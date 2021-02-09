البسبوسة المكرملة بالشوكولاتة السايحة الذ بسبوسة بطعم الحلواني

البسبوسة المكرملة بالشوكولاتة شهر رمضان دائما مميز في تناول الحلويات بجميع أنواعها فلا يخلو أى بيت من تناول الحلويات، بعد تناول وجبة الإفطار وبعد يوم طويل من الصيام يتم تناول العديد من الحلويات إذا كانت القطايف والكنافة ولكن لا يقتصر المنزل على وجود هذه الحلويات فقط، ولكن تعدت ايضا الحلويات الاخرى إذا كانت بسبوسة، بجميع أنواعها بسبوسة النوتيلا البسبوسه بالشكولاته العادية البسبوسة بالمكسرات البسبوسة بالقشطة، وذلك لسهولة تحضيرة، بالإضافة إلي الطعم الرائع الصحي يمكننا أن نقوم بتحضير البسبوسة بالشوكولاتة داخل المنزل بابسط الطرق كل ما عليك هو أن تتابعي معي الطريقة.

لعشاق الحلويات الغربية، والمصرية والشرقية يمكنهم أيضا أن يقوموا في تحضير البسبوسة بالشوكولاتة بالطريقة السهلة والسريعة، والتي سوف نقوم باعدادها من خلال السطور القادمة تابعى معى هذه الطريقة السهلة والبسيطة.

ثلاث أكواب من السميد

كوب الا ربع من السكر.

ملعقة كبيرة من العسل الأبيض.

كمية بسيطة من الحليب.

كمية بسيطة من الكاكاو.

القليل من السمن.

كمية بسيطة من البندق.

القليل من البيكنج باودر .

نحضر كريمة الشيكولاته.

كمية بسيطة من عصير الليمون 2 ملعقة سمن نباتي.