البسبوسة المكرملة بالشوكولاتة السايحة الذ بسبوسة بطعم الحلواني

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البسبوسة المكرملة بالشوكولاتة شهر رمضان دائما مميز في تناول الحلويات بجميع أنواعها فلا يخلو أى بيت من تناول الحلويات، بعد تناول وجبة الإفطار وبعد يوم طويل من الصيام يتم تناول العديد من الحلويات إذا كانت القطايف والكنافة ولكن لا يقتصر المنزل على وجود هذه الحلويات فقط، ولكن تعدت ايضا الحلويات الاخرى إذا كانت بسبوسة، بجميع أنواعها بسبوسة النوتيلا البسبوسه بالشكولاته العادية البسبوسة بالمكسرات البسبوسة بالقشطة، وذلك لسهولة تحضيرة، بالإضافة إلي الطعم الرائع الصحي يمكننا أن نقوم بتحضير البسبوسة بالشوكولاتة داخل المنزل بابسط الطرق كل ما عليك هو أن تتابعي معي الطريقة.
طريقة البسبوسة بالشوكولاته
لعشاق الحلويات الغربية، والمصرية والشرقية يمكنهم أيضا أن يقوموا في تحضير البسبوسة بالشوكولاتة بالطريقة السهلة والسريعة، والتي سوف نقوم باعدادها من خلال السطور القادمة تابعى معى هذه الطريقة السهلة والبسيطة.مقادير بسبوسة بالشيكولاته
- ثلاث أكواب من السميد
- كوب الا ربع من السكر.
- ملعقة كبيرة من العسل الأبيض.
- كمية بسيطة من الحليب.
- كمية بسيطة من الكاكاو.
- القليل من السمن.
- كمية بسيطة من البندق.
- القليل من البيكنج باودر .
- نحضر كريمة الشيكولاته.
- كمية بسيطة من عصير الليمون 2 ملعقة سمن نباتي.
- يمكننا أن نقوم بخلط كمية من مع السميد و نضيف بعد ذلك السكر المطحون.
- ثم نبدا باضافة البيكنج بودر.
- و لكن يفضل ايضا أن نقوم بإضافة كمية بسيطة من الكاكاو وإن وجد البندق نقوم باضافته.
- ثم نبدا باضافة العسل وبعد ذلك نقوم بإضافة كمية بسيطة من الحليب.
- ونقوم بتقليبه هذه المكونات ولكن بلطف.
- يمكنك عزيزتي أن تقومي بتحضير صينية تيفال.
- وتضعي كمية بسيطة من السمن ثم يمكنك ايضا أن تقوم بتطبيق هذا المزيج في الصينية واتركيه لمدة دقيقتين.
- ثم نقوم بإدخال هذه الصينية في الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية.
- ونتركها ما بين 10 دقائق إلى 15 دقيقة.
- ثم نبدا باخراجها و نضع على وجه البسبوسة بالشوكولاتة كمية من القطر.
- و ملعقة من السمسم ونتركها ايضا ولكن يفضل أن يتم تغطيتها جيدا .
- ثم يبدأ بتزيين الصينية بعد انتهاء نصف ساعة من اخراجها من الفرن باستخدام كريمة البندق أو كريمة النوتيلا.
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البسبوسة المكرملة بالشوكولاتة شهر رمضان دائما مميز في تناول الحلويات بجميع أنواعها فلا يخلو أى بيت من تناول الحلويات، بعد تناول وجبة الإفطار وبعد يوم طويل من الصيام يتم تناول العديد من الحلويات إذا كانت القطايف والكنافة ولكن لا يقتصر المنزل على وجود هذه الحلويات فقط، ولكن تعدت ايضا الحلويات الاخرى إذا كانت بسبوسة، بجميع أنواعها بسبوسة النوتيلا البسبوسه بالشكولاته العادية البسبوسة بالمكسرات البسبوسة بالقشطة، وذلك لسهولة تحضيرة، بالإضافة إلي الطعم الرائع الصحي يمكننا أن نقوم بتحضير البسبوسة بالشوكولاتة داخل المنزل بابسط الطرق كل ما عليك هو أن تتابعي معي الطريقة.
طريقة البسبوسة بالشوكولاته
لعشاق الحلويات الغربية، والمصرية والشرقية يمكنهم أيضا أن يقوموا في تحضير البسبوسة بالشوكولاتة بالطريقة السهلة والسريعة، والتي سوف نقوم باعدادها من خلال السطور القادمة تابعى معى هذه الطريقة السهلة والبسيطة.مقادير بسبوسة بالشيكولاته
- ثلاث أكواب من السميد
- كوب الا ربع من السكر.
- ملعقة كبيرة من العسل الأبيض.
- كمية بسيطة من الحليب.
- كمية بسيطة من الكاكاو.
- القليل من السمن.
- كمية بسيطة من البندق.
- القليل من البيكنج باودر .
- نحضر كريمة الشيكولاته.
- كمية بسيطة من عصير الليمون 2 ملعقة سمن نباتي.
- يمكننا أن نقوم بخلط كمية من مع السميد و نضيف بعد ذلك السكر المطحون.
- ثم نبدا باضافة البيكنج بودر.
- و لكن يفضل ايضا أن نقوم بإضافة كمية بسيطة من الكاكاو وإن وجد البندق نقوم باضافته.
- ثم نبدا باضافة العسل وبعد ذلك نقوم بإضافة كمية بسيطة من الحليب.
- ونقوم بتقليبه هذه المكونات ولكن بلطف.
- يمكنك عزيزتي أن تقومي بتحضير صينية تيفال.
- وتضعي كمية بسيطة من السمن ثم يمكنك ايضا أن تقوم بتطبيق هذا المزيج في الصينية واتركيه لمدة دقيقتين.
- ثم نقوم بإدخال هذه الصينية في الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية.
- ونتركها ما بين 10 دقائق إلى 15 دقيقة.
- ثم نبدا باخراجها و نضع على وجه البسبوسة بالشوكولاتة كمية من القطر.
- و ملعقة من السمسم ونتركها ايضا ولكن يفضل أن يتم تغطيتها جيدا .
- ثم يبدأ بتزيين الصينية بعد انتهاء نصف ساعة من اخراجها من الفرن باستخدام كريمة البندق أو كريمة النوتيلا.
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