الفطير الشرقي بأسهل طريقه في البيت مثل الجاهز بالظبط وطعم ولا اروع

الفطائر الشرقية تتميز بطعمها المميز الرائع وهذا الاسم يطلق عليها بسبب وجوده دائما في جميع البيوت الشرقية والمصرية كما أن الفطائر الشرقية، وأيضا تشبه بشكل كبير إلى الفطير المشلتت التي يتم تناوله في جميع بلاد الصعيد بشكل دائم ويومي فهو فطير يمكن أن نقوم بحشو بعدة حشوات مختلفة، ومتميزة، للحصول على مذاق مختلف وراء من الفطير الشرقي التي نقوم بتناوله شراؤه من محلات المخبوزات وغيرها كما يمكن أن نقوم بتحضيره لأبنائنا في وجبة العشاء أو وجبة الإفطار بالعجينة الهشه السحرية هو بطريقة أسهل مما يمكننا ايضا أن نقوم بتناوله مع عدت اكلات اخرى بالاضافه إلى ذلك يمكن اليوم تحضير داخل المنزل باسهل الطرق وسوف يصبح أروع من ما قمنا بشرائها من المحلات الأخرى.

مكونات العجينة :

كيلو دقيق.

2 كوب من المياه.

ملعقتين سكر مطحون.

ملعقة ملح.

الزيتون.

سجق.

بسطرمة، أو جبنه رومي.

طماطم مكعبات.

كمية من قلبه موتزاريلا شيدر

يمكننا أن نقوم بتحضير الفطائر الشرقية بطريقة سهلة، وبسيطة كل ما عليك هو عند تتبع الطريقة الخطوات وهي تكون كالتالي:-