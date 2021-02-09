طولي شعرك بسرعة ضعي 3 حبات علي الشامبو ولن يتوقف شعرك عن الطول والغزارة والكثافة 

طولي شعرك بسرعة ضعي 3 حبات علي الشامبو نجد أن الوصفات الطبيعية دائما تساعدنا في تطويل الشعر وتكثيفه دون حدوث أي ضرر أو تلف لبصيلات الشعر لذلك يمكنك أيضا، أن نقوم باستخدام هذه الوصفات الفعال التي تعمل على تطويل الشعر في وقت قياسي والتي سوف نتحدث عنها من خلال هذا المقال المتميز والذي يتواجد مكونات الوصفة السريعة والبسيطة داخل منزلنا لذلك لا تكلفنا الكثير ولا تأخذ وقت كثير لتكثيف الشعر.وصفة الثوم وشامبو جانسون لتطويل الشعر وتكثيفه
من المعروف عن الثوم أنه يحتوي على العديد من المعادن والبروتينات والمركبات التي تتميز في تطويل الشعر وتكثيفه كما أنه يعمل أيضا على انبات الشعر المتقصف، والمتساقط يملأ الفراغات التي تتواجد في الشعر بالإضافة إلى الترطيب التي نحصل عليها النعومه الهائلة من زيادة استخدام الزبادي والثوم.مكونات الوصفة
- يكفي ملعقتين فقط من الثوم يفضل أن يكون المفروم.
- كوب من الزبادي
- شامبو جونسون
- يمكنك عزيزتي أن تبدئي في تحضير وعاء وتقومي في باضافة الثوم المهروس.
- وتقومي بوضع كمية من الزبادي على الشامبو.
- ثم تستمر في دمج المكونات جيدا.
- وإذا اصبح امامه مزيج غير متماسك ومتجانس يمكنك أيضا أن تقوم بتدليك فروة الرأس بهذا المزيج واتركيه ما بين عشرون دقيقة إلى 50 دقيقة.
- يمكننا أن نقوم بشطف الوصفه المتميزه من على الشعر.
- ويفضل أن يتم تكرار هذه الوصفة أكثر من مرة للحصول على النتائج المفيدة في تطويل الشعر وتكثيفه، و تنظيف فروة الرأس .
- الوصفة غنية بالعديد من الفيتامينات الهائل التي تعمل على تغذية بصيلات الشعر وتقوي الشعر من الجذور حتى الأطراف.
- يمتلك هذا الماسك الكالسيوم الهائل والبوتاسيوم والعديد من المعادن الاخرى بالاضافة الى الفيتامينات التي تتواجد في ماسك الزبادي والثوم المفروم شامبو الجانسون .
- كما أن الزبادي يعمل على ترطيب الشعر ويخلص ايضا من الجفاف التي يتواجد في الشعر.
- كما أنه أيضا يخلصنا من التلف يعمل على تعقيم فروة الرأس.
- والتخلص من البكتيريا والفطريات.
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طولي شعرك بسرعة ضعي 3 حبات علي الشامبو نجد أن الوصفات الطبيعية دائما تساعدنا في تطويل الشعر وتكثيفه دون حدوث أي ضرر أو تلف لبصيلات الشعر لذلك يمكنك أيضا، أن نقوم باستخدام هذه الوصفات الفعال التي تعمل على تطويل الشعر في وقت قياسي والتي سوف نتحدث عنها من خلال هذا المقال المتميز والذي يتواجد مكونات الوصفة السريعة والبسيطة داخل منزلنا لذلك لا تكلفنا الكثير ولا تأخذ وقت كثير لتكثيف الشعر.وصفة الثوم وشامبو جانسون لتطويل الشعر وتكثيفه
من المعروف عن الثوم أنه يحتوي على العديد من المعادن والبروتينات والمركبات التي تتميز في تطويل الشعر وتكثيفه كما أنه يعمل أيضا على انبات الشعر المتقصف، والمتساقط يملأ الفراغات التي تتواجد في الشعر بالإضافة إلى الترطيب التي نحصل عليها النعومه الهائلة من زيادة استخدام الزبادي والثوم.مكونات الوصفة
- يكفي ملعقتين فقط من الثوم يفضل أن يكون المفروم.
- كوب من الزبادي
- شامبو جونسون
- يمكنك عزيزتي أن تبدئي في تحضير وعاء وتقومي في باضافة الثوم المهروس.
- وتقومي بوضع كمية من الزبادي على الشامبو.
- ثم تستمر في دمج المكونات جيدا.
- وإذا اصبح امامه مزيج غير متماسك ومتجانس يمكنك أيضا أن تقوم بتدليك فروة الرأس بهذا المزيج واتركيه ما بين عشرون دقيقة إلى 50 دقيقة.
- يمكننا أن نقوم بشطف الوصفه المتميزه من على الشعر.
- ويفضل أن يتم تكرار هذه الوصفة أكثر من مرة للحصول على النتائج المفيدة في تطويل الشعر وتكثيفه، و تنظيف فروة الرأس .
- الوصفة غنية بالعديد من الفيتامينات الهائل التي تعمل على تغذية بصيلات الشعر وتقوي الشعر من الجذور حتى الأطراف.
- يمتلك هذا الماسك الكالسيوم الهائل والبوتاسيوم والعديد من المعادن الاخرى بالاضافة الى الفيتامينات التي تتواجد في ماسك الزبادي والثوم المفروم شامبو الجانسون .
- كما أن الزبادي يعمل على ترطيب الشعر ويخلص ايضا من الجفاف التي يتواجد في الشعر.
- كما أنه أيضا يخلصنا من التلف يعمل على تعقيم فروة الرأس.
- والتخلص من البكتيريا والفطريات.
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