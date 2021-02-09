خبز الحليب الرائع هش وخفيف جدا كالقطن للفطور ومفيد للأطفال بمكونات موجودة بكل بيت

طريقة عمل خبز الحليب يعد خبز الحليب من أشهر الوصفات والمخبوزات الهشة والقطنية، ويرجع السبب إلى استخدام عجينة بمقادير مضبوطة عند تحضير هذا الخبز، ويعتمد نجاح خبز الحليب أيضًا على طريقة تحضير العجينة من حيث وقت تخميرها، بالإضافة إلى نوع الخميرة المستخدمة وجودتها، تابعي معنا هذا المقال وسوف تتعرفين على طريقة سهلة وسريعة لعمل خبز الحليب الهش الشهي، ولكن احرص على إتباع الخطوات بشكل دقيق للحصول على نتيجة مدهشة. طريقة عمل خبز الحليب المكونات:- ثلاثة أكواب من الدقيق الأبيض.

فنجان من اللبن السائل.

ملعقتين صغيرتين من الخميرة الفورية.

فنجان من المياه الدافئة.

بيضة واحدة.

ملعقتين كبيرتين من الزيت النباتي.

ملعقتين كبيرتين من السكر الأبيض الناعم.

نصف ملعقة كبيرة من الملح الناعم. طريقة التحضير:- في البداية نقوم بوضع الخميرة الفورية في المياه الدافئة ونخلطهم معًا بشكل جيد، ثم نتركهم جانبًا لمدة عشر دقائق حتى تتفاعل الخميرة.

ثم نحضر العجان الكهربائي ونضع به اللبن والزيت والبيض والملح والسكر ونخلط جميع المكونات مع بعضها البعض بشكل جيد على سرعة منخفضة.

ثم نقوم بإضافة خليط الخميرة على هذه المكونات ونستمر في الخلط حتى تمتزج كل المكونات معًا جيدًا.

ثم نبدأ في إضافة الدقيق بعد نخله جيدًا مع الاستمرار في الخلط، بحيث نضيف الدقيق بشكل تدريجي.

نستمر في الخلط على سرعة متوسطة لمدة عشر دقائق حتى نحصل على عجينة متماسكة ولينة.

ثم نقوم بتغطية العجينة باستخدام كيس من البلاستيك ونتركها في درجة حرارة المطبخ لمدة لا تقل عن ساعة ونصف حتى تختمر جيدًا.

بعد مرور الوقت المحدد نبدأ في تقسيم العجينة لقطع متوسطة متساوية في الحجم، ونقوم بتشكيل كرات من هذه القطع.

لقطع متوسطة متساوية في الحجم، ونقوم بتشكيل كرات من هذه القطع. ثم نضع هذه الكرات داخل صينية مبطنة بالدقيق، ثم ندهن وجه كرات العجينة بالقليل من الزبدة أو صفار بيضة.

ثم نضع الصينية في الفرن بحرارة 180 درجة حتى ينضج الخبز تمامًا ويصبح ذهبي اللون. طريقة التحضير:- الوسوم

طريقة عمل خبز الحليب يعد خبز الحليب من أشهر الوصفات والمخبوزات الهشة والقطنية، ويرجع السبب إلى استخدام عجينة بمقادير مضبوطة عند تحضير هذا الخبز، ويعتمد نجاح خبز الحليب أيضًا على طريقة تحضير العجينة من حيث وقت تخميرها، بالإضافة إلى نوع الخميرة المستخدمة وجودتها، تابعي معنا هذا المقال وسوف تتعرفين على طريقة سهلة وسريعة لعمل خبز الحليب الهش الشهي، ولكن احرص على إتباع الخطوات بشكل دقيق للحصول على نتيجة مدهشة. طريقة عمل خبز الحليب المكونات:- ثلاثة أكواب من الدقيق الأبيض.

فنجان من اللبن السائل.

ملعقتين صغيرتين من الخميرة الفورية.

فنجان من المياه الدافئة.

بيضة واحدة.

ملعقتين كبيرتين من الزيت النباتي.

ملعقتين كبيرتين من السكر الأبيض الناعم.

نصف ملعقة كبيرة من الملح الناعم. طريقة التحضير:- في البداية نقوم بوضع الخميرة الفورية في المياه الدافئة ونخلطهم معًا بشكل جيد، ثم نتركهم جانبًا لمدة عشر دقائق حتى تتفاعل الخميرة.

ثم نحضر العجان الكهربائي ونضع به اللبن والزيت والبيض والملح والسكر ونخلط جميع المكونات مع بعضها البعض بشكل جيد على سرعة منخفضة.

ثم نقوم بإضافة خليط الخميرة على هذه المكونات ونستمر في الخلط حتى تمتزج كل المكونات معًا جيدًا.

ثم نبدأ في إضافة الدقيق بعد نخله جيدًا مع الاستمرار في الخلط، بحيث نضيف الدقيق بشكل تدريجي.

نستمر في الخلط على سرعة متوسطة لمدة عشر دقائق حتى نحصل على عجينة متماسكة ولينة.

ثم نقوم بتغطية العجينة باستخدام كيس من البلاستيك ونتركها في درجة حرارة المطبخ لمدة لا تقل عن ساعة ونصف حتى تختمر جيدًا.

بعد مرور الوقت المحدد نبدأ في تقسيم العجينة لقطع متوسطة متساوية في الحجم، ونقوم بتشكيل كرات من هذه القطع.

لقطع متوسطة متساوية في الحجم، ونقوم بتشكيل كرات من هذه القطع. ثم نضع هذه الكرات داخل صينية مبطنة بالدقيق، ثم ندهن وجه كرات العجينة بالقليل من الزبدة أو صفار بيضة.

ثم نضع الصينية في الفرن بحرارة 180 درجة حتى ينضج الخبز تمامًا ويصبح ذهبي اللون. طريقة التحضير:-

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خبز الحليب الرائع هش وخفيف جدا كالقطن للفطور ومفيد للأطفال بمكونات موجودة بكل بيت على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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