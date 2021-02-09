سويسرول الشوكولاتة الذيذ هش خفيف كالقطن حضرية بنفسك في دقائق

سويسرول الشوكولاتة الذيذ هش خفيف كالقطن السويسرول بالشيكولاتة، يعد من افضل الحلويات الغربية، وهي سهلة التحضير يمكن أن نقوم بتناولها هي ذات طعم شهي يفضلها الكبار والصغار لدينا دائما عدد كبير من الطرق التي نقوم بتحضير كما تختلف الحشوات وذلك حسب الرغبة الشخصية التي يفضلها العديد من الأشخاص، كما يمكن عمل السويسرول بحشو المكسرات ايضا، ويمكننا أن نقوم بعمل سويسرول بحشوة الشيكولاتة، و تختلف ايضا طعمها إذا كانت بحشوة الفراوله بصوص الفراولة الرائع، كما يمكن ايضا ان نقوم بعمل كريمة، والفواكة الجافة وبدل من أن تقومي عزيزتي في شراء السويسرول من المحلات يمكنك أيضا أن تقومي اليوم بعمل السويسرول داخل المنزل بطريقة بسيطة وسهلة وهذا الذي سوف نقوم بتحضيره، والتعرف عليه من خلال هذا المقال كل ما عليك لو أن تتبعي مهي الطريقة . مكونات سويسرول الشوكولاتة 2 كوب من الدقيق يعادل 250 جرام.

كوب الا ربع من السكر المطحون.

أربع ملاعق من الكاكاو الخام.

رشة صغيرة جدا من الملح.

بيكنج بودر.

كمية من الحليب.

كمية كريمة ويفضل أن تكون السائلة.

كوب من المياه الدافئة.

كمية كبيرة من الشوكولاتة

يفضل 2 ملعقة من شوكولاته النوتيلا تميز طعمها. مكونات سويسرول الشوكولاتة طريقة التحضير يمكنك عزيزتي أن تقلبي هذا البيكنج بودر والكاكاو والسكر والملح في وعاء. ثم استمري في تقليب هذه المكونات جيدا. من بعدهم يمكنك أن تقومي باستخدام الخلاط الكهربائي في خفق البيض، وكمية من الفانيليا. واستمري في الخفق ثم يبدأ باستخدام السكر واستمري في دمج هذه المكونات جيدا للتواصل لأحسن مزيج. ثم يمكنك عزيزتي أن تبدئي بوضع كمية بسيطة من الزيت مع اضافة الحليب ونستمر في الخفق هذه المكونات كما يمكنك أيضا أن تحضري صينية. ضعي هذا المزيج في الصينية ثم ابدئي بتشغيل الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية. وتقوم بإدخال الصينية في الفرن . ثم ترفعي ما بين 10 الى 15 دقيقة. ثم ابدئي برفع الصينية من الفرن وفضل أن تقومي تغطيتها جيدا باستخدام الفوطة أو الأسترتش. يمكنك ايضا عزيزاتي أن تترك هذا السويسرول لكي يبرد تماما. ثم ابدئي بتحضير الحشوة من خلال وضع كمية من الحليب مع الكريمة والقشطة. وابدئي باستخدام المضرب الكهربائي مع خفق هذه المكونات جيدا. ثم يمكنك أن تقومي بحشو السويسرول وتبدأي يلفها مرة ثانية كما يمكنك أيضا أن تقومي بوضع صوص الشوكولاتة الشوكولاتة النوتيلا على السويسرول. ثم قومى بتقطيعها على شكل شرائح ويكون في تقديمها في أطباق التقديم. طريقة التحضير الوسوم

سويسرول الشوكولاتة الذيذ هش خفيف كالقطن السويسرول بالشيكولاتة، يعد من افضل الحلويات الغربية، وهي سهلة التحضير يمكن أن نقوم بتناولها هي ذات طعم شهي يفضلها الكبار والصغار لدينا دائما عدد كبير من الطرق التي نقوم بتحضير كما تختلف الحشوات وذلك حسب الرغبة الشخصية التي يفضلها العديد من الأشخاص، كما يمكن عمل السويسرول بحشو المكسرات ايضا، ويمكننا أن نقوم بعمل سويسرول بحشوة الشيكولاتة، و تختلف ايضا طعمها إذا كانت بحشوة الفراوله بصوص الفراولة الرائع، كما يمكن ايضا ان نقوم بعمل كريمة، والفواكة الجافة وبدل من أن تقومي عزيزتي في شراء السويسرول من المحلات يمكنك أيضا أن تقومي اليوم بعمل السويسرول داخل المنزل بطريقة بسيطة وسهلة وهذا الذي سوف نقوم بتحضيره، والتعرف عليه من خلال هذا المقال كل ما عليك لو أن تتبعي مهي الطريقة . مكونات سويسرول الشوكولاتة 2 كوب من الدقيق يعادل 250 جرام.

كوب الا ربع من السكر المطحون.

أربع ملاعق من الكاكاو الخام.

رشة صغيرة جدا من الملح.

بيكنج بودر.

كمية من الحليب.

كمية كريمة ويفضل أن تكون السائلة.

كوب من المياه الدافئة.

كمية كبيرة من الشوكولاتة

يفضل 2 ملعقة من شوكولاته النوتيلا تميز طعمها. مكونات سويسرول الشوكولاتة طريقة التحضير يمكنك عزيزتي أن تقلبي هذا البيكنج بودر والكاكاو والسكر والملح في وعاء. ثم استمري في تقليب هذه المكونات جيدا. من بعدهم يمكنك أن تقومي باستخدام الخلاط الكهربائي في خفق البيض، وكمية من الفانيليا. واستمري في الخفق ثم يبدأ باستخدام السكر واستمري في دمج هذه المكونات جيدا للتواصل لأحسن مزيج. ثم يمكنك عزيزتي أن تبدئي بوضع كمية بسيطة من الزيت مع اضافة الحليب ونستمر في الخفق هذه المكونات كما يمكنك أيضا أن تحضري صينية. ضعي هذا المزيج في الصينية ثم ابدئي بتشغيل الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية. وتقوم بإدخال الصينية في الفرن . ثم ترفعي ما بين 10 الى 15 دقيقة. ثم ابدئي برفع الصينية من الفرن وفضل أن تقومي تغطيتها جيدا باستخدام الفوطة أو الأسترتش. يمكنك ايضا عزيزاتي أن تترك هذا السويسرول لكي يبرد تماما. ثم ابدئي بتحضير الحشوة من خلال وضع كمية من الحليب مع الكريمة والقشطة. وابدئي باستخدام المضرب الكهربائي مع خفق هذه المكونات جيدا. ثم يمكنك أن تقومي بحشو السويسرول وتبدأي يلفها مرة ثانية كما يمكنك أيضا أن تقومي بوضع صوص الشوكولاتة الشوكولاتة النوتيلا على السويسرول. ثم قومى بتقطيعها على شكل شرائح ويكون في تقديمها في أطباق التقديم. طريقة التحضير

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