كريم ساحر بالكولاجين لشد البشرة وازاله التجاعيد نهائيا وكانك شابه فى العشرين من عمرك

كريم طبيعى بالكولاجين لشد البشره يعتبر البحث عن كريم أو مكون طبيعي لشد الوجه من أفضل الأمور لتجنب المشاكل الخاصة بالبشرة، والتي تتسبب بها مستحضرات العناية بالبشرة التي تحتوي على مواد كيميائية، والتي قد تؤدي إلى ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة على البشرة، وخاصة الخطوط الموجودة في المنطقة المحيطة بالفم والعينين، ولذلك فقد أعددنا لكي سيدتي هذا المقال لنعرض طريقة طبيعية لعمل كريم لشد الوجه والبشرة باستخدام مكونات طبيعية من المنزل. كريم طبيعى بالكولاجين لشد البشره المكونات:- ربع كوب من اللوز.

نصف كوب من اللبن السائل. طريقة تحضير الوصفة وتطبيقها:- في البداية نقوم بنقع اللوز في اللبن لمدة لا تقل عن 8 ساعات.

ثم نقوم بطحن اللوز مع اللبن في محضر الطعام حتى نحصل على خليط ناعم متجانس وبذلك نكون قد حصلنا على كريم اللوز لشد الوجه.

نقوم بتطبيق هذا الكريم على بشرة الوجه ونتركه حوالي نصف ساعة لازالة التجاعيد نهائيا ، ثم نغسل الوجه بالماء البارد.

، ثم نغسل الوجه بالماء البارد. نقوم بتكرار هذه العملية كل يوم حتى نلاحظ نتيجة واضحة. زبدة الشيا وفيتامين E لصنع كريم لشد الوجه:- طريقة تحضير الوصفة وتطبيقها:-زبدة الشيا وفيتامين E لصنع كريم لشد الوجه:- المكونات:- كبسولتين فيتامين E.

ملعقتين كبيرتين زيت لوز.

ملعقتين كبيرتين زيت جوز هند.

ملعقة كبيرة زبدة الشيا. طريقة تحضير الوصفة نحضر وعاء مناسب ونضع به زيت اللوز وزبدة الشيا ونقلبهم معًا جيدًا.

ثم نغلي كمية غ الماء داخل وعاء آخر لعمل حمام ماء لإذابة زبدة الشيا، ثم نقلب المكونين معًا مرة ثانية بشكل جيد.

ثم نضيف زيت جوز الهند ونفرغ محتويات كبسولتي الفيتامين ونستمر في تقليب كل المكونات معًا حتى يختلطوا جيدًا.

ثم نترك هذا الكريم جانبًا إلى أن يبرد تمامًا، ثم نحضر علبة من الزجاج ونضع بها الكريم ونغلقها غلقًا محكمًا.

ندهن الوجه باستخدام هذا الكريم قبل الخلود إلى النوم مباشرةً، ثم نغسل الوجه في صباح اليوم التالي بالماء الفاتر وغسول الوجه المناسب لنوع البشرة.

نستخدم هذا الكريم كل يوم قبل الذهاب إلى النوم وسوف نلاحظ نتيجة مدهشة خلال اسبوع أو 10 أيام. طريقة تحضير الوصفة الوسوم

كريم طبيعى بالكولاجين لشد البشره يعتبر البحث عن كريم أو مكون طبيعي لشد الوجه من أفضل الأمور لتجنب المشاكل الخاصة بالبشرة، والتي تتسبب بها مستحضرات العناية بالبشرة التي تحتوي على مواد كيميائية، والتي قد تؤدي إلى ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة على البشرة، وخاصة الخطوط الموجودة في المنطقة المحيطة بالفم والعينين، ولذلك فقد أعددنا لكي سيدتي هذا المقال لنعرض طريقة طبيعية لعمل كريم لشد الوجه والبشرة باستخدام مكونات طبيعية من المنزل. كريم طبيعى بالكولاجين لشد البشره المكونات:- ربع كوب من اللوز.

نصف كوب من اللبن السائل. طريقة تحضير الوصفة وتطبيقها:- في البداية نقوم بنقع اللوز في اللبن لمدة لا تقل عن 8 ساعات.

ثم نقوم بطحن اللوز مع اللبن في محضر الطعام حتى نحصل على خليط ناعم متجانس وبذلك نكون قد حصلنا على كريم اللوز لشد الوجه.

نقوم بتطبيق هذا الكريم على بشرة الوجه ونتركه حوالي نصف ساعة لازالة التجاعيد نهائيا ، ثم نغسل الوجه بالماء البارد.

، ثم نغسل الوجه بالماء البارد. نقوم بتكرار هذه العملية كل يوم حتى نلاحظ نتيجة واضحة. زبدة الشيا وفيتامين E لصنع كريم لشد الوجه:- طريقة تحضير الوصفة وتطبيقها:-زبدة الشيا وفيتامين E لصنع كريم لشد الوجه:- المكونات:- كبسولتين فيتامين E.

ملعقتين كبيرتين زيت لوز.

ملعقتين كبيرتين زيت جوز هند.

ملعقة كبيرة زبدة الشيا. طريقة تحضير الوصفة نحضر وعاء مناسب ونضع به زيت اللوز وزبدة الشيا ونقلبهم معًا جيدًا.

ثم نغلي كمية غ الماء داخل وعاء آخر لعمل حمام ماء لإذابة زبدة الشيا، ثم نقلب المكونين معًا مرة ثانية بشكل جيد.

ثم نضيف زيت جوز الهند ونفرغ محتويات كبسولتي الفيتامين ونستمر في تقليب كل المكونات معًا حتى يختلطوا جيدًا.

ثم نترك هذا الكريم جانبًا إلى أن يبرد تمامًا، ثم نحضر علبة من الزجاج ونضع بها الكريم ونغلقها غلقًا محكمًا.

ندهن الوجه باستخدام هذا الكريم قبل الخلود إلى النوم مباشرةً، ثم نغسل الوجه في صباح اليوم التالي بالماء الفاتر وغسول الوجه المناسب لنوع البشرة.

نستخدم هذا الكريم كل يوم قبل الذهاب إلى النوم وسوف نلاحظ نتيجة مدهشة خلال اسبوع أو 10 أيام. طريقة تحضير الوصفة

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كريم ساحر بالكولاجين لشد البشرة وازاله التجاعيد نهائيا وكانك شابه فى العشرين من عمرك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.