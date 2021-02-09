اسرار الحلواني لعمل بلح الشام المقرمش في البيت بأسهل طريقة والطعم روعه

اسرار الحلواني لعمل بلح الشام المقرمش في البيت بلح الشام يعتبر من الحلويات الأكثر شهرة في جميع الشرق الاوسط والوطن العربي بالكامل كما أنها تسمية بلح الشام ترجع في الأصل إلى دولة سوريا يقوموا بتناولها بعد ذلك تم انتشارها في جميع أنحاء العالم فهي تتميز بمذاقها، المختلف، والرائع، فهي تتواجد دائما وبشكل مستمر في اعياد الميلاد والحفلات يمكننا أيضا أن نقوم بتناولها في شهر رمضان الكريم كما يختلف الطريق لتحضيرها مع اختلاف الدول ولكن في كل الأحوال هي تتميز بمذاقها هائل ورائع كم يوجد ايضا بعض الاشخاص لا يعلمون الطريقة فيقوم بشراء بلح الشام من المحلات ولكن سوف نتعرف اليوم على طريقة بلح الشام الاصلية، وهي رائعة، والافضل على الاطلاق كل ماعليك هو أن تقومي بإتباع خطوات هذا المقال.

طريقة لعمل بلح الشام المقرمش الاصلية

بلح الشام التي يتميز بالطعم الشهي والرائع والتي تقوم بتناوله بشكل مستمر في جميع الأماكن وفي اعياد الميلاد والمناسبات عندما نقوم بزياره احد الاشخاص سوف يقدم لنا بلح الشام الرائع لأن الكبار والصغار يتناوله لذلك سوف نقوم اليوم بتحضيره تابعي معي المكونات:’

المكونات

350 جرام من الدقيق مقدار 2 كوب من الدقيق.

120 جرام من المياه بمعنى كوب واحد من المياه.

كمية بسيطة من الزيت.

2 بيضة.

رشة بسيطة من الملح.

وقليل من الفانيليا.

كمية من الشربات

يمكننا أن نحضر وعاء عميق ونضعه على النار المتوسطة. ثم نقوم بإضافة قدر من الزيت مع كمية من المياه ونتركهم حتى الغليان . ثم بعد ذلك نقوم بأضافة الفانيليا والدقيق والنشا ونبدأ بالاستمرار فى تقليب هذا العجين جيدا. وعندما يصبح عجينة يمكننا أن نقوم بتشكيلها نبدأ برفع هذه العجينة من على النار بشكل مباشر وبسرعة. ثم نقوم باستخدام أيدينا في هذه الخطوة أو نستعين بالعجانه. نبدا باضافة كمية من قبل مياه ثم بعد ذلك نقوم بإضافة ايضا البيض. ومزجها هذه المكونات ونضع العجينه داخل قمع الحلويات ثم نبدا بتشكيل هذه العجينة، وننتظر عليها لمدة عشر دقائق. ثم نبدأ بودرة عجينة بلح الشام في وعاء به كمية من الزيت ثم يمكن بعيدا عن نقوم برفع هذا الوعاء على النار. ونقوم بوضع الشربات على بلح الشام بعد اخراجه من الزيت وسوف يتم تقديمه على الفور

طريقة تحضير بلح الشام :