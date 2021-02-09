تحضير أقوى سيرم طبيعي للشعر نقطة واحدة للحصول علي شعر كثيف وناعم

إليكِ سيرم لجميع أنواع الشعر بمكونات طبيعية بسيطة ويسهل تحضيره من المنزل، وهو يُستعمل بكمية قليلة لحل مشكلة صعوبة التمشيط ومشكلة تشابك الشعر، حيث أن تشابك الشعر يؤثر على جذوره ويزيد من ظهور مشكلة الشعر المتقصف، هذا السيرم الطبيعي الغير مكلف على الإطلاق يحل مشكلة هيشان الشعر، ويعمل على ترطيب الشعر ومنحه رائحة جذابة، كما أن له دور فعال في تقوية جذور الشعر وأطرافه.

3 ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند.

3 ملاعق كبيرة من زيت الجوجوبا.

3 ملاعق كبيرة من زيت اللافندر.

3-5 كبسولات فيتامين E.

أقوى سيرم طبيعي للشعر من المنزل المكونات الأساسية للسيرم

ويشابه زيت جوز الهند بروتينات الشعر لما يحويه من حمض اللوريك، وأيضا لأنه غني بالمواد الغذائية التي تعمل علي علاج الشعر، وله فوائد مذهلة للشعر حيث يعمل على تقوية بصيلات الشعر، وأيضا يعمل على إصلاح الشعر التالف وإزالة قشرة الرأس وإيقاف تساقط الشعر وذلك بسبب دوره الكبير في منح الشعر وفروة الرأس الترطيب اللازم لمنع جفاف الشعر وتقصفه خاصة لأصحاب الشعر الجاف.

ويكون زيت الجوجوبا عند استخراجه من بذور نبات الجوجوبا على هيئة شمع سائل ذهبي اللون، وهو مضاد للالتهابات والجراثيم لأنه يحتوي علي العديد من الفيتامينات والمعادن المهمة، كما يحتوي على الأحماض الدهنية وعلى مضادات الأكسدة المفيدة جداً للشعر، حيث يمنح الشعر تغذية متكاملة تجعله ينمو بشكل أسرع وأكثر كثافة.

أما زيت اللافندر فهو يتم استخلاصه من نبتة اللافندر ويعمل علي تحفيز بصيلات الشعر، وعلاج تساقط الشعر والصلع والفراغات الموجودة في مقدمة الرأس، وأيضا له دور فعال في علاج مشكلة القمل ومضاد للبكتيريا، كما انه يمتاز برائحة عطرية جميلة ويساهم في زيادة كثافة الشعر والتخلص من قشرة فروة الرأس، ويمكن استعماله في كثير من الوصفات الطبيعية وخاصة التي تحتوي على الثوم أو البيض؛ نظراً لرائحته الرائعة التي تطفو على أي رائحة أخرى.

يتم تحضير وعاء زجاجي أو بخاخ ويُضاف إليه مقدار كل من زيت جوز الهند وزيت الجوجوبا وأيضا زيت اللافندر. يتم خلط الزيوت معا جيدا باستخدام المضرب الكهربائي اليدوي لمدة خمس دقائق حتي تمام التجانس. بعد ذلك يتم وضع البخاخ لمدة ربع ساعة في حمام مائي ساخن لا يصل إلى درجة الغليان، أي لا يزيد عن 50 درجة لكي لا تفسد الزيوت. يُترك البخاخ حتي يبرد تماما ثم يتم إضافة مقدار كبسولات فيتامين E.

طريقة التحضير والاستخدام

يُستخدم السيرم بكمية قليلة بعد غسيل الشعر ثم يتم التمشيط، حيث أنه لابد من استخدام السيرم بكميات قليلة لكي لا يتم اختناق بصيلات الشعر والفروة، وبالتالي يتلف الشعر ويتساقط وتظهر القشرة على فروة الرأس.

كما يمكنك استعمال الروتين الهندي الأسبوعي للعناية بالشعر بدون زيوت، حيث تقوم المرأة الهندية أسبوعيا بخلط صفار بيضة واحدة مع قليل من البن، ثم تقوم بتطبيق هذا الخليط على شعرها لمدة ساعة واحدة، ثم تقوم بغسله بعد ذلك بشامبو طبي أو غسول طبيعي للشعر، هذا الروتين الأسبوعي كفيل بمنع تساقط الشعر نهائيا وتطويله بسرعة كبيرة.