة الخطوات وهي تكون كالتالي:-
- يمكننا أن نستعين بالعجانة.
- ونبدأ بعد ذلك بأضافه السكر والملح والدقيق.
- ونبدأ بتقليبه جيدا.
- ثم نقوم بإسقاط كمية من المياه وعندما نحصل على عجينة متماسكة.
- نقوم بتركيبه لمدة 15 دقيقة.
- ثم نبدأ بعد ذلك بتحضير صينية ونضع فيها كرات من العجين بحجم البرتقاله.
- يمكنك عزيزتي أن تقومي بفرد قطعة من العجين.
- ثم نبدأ بوضع كمية بسيطة من السمن البلدي أو النباتي ثم ابدئي بالعمل غلق الدائرة.
- واحضري عجينة اخرى وقومي بفركها جيدا وابدئي بوضع العجينه الاولى فيها.
- ثم اتركيها لمدة خمس دقائق.
- ثم استمري في دمج هذه العجين ولكن في هذا الوقت نقوم بأضافة الخشوع التي تم ذكرها إذا كانت من الجبن أو البسطرمة وسوء والطماطم.
- وايضا يتم إضافة شرائح ثم ابداء بغلق جميع الفطائر الشرقية جيدا.
- وقومي بتحضير صينية يفضل أن تكون الألومنيوم.
- ثم ابدئي بوضع الفطائر بها يمكنك أن تقوم بإدخالها الفرن أو يمكن أيضا أن تقوم بوضع ملعقة من الزيت في وعاء على النار .
- كما يمكنك أيضا أن تقوم بإضافة الفطائر.
- ونقوم بتقليبه ثم بعد ذلك يتم تقديمها لأبنائهم.
- يمكننا أيضا أن نقوم بوضع بشر بسيطة من الجبنة الموزاريلا على وجه الفطائر.
الوسوم
الفطائر الشرقية تتميز بطعمها المميز الرائع وهذا الاسم يطلق عليها بسبب وجوده دائما في جميع البيوت الشرقية والمصرية كما أن الفطائر الشرقية، وأيضا تشبه بشكل كبير إلى الفطير المشلتت التي يتم تناوله في جميع بلاد الصعيد بشكل دائم ويومي فهو فطير يمكن أن نقوم بحشو بعدة حشوات مختلفة، ومتميزة، للحصول على مذاق مختلف وراء من الفطير الشرقي التي نقوم بتناوله شراؤه من محلات المخبوزات وغيرها كما يمكن أن نقوم بتحضيره لأبنائنا في وجبة العشاء أو وجبة الإفطار بالعجينة الهشه السحرية هو بطريقة أسهل مما يمكننا ايضا أن نقوم بتناوله مع عدت اكلات اخرى بالاضافه إلى ذلك يمكن اليوم تحضير داخل المنزل باسهل الطرق وسوف يصبح أروع من ما قمنا بشرائها من المحلات الأخرى.طريقة عمل الفطير الشرقي
مكونات العجينة :
- كيلو دقيق.
- 2 كوب من المياه.
- ملعقتين سكر مطحون.
- ملعقة ملح.
- الزيتون.
- سجق.
- بسطرمة، أو جبنه رومي.
- طماطم مكعبات.
- كمية من قلبه موتزاريلا شيدر
يمكننا أن نقوم بتحضير الفطائر الشرقية بطريقة سهلة، وبسيطة كل ما عليك هو عند تتبع الطريقة الخطوات وهي تكون كالتالي:-
- يمكننا أن نستعين بالعجانة.
- ونبدأ بعد ذلك بأضافه السكر والملح والدقيق.
- ونبدأ بتقليبه جيدا.
- ثم نقوم بإسقاط كمية من المياه وعندما نحصل على عجينة متماسكة.
- نقوم بتركيبه لمدة 15 دقيقة.
- ثم نبدأ بعد ذلك بتحضير صينية ونضع فيها كرات من العجين بحجم البرتقاله.
- يمكنك عزيزتي أن تقومي بفرد قطعة من العجين.
- ثم نبدأ بوضع كمية بسيطة من السمن البلدي أو النباتي ثم ابدئي بالعمل غلق الدائرة.
- واحضري عجينة اخرى وقومي بفركها جيدا وابدئي بوضع العجينه الاولى فيها.
- ثم اتركيها لمدة خمس دقائق.
- ثم استمري في دمج هذه العجين ولكن في هذا الوقت نقوم بأضافة الخشوع التي تم ذكرها إذا كانت من الجبن أو البسطرمة وسوء والطماطم.
- وايضا يتم إضافة شرائح ثم ابداء بغلق جميع الفطائر الشرقية جيدا.
- وقومي بتحضير صينية يفضل أن تكون الألومنيوم.
- ثم ابدئي بوضع الفطائر بها يمكنك أن تقوم بإدخالها الفرن أو يمكن أيضا أن تقوم بوضع ملعقة من الزيت في وعاء على النار .
- كما يمكنك أيضا أن تقوم بإضافة الفطائر.
- ونقوم بتقليبه ثم بعد ذلك يتم تقديمها لأبنائهم.
- يمكننا أيضا أن نقوم بوضع بشر بسيطة من الجبنة الموزاريلا على وجه الفطائر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الفطير الشرقي بأسهل طريقه في البيت مثل الجاهز بالظبط وطعم ولا اروع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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